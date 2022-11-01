Наслідки ворожих ударів по Миколаєву. ФОТОрепортаж
1 листопада о 00:02 ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого у Центральному районі міста виникло 2 пожежі та зруйновано приватні житлові будівлі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.
Як зазначається, відділенням 2 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону та черговою зміною оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовано пожежу складського приміщення на площі 50 кв. м.
Також вогнеборці 3 ДПРЧ загасили пожежу на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на площі 50 кв. м.
З-під завалів одного зі зруйнованих одноповерхових житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблої жінки.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль