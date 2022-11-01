Ночью сбили 6 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы
31 октября ночью сбиты три дрона-камикадзе "Shahed-136", атаковавшие Украину с северо-восточного направления в зоне ответственности Воздушного командования "Схід".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Воздушного командования.
Три "Shahed-136" сбиты подразделениями территориальной обороны в Полтавской области, еще три - истребительной авиацией Воздушных Сил ВС Украины на Днепропетровщине.
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