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безпілотник (3666) Крим (14081) Севастополь (550)

Севастопольську бухту атакували 9 БПЛА та 7 морських безпілотників. Пошкоджено тральщик "Іван Голубець", - Міноборони РФ

чфрф

В Міноборони РФ заявляють, що нібито українські безпілотники сьогодні атакували російські кораблі у Севастопольській бухті.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на РосЗМІ.

Як стверджують у російському Міноборони, "в атаці київського режиму було задіяно 9 безпілотних літальних апаратів та сім автономних морських безпілотників".

"Незначне пошкодження зазнали морський тральщик "Іван Голубець", а також бономережне загородження в бухті Південна. Внаслідок вжитих заходів силами кораблів Чорноморського флоту всі повітряні цілі були знищені", - запевняє російська сторона.

Також читайте: Кораблі ЧФ РФ відбивають атаку БПЛА в акваторії Севастопольської бухти, - Развожаєв. ВIДЕО

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Топ коментарі
+36
Кацапу повірити- себе не поважати.
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29.10.2022 14:07
+31
да ну на крейсере Москве также не там прикурили и оно просто утонуло... ******* дальше долбоебы..
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29.10.2022 14:05
+31
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29.10.2022 14:38
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Дымится там до сих пор
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29.10.2022 14:05 Відповісти
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29.10.2022 14:38 Відповісти
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29.10.2022 14:48 Відповісти
агась, у процесі війни, та сторона, що захищається від загарбників "ВЄРОЛОМНО І ТЕРОРИСТИЧНО" напала на нападника!

млять. а дна то і не видно!
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29.10.2022 15:02 Відповісти
Дно давно пробито. Но эти твари постоянно стучат снизу. И как только у них это получается?
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29.10.2022 15:22 Відповісти
"Звинуватили"?!?! А можна терміни підбирати правильно? Похвалили за гідну відповідь загарбникам і вбивцям та заохотили до подальших дій, так же ж краще? )))
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29.10.2022 16:48 Відповісти
Поврежден тральщик "Иван Голубец".. Видать, знатным в прошлом был этот Иван Голубец.. )
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29.10.2022 15:27 Відповісти
Українці голубці їдять на сніданок
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29.10.2022 23:07 Відповісти
да ну на крейсере Москве также не там прикурили и оно просто утонуло... ******* дальше долбоебы..
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29.10.2022 14:05 Відповісти
катера роботы которые камикадзе там по 300 кг взрывчатки аналога С-4--аж 9 штук в управлении оператором могут и автономном режиме по целеуказанию сканируют ....а в небе парил высоко самолет разведчик корректируя курс и наводку... и один тральщик ну- ну..и 7 дронов камикадзе или Байрактаров, если последнии то у каждого по две ракеты.. и просто легкое сотрясение тральщика.. ой *******..
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29.10.2022 14:09 Відповісти
Кацапу повірити- себе не поважати.
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29.10.2022 14:07 Відповісти
брехня..як би це були ми, половину потопили б, інш потонула у давці при втечі..хай курять обережніше
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29.10.2022 14:07 Відповісти
Бляха-муха, все ж таки не комари?
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29.10.2022 14:07 Відповісти
Бойові українські креветки!
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29.10.2022 14:28 Відповісти
Да, это всё-же были бляхи-мухи.. )
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29.10.2022 15:29 Відповісти
Спецмодификовани бычки
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29.10.2022 20:17 Відповісти
Значит скоро утонет. Конечно из-за шторма
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29.10.2022 14:09 Відповісти
А сначала кацапы хрюкали, что все беспилотники сбиты. Раз признали "повреждение тральщика", значит ВСУ удачно попали и ущерб там нормальный.
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29.10.2022 14:09 Відповісти
Потерь нет, но два корабля потонули
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29.10.2022 14:24 Відповісти
Мені цікаво інше: морські (підводні) безпілотники - це не "Байрактари" У них дуже обмежений радіус дії і швидкість руху Тому їм потрібна "матка" (корабель-носій) Навіть підводний човен такого типу повинен буть виявлений акустиками Питання: чим у кацапів займалася гідроакустична служба? Як берегова, так і корабельна?
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29.10.2022 14:42 Відповісти
У кацапоа из-за коррупции за деньги унитазы и фены на должность гидроакустика и глухого оформят
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29.10.2022 15:59 Відповісти
У вани голубца порвали очко))
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29.10.2022 14:09 Відповісти
😄😄 Треба трішки почекати. "Москва" у них теж з пів місяця "тонула".
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29.10.2022 14:10 Відповісти
Не тонула, а отрицательно всплыла
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29.10.2022 14:40 Відповісти
Да не, положительно потонула.. )
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29.10.2022 15:31 Відповісти
Та подумаешь, всего-то один разик чуть-чуть утонула... И хватит об этом.
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29.10.2022 16:32 Відповісти
Ага, віримо.
А крейсер москва до порту вже доплив після 3-х бального шторму?
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29.10.2022 14:11 Відповісти
та хай триндять
не здивуємось що завтра в море вийдуть надувні човни і бурлаки
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29.10.2022 14:13 Відповісти
Надіюсь знищено не тільки його, а і інші кораблі.

Взагалі хотілося б щоб ми знищили кораблі що запускають ракети. Це було б справді супер.

