В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Неизвестные накануне вечером взорвали в Николаеве памятник в сквере "Скорбящая мать".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Новости-N".

Сквер с мемориальным комплексом погибшим во Второй Мировой войне состоял из нескольких элементов: обелиска "Родина-мать" и братской могилы - кургана в центре сквера.

Неизвестные взорвали обелиск. От него осталась только куча камней.

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На месте работают правоохранители, взрывотехники, проводятся первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.



















Так обелиск выглядел раньше:







Это уже не первый подобный взрыв в Николаеве. 19 октября неизвестные взорвали там памятник погибшим милиционерам.