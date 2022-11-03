Окупанти завдали шість ракетних ударів по Покровську на Донеччині, - ОП

Російські окупанти в середу ввечері завдали шість ракетних ударів по місту Покровську у Донецькій області.

Про це повідомив заступник глави Офісу Президента Кирило Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Російські терористи завдали шість ракетних ударів по Покровську. Три із них поцілили в школу і ще одна в приватний сектор міста. Зараз встановлюються наслідки цих влучань і місце та наслідки ще двох прильотів", - йдеться у повідомленні.

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