І звичайно думаю якщо ще пару раз повторити то можна добити все що не вийшло.
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29.10.2022 14:15 Відповісти
Тепер будемо дивиться, ЩО САМЕ вони виведуть в море для "рейдування в очікуванні початку "Одеської десантної операції" Бо, я так розумію, що вони значну частину сил ескадри пригнали у Балаклавську бухту для поповнення запасів харчів, води та пального (і ракет - якщо знову звідти "Калібри" запускали) І тут прилетіли "бойові комарі" і припливли "бойові козари" (личинки бабок) І покусали "декого" Тепер "будем пасматреть" - які зміни в ескадрі з"являться через деякий час Адже весь склад плавзасобів ЧФ нам відомий, а супутники літають цілодобово!
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29.10.2022 14:15 Відповісти
Веб камера Балаклавы. Весь флот действительно спрятался там.
https://sevstar.net/oko/#stream=cam_balaklava_buhta
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29.10.2022 14:20 Відповісти
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29.10.2022 14:34 Відповісти
А потім ще підпливли"кусарі"(личинки жуків-плавунців) і встромили свої мандібули🤣
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29.10.2022 15:35 Відповісти
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29.10.2022 14:17 Відповісти
Нікаґда вєдь такого нєбіло!!
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29.10.2022 14:29 Відповісти
Як би там не було, але ранкового обстрілу калібрами не було...
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29.10.2022 14:18 Відповісти
Завалили четыре корыта!
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29.10.2022 14:25 Відповісти
Трохи терпіння - зрозуміло, що втрати будуть відомі - щоб там не перднули кацапи
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29.10.2022 14:28 Відповісти
Я щас заплачу слушая про террористов этого конченого ********,.. ан нет - нету слёз, выплаканы по невинно убиенным рашистами украинским гражданам.
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29.10.2022 14:34 Відповісти
есть инфа от злых языков, что 4 консервы отправились по курсу *масквы* и вместе с ними очередной флагман *адмирал макаров*
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29.10.2022 14:38 Відповісти
Голубец... ну для расіянського тральщика, нічого так назва.,
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29.10.2022 14:39 Відповісти
Название тральщика явная пропаганда ЛГТБ. Вот скрепы и подгорели.
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29.10.2022 14:41 Відповісти
От і добре, тепер треба Москву тушити...
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29.10.2022 14:42 Відповісти
кацапи завжди брешуть
--------------------------------------------------------------------------------------
і тому доказ історія з потопленням флагманського крейсера
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29.10.2022 14:53 Відповісти
Перше вдале використання бойових комарів в діі.
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29.10.2022 14:57 Відповісти
Не "голубец", а вареник.
Флагману "Адмирал Макаров" настал вареник
(пихва).
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29.10.2022 14:59 Відповісти
Як там "голубці" Шойга, Муйло, Мєдвєдка та Коняча Морда почуваються після цього? ))) Невдовзі фаєр-шоу буде і в сраній Мацкві!
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29.10.2022 15:03 Відповісти
Наступним флагманом-жертвою буде "Умірал П.здєцов"? )))
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29.10.2022 15:04 Відповісти
если у орков потопление флагманского крейсера было "курением в неположенном месте", то если они говорят про "незначительные повреждения", можно себе представить, что там на самом деле произошло
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29.10.2022 15:05 Відповісти
"Незначительные повреждения" - это когда куда улетела корма
уже не имеет значения.
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29.10.2022 15:10 Відповісти
Велика робота, робиться поступово!!
Смерть рашистам ***** та гнидам, що наживаються на горі та крові Українців !!,
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29.10.2022 15:08 Відповісти
В Севастополе 7 бухт, а ещё Балаклава. Дно забито
за 250 лет всяким.....
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29.10.2022 15:10 Відповісти
"Пошкоджено тральщик "Іван Голубець"
А сральщик "Вася Варєнік" та "Степан Пєльмєнь" залишилися на наступний раз
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29.10.2022 15:12 Відповісти
Ой харе заливать свинособаки мо парашки.То ваш небензя мать его накаркал про боевых комаров.Трепещите теперь ****** лаптестана.............................................................
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29.10.2022 15:13 Відповісти
Народ, а случайно это не израильские игрушки? Ну те самые..... что меняют мопедам цель наведения? 🤔
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29.10.2022 15:24 Відповісти
Нє!
(Але це неточно).
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29.10.2022 15:37 Відповісти
Всесвіт мене трохи недочуває .

Треба ******* так, щоб від флоту нічого не залишилось, а севастопільска вата повтікала на раісю.
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29.10.2022 15:29 Відповісти
Терпіння, пані Іренко, терпіння - на все свій час. Всесвіт - штука безмежна. Отже, й інерцію має велику.
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29.10.2022 15:35 Відповісти
О! Сьогодні у чорноморських крабів, бичків та іншої живності велике свято - День Кендюха!
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29.10.2022 15:33 Відповісти
А биологическое оружие применили как раз орковские морячки - обосрались, судя по всему, прилично.
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29.10.2022 15:35 Відповісти
😁
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29.10.2022 18:03 Відповісти
Этот галубец вошёл в состав флота в 1973г., Т.е павреждно антикварное судно, представляющее историческую ценность параши
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29.10.2022 20:15 Відповісти
Пострадали несколько исторических объектов металлолома.
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29.10.2022 23:09 Відповісти
 
 