Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований из-за выплат, - ISW
Кремль сталкивается с проблемами в выплате обещанных компенсаций военным, что усугубляет социальную напряженность в обществе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).
Об этом могут свидетельствовать видеоматериалы, на которых, в частности, мобилизованные в Ульяновске протестуют против проблем с выплатами. На других кадрах из Республики Чувашия видно, как предположительно российская местная чиновница говорит мобилизованным протестующим, что она не обещала им выплату в размере 300 000 рублей (около $4 860).
Также семьи мобилизованных мужчин публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусеву на то, что они не получили обещанную компенсацию в размере 120 000 рублей (около $1 945 долларов).
В ISW говорят, что Кремлю придется продолжать выплачивать обещанные средства, чтобы сохранить общественный контроль и некоторый облик морального духа среди российских вооруженных сил.
"Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований, сформированных из разных источников, предлагая разные выплаты, льготы и лечение", - подчеркивают аналитики.
Пожалуйста, подождите...
Почитайте, они бухие сбегают с семей, только чтобы не обечпечивать то что настрогали....а ну да...и нацисты ж конечно.
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Росія.
Роки йдуть, назви, гімни та прапори змінюються, а суть ставлення до тих, кого "родина" посилала вмирати, як до надокучливого сміття, не змінилася. Цікаво, скільки залишилося до того, щоб злісні тітки у своїх кабінетах почали кричати одноногим, одноруким, однооким "ветеранам" української кампанії - "Чё ты мне свою инвалидскую книжечку под нос сунешь? Нет у меня денег на твои льготы. Я тебя воевать не посылала. Обращайся к тому, кто посылал!"
Це така ж фікція, як релігійність росіян.