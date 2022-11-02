Украинские военные ночью уничтожили 6 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровщиной
Ночью в небе над Днепропетровщиной работала ПВО, сбито 6 вражеских дронов-камикадзе.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
"Ночной грохот в небе - это работа нашей ПВО.
Через несколько часов военные из воздушного командования "Схід" уничтожили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136"", - написал он.
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