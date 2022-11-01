Вночі в Полтаві лунали вибухи, над областю збито 3 БПЛА, - ОВА

Під час повітряної тривоги в ніч на 1 листопада в Полтаві пролунали вибухи.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм голови військової адміністрації Дмитра Луніна.

"В Полтаві були чутні вибухи. Лишаємося в укриттях. Детальна інформація буде пізніше".

Згодом Лунін повідомив, що над Полтавщиною були збиті 3 ворожі БПЛА.

"Ще кілька фіксують над областю", - додав голова ОВА.

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