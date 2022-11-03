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обстрел (25782) Донецкая область (8780) Покровск (381)

Оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Покровску на Донетчине, - ОП

вибух

Российские оккупанты в среду вечером нанесли шесть ракетных ударов по городу Покровск на Донетчине.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы нанесли шесть ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще один в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", - говорится в сообщении.

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03.11.2022 20:47 Ответить
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.11.2022 21:01 Ответить
Вот нашли бы украигцы всего лишь один атакмс, и пульнули в пригород москвы, больше ничего и не надо было бы делать.
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03.11.2022 21:23 Ответить
Шесть ракет..а прилетов ещё два...это типа 8 ракет...
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03.11.2022 21:27 Ответить
В Покровске и районе...ЗеКодомойские чуваки только на дорогах намыли 700 млн.,типа ремонтируем в Турборежиме...дороги и дураки.. это одно и тоже.. рядом в Добропольском районе тоже самое...
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03.11.2022 21:32 Ответить
 
 