Російські військові покинули блокпости у Чорнобаївці та ще кількох населених пунктах Херсонщини

У Чорнобаївці, Степанівці та Білозерці загарбники залишили блокпости. В Херсоні спостерігається зменшення кількості російських військових.

Про це повідомив міський голова Олешок Євген Рищук, інформує Цензор.НЕТ.

"Місцеві жителі з правобережної частини Херсонщини повідомляють, що російські війська покинули блокпости в населених пунктах Чорнобаївка, Степанівка, Білозерка. В самому місті Херсоні візуально зменшилась кількість військових", - написав Рищук.

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