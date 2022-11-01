4 вражеских дрона упали на гражданские объекты на Полтавщине, - ОВА
В Полтавской области 4 вражеских дрона упали на гражданские объекты, возник пожар.
Об этом в телеграмме сообщил глава военной администрации Полтавской области Дмитрий Лунин, передает Цензор.НЕТ.
"Четыре вражеских дрона упали на гражданские объекты.
На месте работают спасатели и укрощают пожар, предварительно жертв нет", - говорится в сообщении.
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