Ночью оккупанты из ЗРК С-300 обстреляли Николаев, разрушено админздание, повреждена многоэтажная новостройка и хлебопекарня
Ночью, 28 октября, около 02:00 Николаев подвергся обстрелам из зенитно-ракетного комплекса С-300.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Николаевской ОВА Виталий Ким, передает Цензор.НЕТ.
"Г. Николаев: Ночью, 28 октября, около 02:00 Николаев обстрелян из зенитно-ракетного комплекса С-300. В результате ракетного удара разрушено трехэтажное административное здание и повреждено рядом расположенное многоэтажное новостройку. Также повреждения получила хлебопекарня. Один человек получил легкие ранения.
Николаевский район: Вчера, 27 октября, в 15:27 враг наносил удары по территории аквазоны Очаковской громады. Пострадавших нет.
Баштанский район: Вчера, 27 октября, около 22:00 были обстрелы окрестностей Ингульской громады. Пострадавших и разрушений нет", – говорится в сообщении.
Кроме того, продолжаются обстрелы территории и близлежащих населенных пунктов Березнеговатской громады. Информация о пострадавших и поврежденных жилых домах уточняется.
Отмечается также, что в Первомайском и Вознесенском районах день и ночь прошли относительно спокойно.
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Клоуни робили своє, жрали шаурму і бігали по фонтанам. А, ще ж у них апріорі було Велике крадівництво. І на Порошенка шукали компромати.
Саме прикре, що в цього клована до сих пір люди упорото вірять та довіряють, #боневтік.
ППЦ просто.