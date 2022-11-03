Рашисты запретили пользоваться лодками на оккупированной Херсонщине, детей из интернатов вывезли в Крым, - ГУР МО

В оккупированных районах Херсонской области рашисты объявили о проведении "ревизии объектов солнечной генерации электроэнергии". Если владельцы имущества не появятся в установленные сроки, чтобы засвидетельствовать свое право собственности, имущество будет "национализировано" (похищено) и передано созданной оккупантами фейковой компании "ГУП Херсоноблэнерго". Затем имущество предполагается вывезти на территорию РФ.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные ГУР МО.

"Продолжается незаконная эвакуация украинских граждан Херсонской области с правого берега Днепра. Чтобы привлечь людей к переезду, им предлагают получение так называемых "жилищных сертификатов" на приобретение жилья в РФ. В рамках эвакуации местных жителей принудительно выселяют из квартир и домов. В освободившееся жилье заселяются переодетые в гражданское военные из ВС РФ. У местных отбирают автомобили для использования оккупационных войск", - говорится в сообщении.

Также, по данным разведки, из интернатов Херсона было вывезено детей на территорию оккупированного Крыма. На сегодняшний день детей разместили на базе одной из психиатрических больниц Симферополя. Также на территорию оккупированного полуострова перевезли заключенных Херсонской колонии.

"Местные жители предупреждают, что все причалы (даже небольшие сельские) должны быть пустыми. В случае нахождения любых плавсредств, их либо уничтожат, либо конфискуют.

На протяжении последних недель идет переселение коллаборантов и представителей оккупационной администрации в пансионаты, расположенные на Арабатской Стрелке. Владельцев баз отдыха заставляют расселять "переселенцев". Кроме того, российские военные производят поиск свободных помещений для расселения", - отметили в Главном управлении разведки.

В настоящее время военными РФ активно используется дорога через Арабатскую Стрелку между Крымом и Херсонской областью. До 24 февраля указанная дорога не использовалась, поскольку была перекопана и имела рвы. После начала вооруженной агрессии инженерные подразделения с РФ восстановили грунтовую дорогу и транспортное сообщение, что позволило уменьшить маршрут из оккупированного Крыма в Херсонскую, а в дальнейшем и Донецкую область ориентировочно на 120 км.

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