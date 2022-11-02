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Новости Война
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армия РФ (18050) офицер (144) потери (4272)

1 402 российских офицера были ликвидированы в Украине, – ОSINT

рф

По данным исследователей ОSINT, потери офицерского состава российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1402 человека.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.

"В Украине были денацифицировані 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", - говорится в сообщении.

В частности, ликвидированы:

2 генерал-лейтенанта;
8 генерал-майоров;
44 полковника;
98 подполковников;
193 майора;
279 капитанов;
471 старший лейтенант;
235 лейтенантов;
72 военных другого ранга.

Смотрите также: ВСУ ликвидировали командира вертолетного полка рашистов полковника Зангиева. ФОТО

1 402 российских офицера были ликвидированы в Украине, – ОSINT 01
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Топ комментарии
+14
бобр точно бобер курва
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02.11.2022 22:55
+10
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02.11.2022 23:00
+10
и о погоде...не летной)))
////
В Україні ліквідовано командира вертолітного полку рф.

Ліквідований в'ячеслав зангієв був командиром бойового вертолітного полку. Сам він із столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК «Вагнер».
Припускають, що саме Зангієв керував гелікоптером «Мі-8», який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

https://twitter.com/i/status/1587068048195964929

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02.11.2022 23:04
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бобр точно бобер курва
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02.11.2022 22:55 Ответить
Які офіцери-це просто елітні кацапські свині...
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02.11.2022 22:56 Ответить
«Маловато будєт!»
Потрібно ще!
Слава ЗСУ!
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02.11.2022 22:57 Ответить
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02.11.2022 23:00 Ответить
и о погоде...не летной)))
////
В Україні ліквідовано командира вертолітного полку рф.

Ліквідований в'ячеслав зангієв був командиром бойового вертолітного полку. Сам він із столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК «Вагнер».
Припускають, що саме Зангієв керував гелікоптером «Мі-8», який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

https://twitter.com/i/status/1587068048195964929

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02.11.2022 23:04 Ответить
Найти бы вдовушек этих фашистов.
Уже прое...али деньжата и ищут новых охфицеров.
Свято .....пусто не бывает.
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02.11.2022 23:11 Ответить
вони рахують по фактах публікації захоронення. Скоріш за все,там один до пяти. На початку війни оворили, що пятдесят тищ убієнних буде і путін одумається. а потім планку підняли до ста.А тут стало їм похер, пятдесят туди сюди, бабуїни не поперхнуться. цікавий відосик з кенігсберга, де сторонній глядач видач фразу, добро пожаловать на мясокомбінат. А чмобіки все знають і шукають водяру.
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02.11.2022 23:44 Ответить
Анатолій Штефан (Штірліц)



Перший раз оркам фартонуло, але козаки зробили контроль.
Працює славетна Білоцерківська 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

https://twitter.com/i/status/1587915416240033792

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02.11.2022 23:46 Ответить
Всем русише швайне ,заземленных в Украине крепкого здоровья!
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03.11.2022 04:50 Ответить
Найдурнiша війна в історії Росії та України. У мене племінники, що там, що там воюють, в дитинстві в сніжки грали.
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03.11.2022 06:23 Ответить
 
 