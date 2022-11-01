Последствия вражеских ударов по Николаеву. ФОТОрепортаж

1 ноября в 00:02 враг нанес ракетный удар по Николаеву, в результате чего в Центральном районе города возникло 2 пожара и разрушены частные жилые здания.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ГСЧС.

Как отмечается, отделением 2 государственной пожарно-спасательной части 2 государственного пожарно-спасательного отряда и очередным изменением оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области ликвидирован пожар складского помещения на площади 50 кв. м.

Также пожарные 3 ДПРЧ потушили пожар на первом этаже пятиэтажного жилого дома на площади 50 кв. м.

Из-под завалов одного из разрушенных одноэтажных жилых домов спасатели изъяли тело погибшей женщины.

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