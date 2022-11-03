Оккупанты нанесли шесть ракетных ударов по Покровску на Донетчине, - ОП

Российские оккупанты в среду вечером нанесли шесть ракетных ударов по городу Покровск на Донетчине.

Об этом сообщил заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

"Российские террористы нанесли шесть ракетных ударов по Покровску. Три из них попали в школу и еще один в частный сектор города. Сейчас устанавливаются последствия этих попаданий и место и последствия еще двух прилетов", - говорится в сообщении.

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