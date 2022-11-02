1 402 російських офіцерів було ліквідовано в Україні, – ОSINT
За даними дослідників ОSINT, втрати офіцерського складу російської армії в Україні станом на 1 листопада склали 1402 особи.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.
"В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", - йдеться у дописі..
Зокрема, ліквідовані:
- 2 генерал-лейтенанти;
- 8 генерал-майорів;
- 44 полковники;
- 98 підполковників;
- 193 майора;
- 279 капітанів;
- 471 старший лейтенант;
- 235 лейтенантів;
- 72 військових іншого рангу.
Топ коментарі
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+10 Олександр Дніпро
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В Україні ліквідовано командира вертолітного полку рф.
Ліквідований в'ячеслав зангієв був командиром бойового вертолітного полку. Сам він із столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК «Вагнер».
Припускають, що саме Зангієв керував гелікоптером «Мі-8», який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.
https://twitter.com/i/status/1587068048195964929
Уже прое...али деньжата и ищут новых охфицеров.
Свято .....пусто не бывает.
Перший раз оркам фартонуло, але козаки зробили контроль.
Працює славетна Білоцерківська 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.
https://twitter.com/i/status/1587915416240033792