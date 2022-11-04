Сили ППО вночі знищили 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили ЗСУ
Сили протиповітряної оборони вночі знищили 9 іранських дронів-камікадзе "Shahed-136".
Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
"У ніч з 3 на 4 листопада російські окупанти атакували із східного напрямку іранськими дронами-камікадзе "Shahed-136". Вісім баражуючих боєприпасів знищено протиповітряною обороною повітряного командування "Схід".
Ще один дрон у зоні відповідальності повітряного командування "Захід" Повітряних Сил ЗС України", - зазначили в Командуванні.
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Hanka Panyanka
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