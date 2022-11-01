Ночью над Днепропетровщиной уничтожены три вражеских дрона-камикадзе

В ночь на 1 ноября над Днепропетровской областью уничтожены три иранских беспилотника-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко со ссылкой на воздушное командование "Схід".

"Крутые новости от наших защитников неба. Военные из воздушного командования "Схід" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе", - рассказал он.

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