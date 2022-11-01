РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
4859 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
1 312 0

Ночью над Днепропетровщиной уничтожены три вражеских дрона-камикадзе

дрон,шахед

В ночь на 1 ноября над Днепропетровской областью уничтожены три иранских беспилотника-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко со ссылкой на воздушное командование "Схід".

"Крутые новости от наших защитников неба. Военные из воздушного командования "Схід" ночью уничтожили над областью три вражеских дрона-камикадзе", - рассказал он.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Оккупанты всю ночь били из "Градов" и тяжелой артиллерии по двум громадам Днепропетровщины, по Никополю прилетело 40 российских снарядов. ФОТОрепортаж

уничтожение (6938) Резниченко Валентин (475) дроны (3931) Днепропетровская область (3956)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 