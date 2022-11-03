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Херсон (3194) Херсонщина (5366) блокпост (219) Чорнобаївка (77)

Російські військові покинули блокпости у Чорнобаївці та ще кількох населених пунктах Херсонщини

чорнобаївка

У Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці загарбники залишили блокпости. В Херсоні спостерігається зменшення кількості російських військових.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ

"Місцеві жителі з правобережної частини Херсонщини повідомляють, що російські війська покинули блокпости в населених пунктах Чорнобаївка, Степанівка, Білозерка. В самому місті Херсоні візуально зменшилась кількість військових", - написав Рищук.

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Топ коментарі
+18
Придурки точно надумали знащити Херсон. Не можуть вони просто так піти
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03.11.2022 12:26
+17
Наши в Херсон пока идти не будут. Сейчас главное взять греблю и начинать отрезать Крым от Юга Украины.
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03.11.2022 12:28
+15
Це все зайві балачки. Орки у Снігурівці є? Миколаєвський фронт (Олександрівка-Правдино-Тернові Поди) стабільний?

Ну так це все 20-кілометровий тил, і що вони там роблять - поки що на фронт не впливає.
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03.11.2022 12:34
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Придурки точно надумали знащити Херсон. Не можуть вони просто так піти
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03.11.2022 12:26 Відповісти
Наши в Херсон пока идти не будут. Сейчас главное взять греблю и начинать отрезать Крым от Юга Украины.
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03.11.2022 12:28 Відповісти
Може хочуть застосувати по нашому правобережному угрупуванню якусь зброю масового ураження? В будь-якому випадку, до цих обставин треба з обережністю відноситися.
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03.11.2022 12:48 Відповісти
Ну так. Хочеш не хочеш, а співставляєш між собою ітерику кацапів про "брудну бомбу" і те, як вони постійно афішують, що йдуть з Херсона
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03.11.2022 12:52 Відповісти
хочуть... можуть... застосовують... - абсолютно різні поняття
Чи хочуть? Звичайно - хочуть всіх українців знищити всіма наявними у них методами.
Чи можуть - НІ, якби могли уже б зробили.
Чи застосовують - НІ.
Подібні висери про брудні/чисті ялди - 100% пропаганда
А взагалі я думаю - куйло застосує ВСЕ що має - але війну він все одно програв УЖЕ - це 100% факт.
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03.11.2022 14:29 Відповісти
Если это предполагаем мы, дилетанты, то давайте исходить из того, что в штабе специалисты, которые не глупее нас. У которых есть данные разведки и еще есть консультанты за океаном. Наверное они тоже все анализируют и придут к какому то решению.
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03.11.2022 12:52 Відповісти
Стремоусов кукурікав, що рабсеянці змушені відійти на інший берег.
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03.11.2022 12:33 Відповісти
Це все зайві балачки. Орки у Снігурівці є? Миколаєвський фронт (Олександрівка-Правдино-Тернові Поди) стабільний?

Ну так це все 20-кілометровий тил, і що вони там роблять - поки що на фронт не впливає.
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03.11.2022 12:34 Відповісти
100% Так само і Бериславський напрямо
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03.11.2022 13:08 Відповісти
Щось незрозуміле відбувається.
В принципі 20 км (наприклад від Посад-Покровського до Чорнобаївки) бронегрупа проходить за 1 годину. Не такій вже і дальній тил...
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03.11.2022 14:12 Відповісти
Цілком можливо що просто їх на передову перевели...
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03.11.2022 15:14 Відповісти
Воно то так. Але ж той же фронт був такий же стабільний і місяць чи два тому назад. Але при цьому в цих населених пунктах, майже в усіх адмінбудівлях до того ж були орки( в школах, будівлях поліції, суду, РДА і т.д.) , в тому числі і блок пости. Тобто це було підкріплення, а зараз все на передовій. Може тому на передовій і стабільно поки що, тому що всіх кинули.
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03.11.2022 16:04 Відповісти
Треба захопити в першу чергу Берислав і Каховську греблю хоча б під вогневий контроль. Тоді рашисти зможуть тільки антонівським мостом і понтонами втікати. Краще не випускати і всіх тут же покласти в місцях скупчення, поки мокші в невигідному стані.
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03.11.2022 12:52 Відповісти
Может не зря их главком-олигофрен говорил о непростих решениях?
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03.11.2022 13:40 Відповісти
Щось таки відбувається... Лишається сподіватись, що командування Збройних Сил має дані розвідки і прораховує варіанти розвитку подій. Але беззаперечно одне - Збройні Сили прагнуть звільненню окупованих територій. І відхід орків є результатом цього прагнення.
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03.11.2022 15:59 Відповісти
Правий берег Херсона явно під вогневим прицілом орків....треба знищувати зараз ту техніку ворога на лівому березі,яка може нашкодити нашим бійцям.
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03.11.2022 16:11 Відповісти
ВСУ в Херсон заходить опасно,это наверняка ловушка,как для 6А Паулюса стал Сталинград.Наши военачальники наверняка это понимают и будут добивать орков только на его подступах
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03.11.2022 16:25 Відповісти
Брудна каZZапська бімба
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03.11.2022 16:58 Відповісти
тикают падлы!
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03.11.2022 17:58 Відповісти
 
 