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взрыв (6503) Вторая мировая война (417) Николаев (2111) памятник (2082) вандализм (592)

В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать". ВИДЕО+ФОТОрепортаж

миколаїв,обеліск

Неизвестные накануне вечером взорвали в Николаеве памятник в сквере "Скорбящая мать".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Новости-N".

Сквер с мемориальным комплексом погибшим во Второй Мировой войне состоял из нескольких элементов: обелиска "Родина-мать" и братской могилы - кургана в центре сквера.

Неизвестные взорвали обелиск. От него осталась только куча камней.

Смотрите: Последствия вражеских ударов по Николаеву. ФОТОрепортаж

На месте работают правоохранители, взрывотехники, проводятся первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.

В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 01
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 02
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 03
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 04
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 05
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 06
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 07
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 08
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 09

Так обелиск выглядел раньше:

В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 10
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 11
В Николаеве взорвали обелиск Родина-мать 12

Это уже не первый подобный взрыв в Николаеве. 19 октября неизвестные взорвали там памятник погибшим милиционерам.
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Топ комментарии
+53
як на мене - занадто радикально. але в цілому одобряю, катєнькє в Одесі бажаю того ж самого.
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03.11.2022 09:45
+40
Супер !!! цього окупаційного комуно-нацистького лайна немає бути ніде в Україні !!!


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03.11.2022 09:56
+40
це знищило, один зі символів, червоної комуно-нацистької, кацапо-совкової окупації, яка за 70 років 3голодоморами-генроцидами та розвʼязаною разом з Гітлером 2Світовою знищила 35 мільйонів етнічних українців !!!


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03.11.2022 10:01
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Я одесит, але є багато знайомих з Миколаєва по роботі, то судна доводилось там ремонтувати, то у відрядженням, причому довгих був, і серед них ті, хто зараз звільняє остаточно область та Херсонщину від роССійських загарбників, а ще у нас працюють ті, хто вимушений був виїхати з Сергіївки, і вони з тобою не згодні, називають це рашистською провокацією!!!
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03.11.2022 12:48 Ответить
, я тебе открою глаза: если бы во 2й мировой сначала Гитлер победил Сталина,а потом бы США освободили Украину, то Украина не получила бы очередной Голодомор в 1947 году (уже после "победы" ), и щас бы уже давно была бы в ЕС и НАТО!
как тебе такая простая мысль?
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03.11.2022 13:46 Ответить
, старайся выдавливать из себя совок, ето мешает тебе трезво мыслить
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03.11.2022 13:51 Ответить
Це маркер, яким окупанти помічали свої здобутки: ніякої історичної чи культурної цінності ці істукани не несуть. Підлягають тотальній ліквідації на всій нашій землі.
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03.11.2022 12:21 Ответить
Культурної мабуть ні, історичну - так, бо той, хто забуває історію - втрачає себе, а разом із цим і волю, і права, і свободу!!! І не треба як )(уйло переробляти історію, робити її чорно-білою, бо саме це робили і роблять у Рашці, і усі ми бачимо чим це закінчується!!! Тому це не маркер окупантів, це маркер НАМ, чи гідні ми бути вільними та самостійними, чи завжди хтось буде нами маніпулювати, ми будемо все зносити як комуністи із словами "Ми старий світ зруйнуємо, а потім....." а потім знов рабство під новими гаслами, і ми як оте рашиське стадо будемо тупими баранами йти за черговим "лідером нації", з постійною ксенофобією та ненавистю як ті ж самі роССійські, або німецьки нацисти!!!
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03.11.2022 12:59 Ответить
Чоловіче, не натягуйте сову на глобус: в результаті "визволення" червоні кати замінили собою коричневу чуму ось і все! Скажіть мені чому ми святкуємо визволення України від нацистів, а не святкуємо визволення України від совітів німецькою армією-визволительнецею? Давайте понаставляємо пам'яток гітлеревським солдатам.
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03.11.2022 14:09 Ответить
дяденька, ты дурак???
что гитлер, что *****, это маразматики, ******** от власти
можешь добавить к ним склеевшего ласты каддафи и ким чен ына.
а уродов не прославляют...
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03.11.2022 23:27 Ответить
Шановний Юрій Вінгорський, можливо теперішня війна є наслідком совєтского зла, яке не було проговорене і покаране. У ваш ряд виродків можна й сталіна додати, який загробив мільйони людських життів, але його позиціонували, як великого переможця і навіть зараз будують йому пам'ятники. Німеччина покаялась, а совєтский союз ніколи не каявся за свої звірстава над людьми.
Всі совєтскі пам'ятники з совєтскою символікою, рузкими написами треба знести, підірвати, знищити. Зараз для цього дужу зручний час.
По-перше в Україні нові випробування і памятники будуть загиблим у війні з нациською росією за незалежність України.
А 2 світову війну і полеглих у цій війні ми не маємо права забувати, але це мають бути наші українські памятники, виконані скульпторами в українських традиціях, і точно без савдепії.
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04.11.2022 04:35 Ответить
"савєцкую родіну-мать" до бісової матєрі послали... туди їй і дорога..
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03.11.2022 12:53 Ответить
До чого додавати слово, якого на цьому монументі не було, а саме "савєцкую"! То чого чекати? Давай, їдь до Києва, підкладай заряд під "Вітчизну-мати"! І як же воно чудово жахне, а як кияни "зрадіють", а у московитів взагалі просто свято почнеться!!!
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03.11.2022 13:03 Ответить
цю потворну кацапську, покупаційну "родіну-мать" давно пора підрвати з показом по усіх телеканалах !!!
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03.11.2022 16:29 Ответить
Офіційно в Другій Світовій загинуло 1 млн. 377 тыс. українців. До того ж офіційні данні сильно занижені. Вічна їм пам'ять.
Як про мене то вибухівку краще б під якийсь рашистський штаб десь під Бахмутом використали чим витрачати на підрив пам'ятника на якому немає радянської символіки, а текст замінити на "Українцям що віддали життя за щастя рідної землі. Героям Слава!" Можна б і тризуб викарбувати.
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03.11.2022 13:19 Ответить
"Лєніна свалілі !"(с)
Всім московитам, совкодрочєрам, латєнтним і не дуже присвячується.
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03.11.2022 13:35 Ответить
провокация !!! за 9 лет уже КАЖДЫЙ украинец знает ПОВАДКИ зверя !!!
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03.11.2022 13:54 Ответить
Взрывчатку , некуда больше им тратить. И заняться больше нечем.
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03.11.2022 16:32 Ответить
чем иметь такую мать лучше быть круглым сиротой!
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03.11.2022 18:05 Ответить
На часі!
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03.11.2022 20:45 Ответить
якщо влада небажає то за справу беруться небайдужі громадяни
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03.11.2022 20:52 Ответить
От би з київським одороблом так!
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03.11.2022 21:48 Ответить
ЩЕ НЕ РАЗУ НЕ ЧУВ ЩОБ СЄПАРИ ПІДІРВАЛИ ПАМЯТНИК ПУЦКІНУ, ЛЄРПОНТОВУ ЧИ ЛОМОНОСОВУ. На размінування цих підривників - в Україні багато чого треба розміновувати.
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04.11.2022 13:45 Ответить
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