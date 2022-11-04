У небі над Львівщиною сили ППО збили іранський дрон, - ОВА
Сили протиповітряної оборони збили в небі над Львівщиною дрон-камікадзе "Shahed".
Про це повідомив глава ОВА Максим Козицький, передає Цензор.НЕТ.
"Сили ППО збили над Львівщиною іранський дрон-камікадзе "Шахід". Руйнувань та постраждалих в області нема", - зазначив він.
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