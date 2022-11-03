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Украинские хакеры сломали Центробанк РФ, - Федоров

хакер

IT-армия Украины получила доступ к сети центрального банка России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате взлома Украина получила "много интересного" о персонале банка, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы криптографической защиты и другие материалы, циркулирующие в сетях российского банка. Их уже анализируют специалисты Минцифры, рассказал министр.

Также Федоров обнародовал ссылку на первые 27 тысяч файлов из сломанных сетей.

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Чистят Центробанк .
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03.11.2022 12:29 Ответить
прекрасно... и быстро вывели все счета свиномордии... обнулите их навсегда...
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03.11.2022 12:30 Ответить
Краще б всі їхні кошти забрали і заблокували пенсійні та зарплатні картки
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03.11.2022 12:30 Ответить
На відновлення всього підряд після сарани
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03.11.2022 12:32 Ответить
як що могли то зробили б, не все так просто
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03.11.2022 12:37 Ответить
це не просто, дуже не просто. але мабть дири вже залатали, тому й оприлюднили
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03.11.2022 12:36 Ответить
 
 