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Последствия вражеских ударов по Николаеву. ФОТОрепортаж

1 ноября в 00:02 враг нанес ракетный удар по Николаеву, в результате чего в Центральном районе города возникло 2 пожара и разрушены частные жилые здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, отделением 2 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда и очередным изменением оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидирован пожар складского помещения на площади 50 кв. м.

Также пожарные 3 ДПРЧ потушили пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома на площади 50 кв. м.

Из-под завалов одного из разрушенных одноэтажных жилых домов спасатели изъяли тело погибшей женщины.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Рашисты ударили по Николаеву ракетами С-300, поврежден ряд объектов, 1 человек погиб. ФОТОрепортаж

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Последствия вражеских ударов по Николаеву 06

Николаев (2152) обстрел (27225) ГСЧС (4973)


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це далеко не всі наслідки сьогоднішнього обстрілу..зокрема зруйнована гімназія в якій навчалась моя донька, закладу десь 150 років було...гарна історична будівля(((
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01.11.2022 11:04 Ответить
Рашистські ******.
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01.11.2022 12:41 Ответить
 
 