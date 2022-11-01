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4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти на Полтавщині, - ОВА

дрон

У Полтавські області 4 ворожі дрони впали на цивільні об’єкти, виникла пожежа.

Про це в телеграмі повідомив голова військової адміністрації Полтавської області Дмитро Лунін, передає Цензор.НЕТ.

"Чотири ворожі дрони впали на цивільні об’єкти.

На місці працюють рятувальники і приборкують пожежу, попередньо жертв немає", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі в Полтаві лунали вибухи, над областю збито 3 БПЛА, - ОВА

Автор: 

Лунін Дмитро (73) дрони (4714) Полтавська область (1115)


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Топ коментарі
+11
Ишаки иранские что бы вы салом подавились.
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01.11.2022 06:59
+8
Не зорзуміло, летіли і збили, чи просто закінчився бензин, чи попали в ціль.
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01.11.2022 07:00
+6
Карбюратори забились
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01.11.2022 07:06
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Ишаки иранские что бы вы салом подавились.
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01.11.2022 06:59 Відповісти
При чому тут іранці? Ми це зробили разом в 2919 році
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01.11.2022 09:32 Відповісти
Не зорзуміло, летіли і збили, чи просто закінчився бензин, чи попали в ціль.
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01.11.2022 07:00 Відповісти
Карбюратори забились
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01.11.2022 07:06 Відповісти
наша ППО збила, але впали де впали(нажаль не розпиляються на молекули в повітрі).
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01.11.2022 07:16 Відповісти
Ні. Написано що дрони впали.
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01.11.2022 07:30 Відповісти
Були збиті і впали чи досягли цілей і впали?!
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01.11.2022 08:41 Відповісти
Обломки беды наделали , сгорел мебельный магазин и отделение НП,
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01.11.2022 11:44 Відповісти
 
 