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Ночью сбили 6 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы

31 октября ночью сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавшие Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности Воздушного командования "Схід".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования.

Три "Shahed-136" сбиты подразделениями территориальной обороны в Полтавской области, еще три - истребительной авиацией Воздушных Сил ВС Украины на Днепропетровщине.

Ночью сбили 6 дронов-камикадзе Shahed-136, - Воздушные силы 01

Читайте: Ночью над Днепропетровщиной уничтожены три вражеских дрона-камикадзе

дроны (3939) Воздушные силы (2310) Днепропетровская область (3962) Полтавская область (1161)


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дякуємо за кожний !!!
слава ППО !
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01.11.2022 13:53 Ответить
 
 