Фонд Эдуарда Мкртчана передал в Бахмут электроинструмент и техническое оборудование

Благотворительный Фонд Эдуарда Мкртчана передал очередной гуманитарный груз жителям Бахмута.

В город Бахмут Донецкой области местным жителям закупили инструменты, техническое оборудование и вещи для личного пользования. Среди основных позиций – электропилы, стабилизаторы напряжения, фонари, спальники и другие крайне необходимые вещи для зимнего периода.

Все это Эдуард Мкртчан с другими бойцами подразделения "Tacteam" Департамента патрульной полиции привезли в город и передали сотрудникам местной ГСЧС.

"Бахмут – самая горячая точка Украины. Здесь живут и работают героические украинцы, которые каждый день чувствуют жестокое дыхание войны. Наша команда собрала для них груз, критически необходимый в условиях войны и зимы. Уверен, вместе мы поможем городу противостоять врагу. Отдельно хочу отметить работу сотрудников ГСЧС, которые обеспечивают жизнедеятельность города. Мы, украинцы, боремся за свою землю, а потому победим", - подчеркнул Эдуард Мкртчан.

На днях Фонд также передал 50 генераторов и 878 печей для жителей Донбасса в рамках проекта "Согрей Украины". В общей сложности для прифронтовых громад закуплено 1.8 тысяч печей, которые помогут жителям пережить зиму.

"Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана" начал свою деятельность с августа 2021 года. Приоритетные направления фонда – качественные изменения образования и медицины, инфраструктурные инновации, социальные инициативы. С началом полномасштабного вторжения РФ деятельность организации направлена на поддержку пострадавших от войны людей. Жители Донецкой области могут обращаться в фонд за психологической, юридической и гуманитарной помощью.