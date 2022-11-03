Украинские хакеры сломали Центробанк РФ, - Федоров
IT-армия Украины получила доступ к сети центрального банка России.
Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате взлома Украина получила "много интересного" о персонале банка, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы криптографической защиты и другие материалы, циркулирующие в сетях российского банка. Их уже анализируют специалисты Минцифры, рассказал министр.
Также Федоров обнародовал ссылку на первые 27 тысяч файлов из сломанных сетей.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Валентин Коваль
показать весь комментарий03.11.2022 12:29 Ответить Мне нравится 1
Joshua Merlin
показать весь комментарий03.11.2022 12:30 Ответить Мне нравится 4
Роман Марушка 5978a8d4
показать весь комментарий03.11.2022 12:30 Ответить Мне нравится 6
Nov
показать весь комментарий03.11.2022 12:32 Ответить Мне нравится 0
Hazan Eldoran
показать весь комментарий03.11.2022 12:37 Ответить Мне нравится 0
Hazan Eldoran
показать весь комментарий03.11.2022 12:36 Ответить Мне нравится 1
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...