УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12392 відвідувача онлайн
Новини Війна
5 318 4
Львівщина (2296) ППО (2928) Козицький (125) дрони (4305)

У небі над Львівщиною сили ППО збили іранський дрон, - ОВА

дрони,герань,іранські

Сили протиповітряної оборони збили в небі над Львівщиною дрон-камікадзе "Shahed".

Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.

"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Руйнувань та постраждалих в області нема", - зазначив він.

Читайте: ППО знищила дрони-камікадзе, які летіли в бік Запоріжжя

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Не можна показувати номера дронів, щоб ворог не робив коректировки.
показати весь коментар
04.11.2022 08:52 Відповісти
та може це старий, просто фото...
показати весь коментар
04.11.2022 09:04 Відповісти
Та то ще один з перших дронів, відомий номер
показати весь коментар
04.11.2022 09:15 Відповісти
Явно запустили из белоруссии!
показати весь коментар
04.11.2022 12:06 Відповісти
 
 