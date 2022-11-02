РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
8270 посетителей онлайн
Новости Война
11 497 52
Китай (2790) обстрел (25742) россия (92990)

Китай об обстрелах Украины: Призываем к деэскалации

ліцзянь,чжао

В Министерстве иностранных дел Китая снова призвали к "сдержанности и диалогу", комментируя ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины.

Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

Журналист обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин назвал обстрелы инфраструктуры "ответом" за атаки на Черноморский флот и спросил, считает ли Китай, что обстрел гражданских объектов является "защитой законных интересов безопасности России".

По словам Лицзяня, "в нынешних обстоятельствах всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".

Читайте: Китай сопротивляется переговорам относительно ядерного сдерживания, - Пентагон

"Нужно поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно работать над деэскалацией", - сказал представитель китайского МИД.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+24
Цинічні брехуни.Виявляйте стриманість щодо Тайваню.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:32
+14
Китайці-лицемірні мерзенні покидьки...
показать весь комментарий
02.11.2022 08:42
+13
Это типичный ответ х*йловской подтанцовки
показать весь комментарий
02.11.2022 09:01
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Комуняку на гіляку. І який зрадник мотор січ китайцям продав?
показать весь комментарий
02.11.2022 08:32 Ответить
... Шановний! На дворі листопад 2022 року! Де Ви так заблукали з *продажем* Мотор Січі.?))))
показать весь комментарий
02.11.2022 08:38 Ответить
Цинічні брехуни.Виявляйте стриманість щодо Тайваню.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:32 Ответить
Будете жерти там один одного...невдовзі, таргани кончені
показать весь комментарий
02.11.2022 08:33 Ответить
Могли би напрягти агресора з тилу , то настала би деескалація.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:35 Ответить
Это типичный ответ нейтральной стороны. Он не может сказать ничего иного.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:39 Ответить
Нейтральних не буває.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:40 Ответить
Это типичный ответ х*йловской подтанцовки
показать весь комментарий
02.11.2022 09:01 Ответить
Это скорее ***** на подтанцовке Китая.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:57 Ответить
Китаи все наблюдає .
показать весь комментарий
02.11.2022 08:39 Ответить
Китайози!
От нагуя ви рота відкрили?
Вам подобається, коли усі за вас відчувають "іспанський сором"?
показать весь комментарий
02.11.2022 08:40 Ответить
Це як поліціянт , буде закликати до стриманості насильника та жертву і при цьому нічого не робити .
показать весь комментарий
02.11.2022 08:40 Ответить
Китайці-лицемірні мерзенні покидьки...
показать весь комментарий
02.11.2022 08:42 Ответить
***,***,*** ...і нічого більше
показать весь комментарий
02.11.2022 08:44 Ответить
А що має бути? От що ти можеш сказати з приводу нескінченних воєн в Центрально Африканський Республіці? Для них ми корумповані голосувальники по приколу які за 30 років просрали радянську спадщину.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:48 Ответить
Україна 30 років гнила і грабувала сама себе а її люди деградували і докотилися до того що обрали президентом малороса Члено-Піаніста, а Китай весь цей час розвивався. Результати всі знають. Навіть за корупція в Китаї смертна кара, а в Україні державні нагороди. Тож тепер Китай дивитися на нас як на ідіотів що просрали всі свої здобутки, або так само як ми дивимось на африканських дикунів
показать весь комментарий
02.11.2022 08:45 Ответить
Дякуємо за дуже корисну інформацію.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:46 Ответить
І як убивства допомагають Китаю у боротьбі з корупцією?
показать весь комментарий
02.11.2022 08:58 Ответить
Китай сейчас делает все, чтобы война закончилась на условиях х*йла Им вообще глубоко пофиг, что в Украине происходило и кого Украина выбрала
показать весь комментарий
02.11.2022 09:04 Ответить
Ті, хто заздрять Китаю, як правило, так само заздрять білорусіі.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:05 Ответить
Ніхто нікому не заздрить, це просто констатація факту. А що до Білорусі то це взагалі смішний аргумент, не бачу причин їм заздрити. Білоруський КартофенФюрер взагалі відсталий імбіцил який витратив десятиліття свого президентства на те щоб "перетрахувати" голів колгоспів, а замість створення працюючої економічної моделі придумав лиш як доїти Пуйла в обмін на "обіцянку женитись".
показать весь комментарий
02.11.2022 10:14 Ответить
Ну, ск за корупцию не сильно помогает. В Китае она процветает.
показать весь комментарий
02.11.2022 10:59 Ответить
Йдіть до дупи,жовтопикі.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:45 Ответить
Китай - ворог України.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:56 Ответить
Нет.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:01 Ответить
Тобто, якщо Китай (не дай Боже) потопить тайванський військовий корабель, а у відповідь отримає зруйновані ЛЕП, ТЕС, ліцеї, лікарні, школи, дитсадки, будинки цивільних, склади, підприємства то все буде норм і китайці будуть вимагати перемовин з деескалації? Нє, норм! Головне їм про це нагадати, якщо таке станеться.
Зараз, поки московії не до вас, робіть вже офіційний "Сибір наш" і заспокойтесь, миротворці хрєнові.
показать весь комментарий
02.11.2022 08:59 Ответить
Китай підтримує РФ.

