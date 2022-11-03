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Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований из-за выплат, - ISW

протест,рф,мобілізовані

Кремль сталкивается с проблемами в выплате обещанных компенсаций военным, что усугубляет социальную напряженность в обществе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

Об этом могут свидетельствовать видеоматериалы, на которых, в частности, мобилизованные в Ульяновске протестуют против проблем с выплатами. На других кадрах из Республики Чувашия видно, как предположительно российская местная чиновница говорит мобилизованным протестующим, что она не обещала им выплату в размере 300 000 рублей (около $4 860).

Также семьи мобилизованных мужчин публично пожаловались губернатору Воронежской области Александру Гусеву на то, что они не получили обещанную компенсацию в размере 120 000 рублей (около $1 945 долларов).

В ISW говорят, что Кремлю придется продолжать выплачивать обещанные средства, чтобы сохранить общественный контроль и некоторый облик морального духа среди российских вооруженных сил.

"Кремль разжигает конфликты внутри российских военных формирований, сформированных из разных источников, предлагая разные выплаты, льготы и лечение", - подчеркивают аналитики.

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Топ комментарии
+6
...видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860)
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Росія.
Роки йдуть, назви, гімни та прапори змінюються, а суть ставлення до тих, кого "родина" посилала вмирати, як до надокучливого сміття, не змінилася. Цікаво, скільки залишилося до того, щоб злісні тітки у своїх кабінетах почали кричати одноногим, одноруким, однооким "ветеранам" української кампанії - "Чё ты мне свою инвалидскую книжечку под нос сунешь? Нет у меня денег на твои льготы. Я тебя воевать не посылала. Обращайся к тому, кто посылал!"
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03.11.2022 07:24
+6
А їм і не будуть нічого виплачувати але варто зазначити що невиплата зарплати рашистам не зупинить війну бо є такі рашисти які готові воювати проти України безкоштовно тобто ідеологічні
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03.11.2022 07:27
+3
Ї@аште один одного кацапня,ї@аште. А ми поаплодуємо.👏👏👏
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03.11.2022 07:16
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Ї@аште один одного кацапня,ї@аште. А ми поаплодуємо.👏👏👏
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03.11.2022 07:16 Ответить
Шо вы за хрень пишите, ISW?
Почитайте, они бухие сбегают с семей, только чтобы не обечпечивать то что настрогали....а ну да...и нацисты ж конечно.
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03.11.2022 07:18 Ответить
...видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860)
_________________________________________________________________________________
Росія.
Роки йдуть, назви, гімни та прапори змінюються, а суть ставлення до тих, кого "родина" посилала вмирати, як до надокучливого сміття, не змінилася. Цікаво, скільки залишилося до того, щоб злісні тітки у своїх кабінетах почали кричати одноногим, одноруким, однооким "ветеранам" української кампанії - "Чё ты мне свою инвалидскую книжечку под нос сунешь? Нет у меня денег на твои льготы. Я тебя воевать не посылала. Обращайся к тому, кто посылал!"
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03.11.2022 07:24 Ответить
Во время Афгана было тоже самое: "Я вас туда не посылал". Ничего в раше не поменялось. Но всё равно Родина - мать святое, хотя она хуже мачехи. Это неизлечимо.
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03.11.2022 12:16 Ответить
А їм і не будуть нічого виплачувати але варто зазначити що невиплата зарплати рашистам не зупинить війну бо є такі рашисти які готові воювати проти України безкоштовно тобто ідеологічні
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03.11.2022 07:27 Ответить
Ідеологія для них, це дуже гучно сказано. Злам почнеться зсередини, холод, голод, і наш постійний тиск...
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03.11.2022 08:44 Ответить
Їх "іделогія" робить тільки на дивані перед телевізором.

Це така ж фікція, як релігійність росіян.
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03.11.2022 09:09 Ответить
в так званих днр і лнр теж були "ідеологічні" і що з ними стало? русскіє самі їх перебили, щоб не вимогали аби реальність відповідала їх "ідіології" і народ не мутили. Немає насправді жодної ідеології, там, а ті їх ідеологічні, це або садисти які косять під ідеологію, ніби вони чинять злочини "ради свтелого будущего", або навіжені корисні ідіоти, чий кінець це тільки питання часу, приб"ють свох ж як тільки стануть не потрібні, або почнуть задавати непотрібні запитання.
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03.11.2022 09:43 Ответить
У 1917 р. більшовицькі агітатори серед іншого купляли лояльність солдатні за фальшиві рублі, надруковані у Німеччині.
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03.11.2022 08:49 Ответить
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03.11.2022 09:15 Ответить
Иш ты какие меркантильные свинособаки денег захотели. Не хочется просто так сдохнуть. Как то не скрепно.
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03.11.2022 11:28 Ответить
 
 