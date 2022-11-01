Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів. ФОТОрепортаж
Зеленодольська громада відновлюється після ворожих ударів.
Про це повідомив у телеграм-каналі глава Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, росіяни понівечили там понад 40% житла та інфраструктури.
"Громада уже поновила вікна у спортивному комплексі, зараз лагодить побитий російськими снарядами дитячий садок. Комунальники разом з мешканцями ремонтують зруйновані оселі, балкони та закривають пошкоджені вікна", - зазначає Резніченко.
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Тепер знову прилетить. Просто щоб "хохльі знали свое место - в пєчєрах".