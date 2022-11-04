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Сили ППО вночі знищили 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили ЗСУ

дрони

Сили протиповітряної оборони вночі знищили 9 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

"У ніч з 3 на 4 листопада російські окупанти атакували із східного напрямку іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136". Вісім баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".

Ще один дрон у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України", - зазначили в Командуванні.

Також читайте: У небі над Львівщиною сили ППО збили іранський дрон, - ОВА

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супер! слава ЗСУ!
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04.11.2022 09:03 Відповісти
Шахіди майже все, загубили раптовість, досліджені і напрацьовано досвід для протидії. Звичайно біду робити будуть, але масштаби вже не ті.
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04.11.2022 09:13 Відповісти
Слава ЗСУ !!! https://youtu.be/okEBzMYizCs
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04.11.2022 09:14 Відповісти
Обломки газонокосилок - к иранскому посольству.
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04.11.2022 09:53 Відповісти
 
 