1 402 российских офицера были ликвидированы в Украине, – ОSINT
По данным исследователей ОSINT, потери офицерского состава российской армии в Украине по состоянию на 1 ноября составили 1402 человека.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Управление стратегических коммуникаций ВСУ.
"В Украине были денацифицировані 1402 российских офицера (это примерно 5,7 человек в день). Причем старшие офицеры из общего количества составляют 26%", - говорится в сообщении.
В частности, ликвидированы:
2 генерал-лейтенанта;
8 генерал-майоров;
44 полковника;
98 подполковников;
193 майора;
279 капитанов;
471 старший лейтенант;
235 лейтенантов;
72 военных другого ранга.
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Слава ЗСУ!
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В Україні ліквідовано командира вертолітного полку рф.
Ліквідований в'ячеслав зангієв був командиром бойового вертолітного полку. Сам він із столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК «Вагнер».
Припускають, що саме Зангієв керував гелікоптером «Мі-8», який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.
https://twitter.com/i/status/1587068048195964929
Уже прое...али деньжата и ищут новых охфицеров.
Свято .....пусто не бывает.
Перший раз оркам фартонуло, але козаки зробили контроль.
Працює славетна Білоцерківська 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.
https://twitter.com/i/status/1587915416240033792