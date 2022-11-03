Российские военные покинули блокпосты в Чернобаевке и нескольких населенных пунктах Херсонщины

В Чернобаевке, Степановке и Белозерке захватчики оставили блокпосты. В Херсоне наблюдается уменьшение числа российских военных.

Об этом сообщил городской голова Олешок Евгений Рыщук, информирует Цензор.НЕТ.

"Местные жители из правобережной части Херсона сообщают, что российские войска покинули блокпосты в населенных пунктах Чернобаевка, Степановка, Белозерка. В самом городе Херсоне визуально уменьшилось количество военных", - написал Рыщук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Оккупанты приезжали на место падения сбитого ВСУ КА-52, однако тела своих пилотов не забрали, - Бутусов