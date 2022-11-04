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Силы ПВО ночью уничтожили 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы ВСУ

дрони

Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 9 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.

"В ночь с 3 на 4 ноября российские оккупанты атаковали с восточного направления иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136". Восемь баражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток".

Еще один дрон в зоне ответственности воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины", - отметили в Командовании.

Читайте: Украинская авиация ежедневно атакует вражеские средства ПВО американскими ракетами HARM, - Воздушные силы
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супер! слава ЗСУ!
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04.11.2022 09:03 Ответить
Шахіди майже все, загубили раптовість, досліджені і напрацьовано досвід для протидії. Звичайно біду робити будуть, але масштаби вже не ті.
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04.11.2022 09:13 Ответить
Слава ЗСУ !!! https://youtu.be/okEBzMYizCs
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04.11.2022 09:14 Ответить
Обломки газонокосилок - к иранскому посольству.
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04.11.2022 09:53 Ответить
 
 