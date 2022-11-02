Украинские военные ночью уничтожили 6 вражеских дронов-камикадзе над Днепропетровщиной

Ночью в небе над Днепропетровщиной работала ПВО, сбито 6 вражеских дронов-камикадзе.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram глава Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

"Ночной грохот в небе - это работа нашей ПВО.



Через несколько часов военные из воздушного командования "Схід" уничтожили над областью 6 вражеских дронов-камикадзе "Shahed-136"", - написал он.

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