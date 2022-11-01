Уночі збито 6 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили

31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування.

Три "Shahed-136" збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три - винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині.

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