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4 вражеских дрона упали на гражданские объекты на Полтавщине, - ОВА

дрон

В Полтавской области 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты, возник пожар.

Об этом в телеграмме сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.

На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет", - говорится в сообщении.

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Лунин Дмитрий (54) дроны (3931) Полтавская область (1158)


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Топ комментарии
+11
Ишаки иранские что бы вы салом подавились.
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01.11.2022 06:59
+8
Не зорзуміло, летіли і збили, чи просто закінчився бензин, чи попали в ціль.
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01.11.2022 07:00
+6
Карбюратори забились
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01.11.2022 07:06
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Ишаки иранские что бы вы салом подавились.
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01.11.2022 06:59 Ответить
При чому тут іранці? Ми це зробили разом в 2919 році
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01.11.2022 09:32 Ответить
Не зорзуміло, летіли і збили, чи просто закінчився бензин, чи попали в ціль.
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01.11.2022 07:00 Ответить
Карбюратори забились
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01.11.2022 07:06 Ответить
наша ППО збила, але впали де впали(нажаль не розпиляються на молекули в повітрі).
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01.11.2022 07:16 Ответить
Ні. Написано що дрони впали.
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01.11.2022 07:30 Ответить
Були збиті і впали чи досягли цілей і впали?!
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01.11.2022 08:41 Ответить
Обломки беды наделали , сгорел мебельный магазин и отделение НП,
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01.11.2022 11:44 Ответить
 
 