Уночі збито 6 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили
31 жовтня уночі збито три дрони-камікадзе "Shahed-136", які атакували Україну з північно-східного напрямку у зоні відповідальності Повітряного командування "Схід".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Повітряного командування.
Три "Shahed-136" збито підрозділами територіальної оборони на Полтавщині, ще три - винищувальною авіацією Повітряних Сил ЗС України на Дніпропетровщині.
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слава ППО !