Китай по суті озвучив те ж, чого зараз добивається РФ - дайте паузу для передишки та перегрупування військ РФ.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:09 Ответить
Китай поддерживает только сам себя.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:04 Ответить
Причем тут Тайвань, который внутренняя проблема Китая. И Украина. Китай соблюдает невмешательство в дела других. Ему так выгодно.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:03 Ответить
Не подобається Тайвань, то най буде Вейшнорія. Суть не в тому була в моєму дописі.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:08 Ответить
О, так, звичайно, давайте ще раз закличте ОБИДВІ сторони до стриманості і деескалації 🤦
показать весь комментарий
02.11.2022 09:04 Ответить
"Не учите меня жить, лучше помогите материально".
показать весь комментарий
02.11.2022 09:09 Ответить
Если видишь "желтое спереди", то это либо обоссанные трусы, либо узкоглазая морда.
Лайфхак, чо.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:28 Ответить
показать весь комментарий
02.11.2022 09:47 Ответить
Боян:
Рузьге романс недалекого майбутнього -

Сяо-ляо-вей мой, сяо-ляо-вей,
Гао-ляо-систый сяо-ляо-вей!
показать весь комментарий
02.11.2022 09:51 Ответить
Забирайте Сибирь и Дальний Восток, пока свинособаки увязли в Украине.
Другой такой возможности может не быть.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:35 Ответить
І ні слова про агрессора,порушення міжнародних норм, знищення енергетики, будинків, людей. От вже китайська потворна гниль.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:38 Ответить
Кончені гниди.
Нічого, куля кругла і крутиться. Ще отримаєте своє, підари жовті.
Це ж додуматься - закликати до стриманості гвалтівника і жертву!
показать весь комментарий
02.11.2022 09:50 Ответить
Вузькоокий 3,14&ар
показать весь комментарий
02.11.2022 09:51 Ответить
китайські жовтолиці прорашистські ган-до- ни.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:56 Ответить
Та вигуляйте вже китайців десь в розбитому українському місті з опцією "посидіти в бомбосховищі, поки щось летить". Ну,скільки ж можна бути в прострації.
показать весь комментарий
02.11.2022 09:58 Ответить
конченные
показать весь комментарий
02.11.2022 10:24 Ответить
Европе и Америке еще придется столкнуться с терракотовой армией (только эти - будут не бессмертными воинами). У кацапеи и чины есть два объединяющих сходства: и одни и другие - агрессоры и несусветные пургометы (эти, например "сильно озабочены" ситуацией в Украине и призвают к "сдержанности и диалогу", а сами на Тайвань "зубы точат")
показать весь комментарий
02.11.2022 10:34 Ответить
Нет. Китай не будет воевать ни с Европой ни с США.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:05 Ответить
Дякую, товариш Чжао, але ми чекаємо на повне засудження агресії росії проти України
показать весь комментарий
02.11.2022 10:40 Ответить
"...української кризи...", тобто не російсько-українського збройного конфлікту?
показать весь комментарий
02.11.2022 11:03 Ответить
Они такая же мразь как иран.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:11 Ответить
Яка в біса українська криза?! Очі розкрийте, це ж агресія рашки, по суті третя світова війна! І тільки чуєш то заклики до ескалації то глибоке занепокоєння.
показать весь комментарий
02.11.2022 11:15 Ответить
Бойкот Китайських товарів!
показать весь комментарий
02.11.2022 11:58 Ответить
Підождіть мавпи узкоглазі і вам скоре буде звиздець
показать весь комментарий
02.11.2022 18:12 Ответить
чемпіони по лицемірству.
показать весь комментарий
03.11.2022 00:34 Ответить
 
 