Российские военные покинули блокпосты в Чернобаевке и нескольких населенных пунктах Херсонщины
В Чернобаевке, Степановке и Белозерке захватчики оставили блокпосты. В Херсоне наблюдается уменьшение числа российских военных.
Об этом сообщил городской голова Олешок Евгений Рыщук, информирует Цензор.НЕТ.
"Местные жители из правобережной части Херсона сообщают, что российские войска покинули блокпосты в населенных пунктах Чернобаевка, Степановка, Белозерка. В самом городе Херсоне визуально уменьшилось количество военных", - написал Рыщук.
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+18 Oleksandr Onys
показать весь комментарий03.11.2022 12:26
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показать весь комментарий03.11.2022 12:34
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Чи хочуть? Звичайно - хочуть всіх українців знищити всіма наявними у них методами.
Чи можуть - НІ, якби могли уже б зробили.
Чи застосовують - НІ.
Подібні висери про брудні/чисті ялди - 100% пропаганда
А взагалі я думаю - куйло застосує ВСЕ що має - але війну він все одно програв УЖЕ - це 100% факт.
Ну так це все 20-кілометровий тил, і що вони там роблять - поки що на фронт не впливає.
В принципі 20 км (наприклад від Посад-Покровського до Чорнобаївки) бронегрупа проходить за 1 годину. Не такій вже і дальній тил...