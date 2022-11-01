Вночі над Дніпропетровщиною знищено три ворожі дрони-камікадзе
У ніч проти 1 листопада над Дніпропетровською областю знищено три іранські безпілотники-камікадзе.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram голова Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко із посиланням на повітряне командування "Схід".
"Круті новини від наших оборонців неба. Військові з повітряного командування "Схід" вночі знищили над областю три ворожі дрони-камікадзе", - розповів він.
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