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Запоріжжя (2191) ППО (2928) дрони (4305)

ППО знищила дрони-камікадзе, які летіли в бік Запоріжжя

дрони,іранські

Українська протиповітряна оборона знищила дрони-камікадзе, які летіли в бік Запоріжжя.

Про це в телеграмі з посиланням на захисників України повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі "шахіди", що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено", - написав він.

В мерії додали, що інформація уточнюється.

Також читайте: ППО не встигає збивати російські ракети над Запоріжжям, вони долітають за 45-50 секунд, - голова ОВА Старух

Також Куртєв додав, що на цей час на території Запоріжжя "прильотів" не зафіксовано. Зберігається загроза повторної атаки.

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Топ коментарі
+16
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02.11.2022 22:08
+13
ППО України-респектище...
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02.11.2022 22:07
+6
Дякуемо, нашi захисники! СМЕРТЬ ***** , СЛАВА ЗСУ!!!
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02.11.2022 22:29
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ППО України-респектище...
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02.11.2022 22:07 Відповісти
тим часом Швейцарія блокує передачу Німеччиною *********** для "Гепардів", які та купила понад 10 років тому...
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02.11.2022 22:07 Відповісти
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02.11.2022 22:08 Відповісти
На картинці ЗРК Куб, знаю що пару комплексів перед другою стадією війни знімали з консервації, цікаво їхній бойовий шлях. Але думаю це вже після перемоги дізнаємось )
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02.11.2022 22:53 Відповісти
ска жесть...

https://www.youtube.com/watch?v=yfGX50n9TAA
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02.11.2022 22:09 Відповісти
с телеканалом рассея оно празднует.... а теперь перекрасился. теперь я понимаю позывы заглянуть в глаз рассеи-куйла.
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02.11.2022 22:11 Відповісти
мля только сейчас осознал, какие долботятлы которые повелись на эту гниду и чмо... оно же даже не скрывается!
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02.11.2022 22:21 Відповісти
как КАК! можно было повестись на этого мудака... оно даже с заявой я на один срок кинет и пойдет на второй
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02.11.2022 22:32 Відповісти
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02.11.2022 22:27 Відповісти
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02.11.2022 22:30 Відповісти
внимание! еще пуск партии мопедов.. 6 шт!!!
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02.11.2022 22:11 Відповісти
Дякуемо, нашi захисники! СМЕРТЬ ***** , СЛАВА ЗСУ!!!
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02.11.2022 22:29 Відповісти
 
 