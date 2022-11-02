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Днепропетровщина (3507) ПВО (2485) Резниченко (475) дроны (3553)

Украинские военные ночью уничтожили 6 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровщиной

дрони

Ночью в небе над Днепропетровщиной работала ПВО, сбито 6 вражеских дронов-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночной грохот в небе - это работа нашей ПВО.

Через несколько часов военные из воздушного командования "Схід" уничтожили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136"", - написал он.

Смотрите: Ночью сбили 6 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы
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цензор глючить
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02.11.2022 08:20 Ответить
дякую рідненькі!!
слава нашому ППО !!
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02.11.2022 08:52 Ответить
 
 