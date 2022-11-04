Силы ПВО ночью уничтожили 9 дронов-камикадзе "Shahed-136", - Воздушные силы ВСУ
Силы противовоздушной обороны ночью уничтожили 9 иранских дронов-камикадзе "Shahed-136".
Об этом сообщают Воздушные силы ВСУ, передает Цензор.НЕТ.
"В ночь с 3 на 4 ноября российские оккупанты атаковали с восточного направления иранскими дронами-камикадзе "Shahed-136". Восемь баражирующих боеприпасов уничтожены противовоздушной обороной воздушного командования "Восток".
Еще один дрон в зоне ответственности воздушного командования "Захід" Воздушных Сил ВС Украины", - отметили в Командовании.
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Hanka Panyanka
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Qq Qqq f1a4586b
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vuiko dobrui
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IgorYakovlevich
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