Вночі в Полтаві лунали вибухи, над областю збито 3 БПЛА, - ОВА
Під час повітряної тривоги в ніч на 1 листопада в Полтаві пролунали вибухи.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови військової адміністрації Дмитра Луніна.
"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше".
Згодом Лунін повідомив, що над Полтавщиною були збиті 3 ворожі БПЛА.
"Ще кілька фіксують над областю", - додав голова ОВА.
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Fundador Null
показати весь коментар01.11.2022 08:01 Відповісти Мені подобається 1
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