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Ночью в Полтаве раздавались взрывы, над областью сбиты 3 БПЛА, - ОВА

безпілотник,збиття

Во время воздушной тревоги в ночь на 1 ноября в Полтаве раздались взрывы.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы военной администрации Дмитрия Лунина.

"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже".

Впоследствии Лунин сообщил, что над Полтавщиной были сбиты 3 вражеских БПЛА.

"Еще несколько фиксируют над областью", – добавил глава ОВА.

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беспилотник (3601) взрыв (6749) Тахтаулове (767) Лунин Дмитрий (54) Полтавская область (1158)


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А як там проживає ватний мер Мамай, хто ж це його вибрав??
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01.11.2022 08:01 Ответить
 
 