Рашисти вдарили по Миколаєву ракетами С-300, пошкоджено низку об’єктів, 1 людина загинула. ФОТОрепортаж

Близько опівночі Миколаїв зазначав обстрілів ракетами типу С-300, внаслідок чого постраждала низка цивільних об’єктів.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер міста Олександр Сєнкевич, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, частково зруйнована будівля навчального закладу.

"Повністю зруйнований двоповерховий житловий будинок. Ще в одному будинку через влучення боєприпасів та їх уламків сталась пожежа. У кількох приватних будинках вибиті вікна, двері, пошкоджений дах. У медичному закладі вибуховою хвилею та уламками вибило ОСБ плити, якими наші будівельні бригади зашивали вікна після попереднього обстрілу", - зазначає Сєнкевич.

Наразі відомо про одну загиблу жінку.

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На місці працюють всі відповідальні служби.

"Збираємо детальну інформацію про наслідки обстрілів. Більше повідомлю вам протягом дня", - резюмує очільник міста.