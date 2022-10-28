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Миколаїв (1758) обстріл (27076) Кім Віталій (468)

Вночі окупанти із ЗРК С-300 обстріляли Миколаїв, зруйновано адмінбудівлю, пошкоджено багатоповерхову новобудову та хлібопекарню

ракета

Вночі, 28 жовтня, близько 02:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Миколаївської ОВА Віталій Кім, інформує Цензор.НЕТ.

"М. Миколаїв: Вночі, 28 жовтня, близько 02:00 Миколаїв зазнав обстрілів із зенітно-ракетного комплексу С-300. Внаслідок ракетного удару зруйновано триповерхову адміністративну будівлю та пошкоджено поряд розташовану багатоповерхову новобудову. Також пошкоджень зазнала хлібопекарня. Одна людина зазнала легких поранень.

Миколаївський район: Вчора, 27 жовтня, о 15:27 ворог завдавав ударів по території аквазони Очаківської громади. Постраждалих немає.

Баштанський район: Вчора, 27 жовтня, близько 22:00 були обстріли околиць Інгульської громади. Постраждалих та руйнувань немає", - йдеться в повідомленні.

Крім того, тривають обстріли території та прилеглих населених пунктів Березнегуватської громади. Інформація щодо постраждалих та пошкоджених житлових будинків уточнюється.

Зазначається також, що у Первомайському та Вознесенському районах день та ніч минули відносно спокійно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Вночі окупанти вдарили по Широківській громаді на Миколаївщині, - Кім

Автор: 
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Топ коментарі
+6
Читала,щоб зробити ракету потрібно місяць....Війна триває уже 8 місяців, тільки фіксація обстрілів, різношерсті новини ,а промисловість на оборону не працює. Зато відео від зе на добраніч як від діда Панаса. Україна жива,дякуючи ЗСУ і народу.
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28.10.2022 09:22
+4
Тобто нічого
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28.10.2022 09:29
+4
Як це-нема руйнувань??Кожен день їх все більше.., люди гинуть..Може вже час якось відповідати??Чи тільки вважати, що все більш-менш нормальок??Слава ЗСУ!Ганьба ВР та мільйонерам-можновладцям, не рахуючи олігархів!Стільки грошей "гуляє"..А їх буцімто і немає??
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28.10.2022 09:29
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Читала,щоб зробити ракету потрібно місяць....Війна триває уже 8 місяців, тільки фіксація обстрілів, різношерсті новини ,а промисловість на оборону не працює. Зато відео від зе на добраніч як від діда Панаса. Україна жива,дякуючи ЗСУ і народу.
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28.10.2022 09:22 Відповісти
ЗЕ що вміє те і робить. Іншому він не вчився.
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28.10.2022 09:28 Відповісти
Тобто нічого
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28.10.2022 09:29 Відповісти
Саме так. Мало того, ще й було заморозив програми ППО та ПРО, які вже стояли на конвеєрі. І це попри того, зо Гетьман попереджав, що нам конче як необхідно втілювати в промисловість напрацювання, бо це наше безпека.
Клоуни робили своє, жрали шаурму і бігали по фонтанам. А, ще ж у них апріорі було Велике крадівництво. І на Порошенка шукали компромати.
Саме прикре, що в цього клована до сих пір люди упорото вірять та довіряють, #боневтік.
ППЦ просто.
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28.10.2022 09:48 Відповісти
Було тут на Цензорі, що перед потнною переправою положили свіжий асфальт.....перед ходом важкої техніки асфальт.....Все таки асфальт у уряду уже діагноз
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28.10.2022 10:03 Відповісти
Він вміє тільки займатися ************.
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28.10.2022 12:48 Відповісти
зеленскому не надо работать просто ему надо дать указание делать Ракеты . А он резину тянет )
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28.10.2022 19:38 Відповісти
Як це-нема руйнувань??Кожен день їх все більше.., люди гинуть..Може вже час якось відповідати??Чи тільки вважати, що все більш-менш нормальок??Слава ЗСУ!Ганьба ВР та мільйонерам-можновладцям, не рахуючи олігархів!Стільки грошей "гуляє"..А їх буцімто і немає??
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28.10.2022 09:29 Відповісти
Читала учора блог ,вірніше уже є два. Втрати від війни менші чим втрати від тупості уряду шмигаля. Вони не змогли зломити народ і ЗСУ, так знищують економіку.
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28.10.2022 09:42 Відповісти
На мою думку слід після перемоги знищити в Росії в першу чергу будь яке виробництво продуктів харчування(виробництво ковбас, круп, випічка хліба) заборонити це під карою смерти. Також знищити майже всю промисловість шляхом підриву підприємств та зруйнувати всі електростанції. Нічого маскалям шикувати одежею .загнати їх за їхню дурість до камяного віку. Заборонити всю медицину та будь яку фармацевтику.
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28.10.2022 09:56 Відповісти
Русофашистские выродки -СДОХНИТЕ ВСЕ МРАЗИ!!!! ГНИЛЬ КОНЧЕННАЯ, ТВАРИ-ВСЕ ПАСКУДЫ ЗДОХНИТЕ, СВОЛОТА ******!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2022 14:34 Відповісти
 
 