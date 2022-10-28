Вночі окупанти із ЗРК С-300 обстріляли Миколаїв, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено багатоповерхову новобудову та хлібопекарню

Вночі, 28 жовтня, близько 02:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"М. Миколаїв: Вночі, 28 жовтня, близько 02:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина зазнала легких поранень.



Миколаївський район: Вчора, 27 жовтня, о 15:27 ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.



Баштанський район: Вчора, 27 жовтня, близько 22:00 були обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.



Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.



Зазначається також, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

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