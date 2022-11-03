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обстріл (27098) Донецька область (7581) Покровськ (409)

Окупанти завдали шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині, - ОП

вибух

Російські окупанти в середу ввечері завдали шість ракетних ударів по місту Покровську у Донецькій області.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи завдали шість ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", - йдеться у повідомленні.

Також дивіться: Окупанти п’ять разів за добу обстріляли "Іскандерами" Покровськ, є загиблі. ФОТОрепортаж

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03.11.2022 20:47 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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03.11.2022 21:01 Відповісти
Вот нашли бы украигцы всего лишь один атакмс, и пульнули в пригород москвы, больше ничего и не надо было бы делать.
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03.11.2022 21:23 Відповісти
Шесть ракет..а прилетов ещё два...это типа 8 ракет...
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03.11.2022 21:27 Відповісти
В Покровске и районе...ЗеКодомойские чуваки только на дорогах намыли 700 млн.,типа ремонтируем в Турборежиме...дороги и дураки.. это одно и тоже.. рядом в Добропольском районе тоже самое...
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03.11.2022 21:32 Відповісти
 
 