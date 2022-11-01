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Новини Фото Війна
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Рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, пошкоджено низку об’єктів, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж

Близько опівночі Миколаїв зазначав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об’єктів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, частково зруйнована будівля навчального закладу.

"Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу", - зазначає Сєнкевич.

Наразі відомо про одну загиблу жінку.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти із ЗРК С-300 обстріляли Миколаїв, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено багатоповерхову новобудову та хлібопекарню

Рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, пошкоджено низку об’єктів, 1 людина загинула 01
Рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, пошкоджено низку об’єктів, 1 людина загинула 02
Рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, пошкоджено низку об’єктів, 1 людина загинула 03
Рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, пошкоджено низку об’єктів, 1 людина загинула 04
Рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, пошкоджено низку об’єктів, 1 людина загинула 05

На місці працюють всі відповідальні служби.

"Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Більше повідомлю вам протягом дня", - резюмує очільник міста.

Автор: 

Миколаїв (1806) обстріл (28546) Сєнкевич Олександр (229)


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кацапы только с мирными умеют воевать.
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01.11.2022 09:11 Відповісти
Николаев обстреливают каждый день практически
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01.11.2022 10:13 Відповісти
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01.11.2022 10:22 Відповісти
 
 