Украинские хакеры сломали Центробанк РФ, - Федоров

IT-армия Украины получила доступ к сети центрального банка России.

Об этом сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате взлома Украина получила "много интересного" о персонале банка, специализированных автоматизированных банковских системах, их исходных файлах, принципах их взаимодействия, системы криптографической защиты и другие материалы, циркулирующие в сетях российского банка. Их уже анализируют специалисты Минцифры, рассказал министр.

Также Федоров обнародовал ссылку на первые 27 тысяч файлов из сломанных сетей.

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