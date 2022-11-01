Ночью в Полтаве раздавались взрывы, над областью сбиты 3 БПЛА, - ОВА
Во время воздушной тревоги в ночь на 1 ноября в Полтаве раздались взрывы.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал главы военной администрации Дмитрия Лунина.
"В Полтаве были слышны взрывы. Остаемся в укрытиях. Подробная информация будет позже".
Впоследствии Лунин сообщил, что над Полтавщиной были сбиты 3 вражеских БПЛА.
"Еще несколько фиксируют над областью", – добавил глава ОВА.
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показать весь комментарий01.11.2022 08:01 Ответить Мне нравится 1
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