В Николаеве взорвали обелиск "Родина-мать". ВИДЕО+ФОТОрепортаж
Неизвестные накануне вечером взорвали в Николаеве памятник в сквере "Скорбящая мать".
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на местное издание "Новости-N".
Сквер с мемориальным комплексом погибшим во Второй Мировой войне состоял из нескольких элементов: обелиска "Родина-мать" и братской могилы - кургана в центре сквера.
Неизвестные взорвали обелиск. От него осталась только куча камней.
На месте работают правоохранители, взрывотехники, проводятся первоочередные мероприятия по установлению всех обстоятельств происшествия.
Так обелиск выглядел раньше:
Это уже не первый подобный взрыв в Николаеве. 19 октября неизвестные взорвали там памятник погибшим милиционерам.
Топ комментарии
+53 cimbitep
показать весь комментарий03.11.2022 09:45
+40 vuiko dobrui
показать весь комментарий03.11.2022 09:56
+40 vuiko dobrui
показать весь комментарий03.11.2022 10:01
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как тебе такая простая мысль?
что гитлер, что *****, это маразматики, ******** от власти
можешь добавить к ним склеевшего ласты каддафи и ким чен ына.
а уродов не прославляют...
Всі совєтскі пам'ятники з совєтскою символікою, рузкими написами треба знести, підірвати, знищити. Зараз для цього дужу зручний час.
По-перше в Україні нові випробування і памятники будуть загиблим у війні з нациською росією за незалежність України.
А 2 світову війну і полеглих у цій війні ми не маємо права забувати, але це мають бути наші українські памятники, виконані скульпторами в українських традиціях, і точно без савдепії.
Як про мене то вибухівку краще б під якийсь рашистський штаб десь під Бахмутом використали чим витрачати на підрив пам'ятника на якому немає радянської символіки, а текст замінити на "Українцям що віддали життя за щастя рідної землі. Героям Слава!" Можна б і тризуб викарбувати.
Всім московитам, совкодрочєрам, латєнтним і не дуже присвячується.