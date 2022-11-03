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Російські військові покинули блокпости у Чорнобаївці та ще кількох населених пунктах Херсонщини
У Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці загарбники залишили блокпости. В Херсоні спостерігається зменшення кількості російських військових.
Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.
"Місцеві жителі з правобережної частини Херсонщини повідомляють, що російські війська покинули блокпости в населених пунктах Чорнобаївка, Степанівка, Білозерка. В самому місті Херсоні візуально зменшилась кількість військових", - написав Рищук.
Топ коментарі
+18 Oleksandr Onys
показати весь коментар03.11.2022 12:26
+17 Серж Пир
показати весь коментар03.11.2022 12:28
+15 Viktor Amirov
показати весь коментар03.11.2022 12:34
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Будь ласка, зачекайте...
Чи хочуть? Звичайно - хочуть всіх українців знищити всіма наявними у них методами.
Чи можуть - НІ, якби могли уже б зробили.
Чи застосовують - НІ.
Подібні висери про брудні/чисті ялди - 100% пропаганда
А взагалі я думаю - куйло застосує ВСЕ що має - але війну він все одно програв УЖЕ - це 100% факт.
Ну так це все 20-кілометровий тил, і що вони там роблять - поки що на фронт не впливає.
В принципі 20 км (наприклад від Посад-Покровського до Чорнобаївки) бронегрупа проходить за 1 годину. Не такій вже і дальній тил...