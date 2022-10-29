Севастопольську бухту атакували 9 БПЛА та 7 морських безпілотників. Пошкоджено тральщик "Іван Голубець", - Міноборони РФ
В Міноборони РФ заявляють, що нібито українські безпілотники сьогодні атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.
Як стверджують у російському Міноборони, "в атаці київського режиму було задіяно 9 безпілотних літальних апаратів та сім автономних морських безпілотників".
"Незначне пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна. Внаслідок вжитих заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені", - запевняє російська сторона.
Топ коментарі
+36 Ivan Ivanov 036c97a9
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+31 VOLVO XC 70
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+31 Eispickel
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Будь ласка, зачекайте...
млять. а дна то і не видно!
А крейсер москва до порту вже доплив після 3-х бального шторму?
не здивуємось що завтра в море вийдуть надувні човни і бурлаки
Взагалі хотілося б щоб ми знищили кораблі що запускають ракети. Це було б справді супер.
І звичайно думаю якщо ще пару раз повторити то можна добити все що не вийшло.
https://sevstar.net/oko/#stream=cam_balaklava_buhta
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і тому доказ історія з потопленням флагманського крейсера
Флагману "Адмирал Макаров" настал вареник
(пихва).
уже не имеет значения.
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі та крові Українців !!,
за 250 лет всяким.....
А сральщик "Вася Варєнік" та "Степан Пєльмєнь" залишилися на наступний раз
(Але це неточно).
Треба ******* так, щоб від флоту нічого не залишилось, а севастопільска вата повтікала на раісю.