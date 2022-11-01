4 вражеских дрона упали на гражданские объекты на Полтавщине, - ОВА

В Полтавской области 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты, возник пожар.

Об этом в телеграмме сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.

"Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.

На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет", - говорится в сообщении.

Читайте также: Ночью в Полтаве раздавались взрывы, над областью сбиты 3 БПЛА, - ОВА