Силы ПВО ночью уничтожили 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы ВСУ

Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 9 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 3 на 4 ноября российские оккупанты атаковали с восточного направления иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136". Восемь баражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток".



Еще один дрон в зоне ответственности воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины", - отметили в Командовании.

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