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Кремль розпалює конфлікти всередині російських військових формувань через виплати, - ISW

протест,рф,мобілізовані

Кремль стикається з проблемами у виплаті обіцяних компенсацій військовим, що посилює соціальну напруженість в суспільстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані аналітиків американського Інституту вивчення війни (ISW).

Про це можуть свідчити відеоматеріали, на яких, зокрема, мобілізовані в Ульяновську протестують проти проблем з виплатами. На інших кадрах з Республіки Чувашія видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860).

Також сім'ї мобілізованих чоловіків публічно поскаржилися губернатору Воронезької області Олександру Гусєву на те, що вони не отримали обіцяної компенсації в розмірі 120 000 рублів (близько $1 945 доларів).

В ISW кажуть, що Кремлю доведеться продовжувати виплачувати обіцяні кошти, щоб зберегти суспільний контроль і деяку подобу морального духу серед російських збройних сил.

"Кремль розпалює конфлікти всередині російських військових формувань, сформованих з різних джерел, пропонуючи різні виплати, пільги та лікування", - підкреслюють аналітики.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Мобілізовані протестували у російській Ульяновській області, бо їм не платять обіцяного, - росЗМІ. ВIДЕО

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Топ коментарі
+6
...видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860)
_________________________________________________________________________________
Росія.
Роки йдуть, назви, гімни та прапори змінюються, а суть ставлення до тих, кого "родина" посилала вмирати, як до надокучливого сміття, не змінилася. Цікаво, скільки залишилося до того, щоб злісні тітки у своїх кабінетах почали кричати одноногим, одноруким, однооким "ветеранам" української кампанії - "Чё ты мне свою инвалидскую книжечку под нос сунешь? Нет у меня денег на твои льготы. Я тебя воевать не посылала. Обращайся к тому, кто посылал!"
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03.11.2022 07:24
+6
А їм і не будуть нічого виплачувати але варто зазначити що невиплата зарплати рашистам не зупинить війну бо є такі рашисти які готові воювати проти України безкоштовно тобто ідеологічні
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03.11.2022 07:27
+3
Ї@аште один одного кацапня,ї@аште. А ми поаплодуємо.👏👏👏
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03.11.2022 07:16
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Ї@аште один одного кацапня,ї@аште. А ми поаплодуємо.👏👏👏
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03.11.2022 07:16 Відповісти
Шо вы за хрень пишите, ISW?
Почитайте, они бухие сбегают с семей, только чтобы не обечпечивать то что настрогали....а ну да...и нацисты ж конечно.
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03.11.2022 07:18 Відповісти
...видно, як імовірно російська місцева чиновниця каже протестуючим мобілізованим, що вона не обіцяла їм виплату в розмірі 300 000 рублів (близько $4 860)
_________________________________________________________________________________
Росія.
Роки йдуть, назви, гімни та прапори змінюються, а суть ставлення до тих, кого "родина" посилала вмирати, як до надокучливого сміття, не змінилася. Цікаво, скільки залишилося до того, щоб злісні тітки у своїх кабінетах почали кричати одноногим, одноруким, однооким "ветеранам" української кампанії - "Чё ты мне свою инвалидскую книжечку под нос сунешь? Нет у меня денег на твои льготы. Я тебя воевать не посылала. Обращайся к тому, кто посылал!"
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03.11.2022 07:24 Відповісти
Во время Афгана было тоже самое: "Я вас туда не посылал". Ничего в раше не поменялось. Но всё равно Родина - мать святое, хотя она хуже мачехи. Это неизлечимо.
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03.11.2022 12:16 Відповісти
А їм і не будуть нічого виплачувати але варто зазначити що невиплата зарплати рашистам не зупинить війну бо є такі рашисти які готові воювати проти України безкоштовно тобто ідеологічні
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03.11.2022 07:27 Відповісти
Ідеологія для них, це дуже гучно сказано. Злам почнеться зсередини, холод, голод, і наш постійний тиск...
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03.11.2022 08:44 Відповісти
Їх "іделогія" робить тільки на дивані перед телевізором.

Це така ж фікція, як релігійність росіян.
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03.11.2022 09:09 Відповісти
в так званих днр і лнр теж були "ідеологічні" і що з ними стало? русскіє самі їх перебили, щоб не вимогали аби реальність відповідала їх "ідіології" і народ не мутили. Немає насправді жодної ідеології, там, а ті їх ідеологічні, це або садисти які косять під ідеологію, ніби вони чинять злочини "ради свтелого будущего", або навіжені корисні ідіоти, чий кінець це тільки питання часу, приб"ють свох ж як тільки стануть не потрібні, або почнуть задавати непотрібні запитання.
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03.11.2022 09:43 Відповісти
У 1917 р. більшовицькі агітатори серед іншого купляли лояльність солдатні за фальшиві рублі, надруковані у Німеччині.
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03.11.2022 08:49 Відповісти
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03.11.2022 09:15 Відповісти
Иш ты какие меркантильные свинособаки денег захотели. Не хочется просто так сдохнуть. Как то не скрепно.
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03.11.2022 11:28 Відповісти
 
 