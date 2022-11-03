Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований из-за выплат, - ISW

Кремль сталкивается с проблемами в выплате обещанных компенсаций военным, что усугубляет социальную напряженность в обществе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Об этом могут свидетельствовать видеоматериалы, на которых, в частности, мобилизованные в Ульяновске протестуют против проблем с выплатами. На других кадрах из Республики Чувашия видно, как предположительно российская местная чиновница говорит мобилизованным протестующим, что она не обещала им выплату в размере 300 000 рублей (около $4 860).

Также семьи мобилизованных мужчин публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусеву на то, что они не получили обещанную компенсацию в размере 120 000 рублей (около $1 945 долларов).

В ISW говорят, что Кремлю придется продолжать выплачивать обещанные средства, чтобы сохранить общественный контроль и некоторый облик морального духа среди российских вооруженных сил.

"Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований, сформированных из разных источников, предлагая разные выплаты, льготы и лечение", - подчеркивают аналитики.

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