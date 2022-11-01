Наслідки ворожих ударів по Миколаєву. ФОТОрепортаж

1 листопада о 00:02 ворог завдав ракетного удару по Миколаєву, внаслідок чого у Центральному районі міста виникло 2 пожежі та зруйновано приватні житлові будівлі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДСНС.

Як зазначається, відділенням 2 державної пожежно-рятувальної частини 2 державного пожежно-рятувального загону та черговою зміною оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Миколаївській області ліквідовано пожежу складського приміщення на площі 50 кв. м.

Також вогнеборці 3 ДПРЧ загасили пожежу на першому поверсі п'ятиповерхового житлового будинку на площі 50 кв. м.

З-під завалів одного зі зруйнованих одноповерхових житлових будинків рятувальники вилучили тіло загиблої жінки.

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