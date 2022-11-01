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Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів. ФОТОрепортаж

Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, росіяни понівечили там понад 40% житла та інфраструктури.

"Громада уже поновила вікна у спортивному комплексі, зараз лагодить побитий російськими снарядами дитячий садок. Комунальники разом з мешканцями ремонтують зруйновані оселі, балкони та закривають пошкоджені вікна", - зазначає Резніченко.

Також читайте: Вночі над Дніпропетровщиною знищено три ворожі дрони-камікадзе

Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів 01
Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів 02
Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів 03
Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів 04
Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів 05
Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів 06

Автор: 

обстріл (28546) Резніченко Валентин (518) Дніпропетровська область (3735)


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Нащо базікати про це? Зробіть тихо.
Тепер знову прилетить. Просто щоб "хохльі знали свое место - в пєчєрах".
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01.11.2022 11:27 Відповісти
 
 