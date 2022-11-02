Китай об обстрелах Украины: Призываем к деэскалации
В Министерстве иностранных дел Китая снова призвали к "сдержанности и диалогу", комментируя ракетные удары российских оккупантов по критической инфраструктуре Украины.
Об этом на брифинге заявил спикер МИД КНР Чжао Лицзянь, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
Журналист обратил внимание на то, что российский диктатор Владимир Путин назвал обстрелы инфраструктуры "ответом" за атаки на Черноморский флот и спросил, считает ли Китай, что обстрел гражданских объектов является "защитой законных интересов безопасности России".
По словам Лицзяня, "в нынешних обстоятельствах всем сторонам необходимо сохранять спокойствие и проявлять сдержанность".
"Нужно поощрять и поддерживать все дипломатические усилия, способствующие мирному урегулированию украинского кризиса, и совместно работать над деэскалацией", - сказал представитель китайского МИД.
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От нагуя ви рота відкрили?
Вам подобається, коли усі за вас відчувають "іспанський сором"?
Зараз, поки московії не до вас, робіть вже офіційний "Сибір наш" і заспокойтесь, миротворці хрєнові.
Китай по суті озвучив те ж, чого зараз добивається РФ - дайте паузу для передишки та перегрупування військ РФ.
Лайфхак, чо.
Рузьге романс недалекого майбутнього -
Сяо-ляо-вей мой, сяо-ляо-вей,
Гао-ляо-систый сяо-ляо-вей!
Другой такой возможности может не быть.
Нічого, куля кругла і крутиться. Ще отримаєте своє, підари жовті.
Це ж додуматься - закликати до стриманості гвалтівника і жертву!