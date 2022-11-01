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4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти на Полтавщині, - ОВА
У Полтавські області 4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, виникла пожежа.
Про це в телеграмі повідомив голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.
"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.
На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - йдеться в повідомленні.
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