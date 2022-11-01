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Наслідки ворожих ударів по Миколаєву. ФОТОрепортаж

1 листопада о 00:02 ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого у Центральному районі міста виникло 2 пожежі та зруйновано приватні житлові будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, відділенням 2 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону та черговою зміною оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовано пожежу складського приміщення на площі 50 кв. м.

Також вогнеборці 3 ДПРЧ загасили пожежу на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на площі 50 кв. м.

З-під завалів одного зі зруйнованих одноповерхових житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблої жінки.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, пошкоджено низку об’єктів, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж

Наслідки ворожих ударів по Миколаєву 01
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Наслідки ворожих ударів по Миколаєву 03
Наслідки ворожих ударів по Миколаєву 04
Наслідки ворожих ударів по Миколаєву 05
Наслідки ворожих ударів по Миколаєву 06

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28546) ДСНС (5112)


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це далеко не всі наслідки сьогоднішнього обстрілу..зокрема зруйнована гімназія в якій навчалась моя донька, закладу десь 150 років було...гарна історична будівля(((
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01.11.2022 11:04 Відповісти
Рашистські ******.
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01.11.2022 12:41 Відповісти
 
 