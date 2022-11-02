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Новини Війна
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армія рф (16200) офіцер (97) втрати (4285)

1 402 російських офіцерів було ліквідовано в Україні, – ОSINT

рф

За даними дослідників ОSINT, втрати офіцерського складу російської армії в Україні станом на 1 листопада склали 1402 особи.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

"В Україні було денацифіковано 1402 російських офіцери (це приблизно 5,7 осіб на день). Причому старші офіцери із загальної кількості становлять 26%", - йдеться у дописі..

Зокрема, ліквідовані:

  • 2 генерал-лейтенанти;
  • 8 генерал-майорів;
  • 44 полковники;
  • 98 підполковників;
  • 193 майора;
  • 279 капітанів;
  • 471 старший лейтенант;
  • 235 лейтенантів;
  • 72 військових іншого рангу.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": ЗСУ ліквідували у жовтні понад 12,8 тис. російських окупантів: Це рекордний результат за весь час. ІНФОГРАФІКА

1 402 російських офіцерів було ліквідовано в Україні, – ОSINT 01

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Топ коментарі
+14
бобр точно бобер курва
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02.11.2022 22:55
+10
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02.11.2022 23:00
+10
и о погоде...не летной)))
////
В Україні ліквідовано командира вертолітного полку рф.

Ліквідований в'ячеслав зангієв був командиром бойового вертолітного полку. Сам він із столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК «Вагнер».
Припускають, що саме Зангієв керував гелікоптером «Мі-8», який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

https://twitter.com/i/status/1587068048195964929

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02.11.2022 23:04
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бобр точно бобер курва
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02.11.2022 22:55 Відповісти
Які офіцери-це просто елітні кацапські свині...
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02.11.2022 22:56 Відповісти
«Маловато будєт!»
Потрібно ще!
Слава ЗСУ!
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02.11.2022 22:57 Відповісти
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02.11.2022 23:00 Відповісти
и о погоде...не летной)))
////
В Україні ліквідовано командира вертолітного полку рф.

Ліквідований в'ячеслав зангієв був командиром бойового вертолітного полку. Сам він із столиці Північної Осетії Владикавказа. Загарбник перебував на пенсії, але поїхав заробляти на смертях українців у лавах ПВК «Вагнер».
Припускають, що саме Зангієв керував гелікоптером «Мі-8», який ЗСУ збили 31 жовтня в районі Бахмута на Донеччині поблизу сіл Спірне та Берестове.

https://twitter.com/i/status/1587068048195964929

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02.11.2022 23:04 Відповісти
Найти бы вдовушек этих фашистов.
Уже прое...али деньжата и ищут новых охфицеров.
Свято .....пусто не бывает.
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02.11.2022 23:11 Відповісти
вони рахують по фактах публікації захоронення. Скоріш за все,там один до пяти. На початку війни оворили, що пятдесят тищ убієнних буде і путін одумається. а потім планку підняли до ста.А тут стало їм похер, пятдесят туди сюди, бабуїни не поперхнуться. цікавий відосик з кенігсберга, де сторонній глядач видач фразу, добро пожаловать на мясокомбінат. А чмобіки все знають і шукають водяру.
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02.11.2022 23:44 Відповісти
Анатолій Штефан (Штірліц)



Перший раз оркам фартонуло, але козаки зробили контроль.
Працює славетна Білоцерківська 72 ОМБр імені Чорних Запорожців.

https://twitter.com/i/status/1587915416240033792

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02.11.2022 23:46 Відповісти
Всем русише швайне ,заземленных в Украине крепкого здоровья!
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03.11.2022 04:50 Відповісти
Найдурнiша війна в історії Росії та України. У мене племінники, що там, що там воюють, в дитинстві в сніжки грали.
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03.11.2022 06:23 Відповісти
 
 