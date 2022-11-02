ППО знищила дрони-камікадзе, які летіли в бік Запоріжжя

Українська протиповітряна оборона знищила дрони-камікадзе, які летіли в бік Запоріжжя.

Про це в телеграмі з посиланням на захисників України повідомляє в.о. міського голови Запоріжжя Анатолій Куртєв, передає Цензор.НЕТ.

"Є інформація про атаку передмістя. Також працює наша протиповітряна оборона. Військові повідомляють, що всі "шахіди", що летіли в напрямку Запоріжжя, знищено", - написав він.

В мерії додали, що інформація уточнюється.

Також читайте: ППО не встигає збивати російські ракети над Запоріжжям, вони долітають за 45-50 секунд, - голова ОВА Старух

Також Куртєв додав, що на цей час на території Запоріжжя "прильотів" не зафіксовано. Зберігається загроза повторної атаки.