Кремль розпалює конфлікти всередині російських військових формувань через виплати, - ISW
Кремль стикається з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій військовим, що посилює соціальну напруженість в суспільстві.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).
Про це можуть свідчити відеоматеріали, на яких, зокрема, мобілізовані в Ульяновську протестують проти проблем з виплатами. На інших кадрах з Республіки Чувашія видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860).
Також сім'ї мобілізованих чоловіків публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєву на те, що вони не отримали обіцяної компенсації в розмірі 120 000 рублів (близько $1 945 доларів).
В ISW кажуть, що Кремлю доведеться продовжувати виплачувати обіцяні кошти, щоб зберегти суспільний контроль і деяку подобу морального духу серед російських збройних сил.
"Кремль розпалює конфлікти всередині російських військових формувань, сформованих з різних джерел, пропонуючи різні виплати, пільги та лікування", - підкреслюють аналітики.
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Почитайте, они бухие сбегают с семей, только чтобы не обечпечивать то что настрогали....а ну да...и нацисты ж конечно.
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Росія.
Роки йдуть, назви, гімни та прапори змінюються, а суть ставлення до тих, кого "родина" посилала вмирати, як до надокучливого сміття, не змінилася. Цікаво, скільки залишилося до того, щоб злісні тітки у своїх кабінетах почали кричати одноногим, одноруким, однооким "ветеранам" української кампанії - "Чё ты мне свою инвалидскую книжечку под нос сунешь? Нет у меня денег на твои льготы. Я тебя воевать не посылала. Обращайся к тому, кто посылал!"
Це така ж фікція, як релігійність росіян.