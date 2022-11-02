1 402 российских офицера были ликвидированы в Украине, – ОSINT

По данным исследователей ОSINT, потери офицерского состава российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1402 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"В Украине были денацифицировані 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", - говорится в сообщении.

В частности, ликвидированы:

2 генерал-лейтенанта;

8 генерал-майоров;

44 полковника;

98 подполковников;

193 майора;

279 капитанов;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантов;

72 военных другого ранга.

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