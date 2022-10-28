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Ночью оккупанты из ЗРК С-300 обстреляли Николаев, разрушено админздание, повреждена многоэтажная новостройка и хлебопекарня

ракета

Ночью, 28 октября, около 02:00 Николаев подвергся обстрелам из зенитно-ракетного комплекса С-300.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.

"Г. Николаев: Ночью, 28 октября, около 02:00 Николаев обстрелян из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостройку. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения. 

Николаевский район: Вчера, 27 октября, в 15:27 враг наносил удары по территории аквазоны Очаковской громады. Пострадавших нет.

Баштанский район: Вчера, 27 октября, около 22:00 были обстрелы окрестностей Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.

Кроме того, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.

Отмечается также, что в Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.

Читайте: Оккупанты впервые применили дроны-камикадзе по линии фронта на юге Украины

Николаев (2149) обстрел (27114) Ким Виталий (243)


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Топ комментарии
+6
Читала,щоб зробити ракету потрібно місяць....Війна триває уже 8 місяців, тільки фіксація обстрілів, різношерсті новини ,а промисловість на оборону не працює. Зато відео від зе на добраніч як від діда Панаса. Україна жива,дякуючи ЗСУ і народу.
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28.10.2022 09:22
+4
Тобто нічого
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28.10.2022 09:29
+4
Як це-нема руйнувань??Кожен день їх все більше.., люди гинуть..Може вже час якось відповідати??Чи тільки вважати, що все більш-менш нормальок??Слава ЗСУ!Ганьба ВР та мільйонерам-можновладцям, не рахуючи олігархів!Стільки грошей "гуляє"..А їх буцімто і немає??
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28.10.2022 09:29
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Читала,щоб зробити ракету потрібно місяць....Війна триває уже 8 місяців, тільки фіксація обстрілів, різношерсті новини ,а промисловість на оборону не працює. Зато відео від зе на добраніч як від діда Панаса. Україна жива,дякуючи ЗСУ і народу.
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28.10.2022 09:22 Ответить
ЗЕ що вміє те і робить. Іншому він не вчився.
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28.10.2022 09:28 Ответить
Тобто нічого
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28.10.2022 09:29 Ответить
Саме так. Мало того, ще й було заморозив програми ППО та ПРО, які вже стояли на конвеєрі. І це попри того, зо Гетьман попереджав, що нам конче як необхідно втілювати в промисловість напрацювання, бо це наше безпека.
Клоуни робили своє, жрали шаурму і бігали по фонтанам. А, ще ж у них апріорі було Велике крадівництво. І на Порошенка шукали компромати.
Саме прикре, що в цього клована до сих пір люди упорото вірять та довіряють, #боневтік.
ППЦ просто.
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28.10.2022 09:48 Ответить
Було тут на Цензорі, що перед потнною переправою положили свіжий асфальт.....перед ходом важкої техніки асфальт.....Все таки асфальт у уряду уже діагноз
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28.10.2022 10:03 Ответить
Він вміє тільки займатися ************.
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28.10.2022 12:48 Ответить
зеленскому не надо работать просто ему надо дать указание делать Ракеты . А он резину тянет )
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28.10.2022 19:38 Ответить
Як це-нема руйнувань??Кожен день їх все більше.., люди гинуть..Може вже час якось відповідати??Чи тільки вважати, що все більш-менш нормальок??Слава ЗСУ!Ганьба ВР та мільйонерам-можновладцям, не рахуючи олігархів!Стільки грошей "гуляє"..А їх буцімто і немає??
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28.10.2022 09:29 Ответить
Читала учора блог ,вірніше уже є два. Втрати від війни менші чим втрати від тупості уряду шмигаля. Вони не змогли зломити народ і ЗСУ, так знищують економіку.
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28.10.2022 09:42 Ответить
На мою думку слід після перемоги знищити в Росії в першу чергу будь яке виробництво продуктів харчування(виробництво ковбас, круп, випічка хліба) заборонити це під карою смерти. Також знищити майже всю промисловість шляхом підриву підприємств та зруйнувати всі електростанції. Нічого маскалям шикувати одежею .загнати їх за їхню дурість до камяного віку. Заборонити всю медицину та будь яку фармацевтику.
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28.10.2022 09:56 Ответить
Русофашистские выродки -СДОХНИТЕ ВСЕ МРАЗИ!!!! ГНИЛЬ КОНЧЕННАЯ, ТВАРИ-ВСЕ ПАСКУДЫ ЗДОХНИТЕ, СВОЛОТА ******!!!!!!!!!!!!!
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28.10.2022 14:34 Ответить
 
 