1 402 російських офіцерів було ліквідовано в Україні, – ОSINT

За даними дослідників ОSINT, втрати офіцерського складу російської армії в Україні станом на 1 листопада склали 1402 особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", - йдеться у дописі..

Зокрема, ліквідовані:

2 генерал-лейтенанти;

8 генерал-майорів;

44 полковники;

98 підполковників;

193 майора;

279 капітанів;

471 старший лейтенант;

235 лейтенантів;

72 військових іншого рангу.

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