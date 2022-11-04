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Тарифы на электроэнергию (2141) Укрэнерго (641) электроэнергия (771)

Сегодня веерные отключения от электроэнергии будут применены в 10 областях

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В пятницу, 4 ноября, в 10 областях Украины и Киеве будут применены плановые отключения света.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию.

Читайте: 3 ноября в Киеве и 10 областях будут действовать графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии
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Топ комментарии
+6
Через трохи будуть заявочки різних "ахметових" про те що споживання електроенергії знизилося, і в них бідненьких впали прибутки і треба піднімати вартість електрики!
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04.11.2022 09:16
+4
Можна подумати, що вчора не було відключень.

От прям не було такого і тут знов.
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04.11.2022 09:19
+4
Мне нравится как недоучки разогнали компетентных людей, а теперь жалуются что "не смошгла".
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04.11.2022 11:13
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Через трохи будуть заявочки різних "ахметових" про те що споживання електроенергії знизилося, і в них бідненьких впали прибутки і треба піднімати вартість електрики!
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04.11.2022 09:16 Ответить
навіть не сумнівайтесь!
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04.11.2022 09:45 Ответить
и шо? именно так и есть. Более того, необходимость восстанавливания разбитой инфраструктуры тоже создает убытки. Или ты думаешь шо подстанции восстанавливаются чудесным образом, по мановению волшебного х.я зеленского?

Тебе никто не говорил, что у тебя совок в голове ну или как минимум левацкие идеи? Пролетарий епта
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04.11.2022 15:16 Ответить
Можна подумати, що вчора не було відключень.

От прям не було такого і тут знов.
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04.11.2022 09:19 Ответить
При бабі Юлі було гірше, вимикали кожен день.
баба Юля барижила електроенергією? не може цього бути
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04.11.2022 09:37 Ответить
Якщо йдеться про 2005 та 2007-2009 (її прем'єрство), то тоді зовсім не вимикали.
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04.11.2022 10:09 Ответить
Цих графіків не дотримуються, коли й кого вважають за потрібне - тоді й вимикають, ігноруючи всілякі, власноруч же створені, графіки.
Черговий зашквар теперішніх керманичів, і його пам'ятатимуть довго, бо в когось пральна машина вийде з ладу, в когось комп згорить, в когось холодильник...
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04.11.2022 09:39 Ответить
Ну нарід хотів івана-дурачка у владу, щоб смішніше було.
Чого тепер дивуватися, що графік який склали дурники, не виконується тому що він нереалістичний?
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04.11.2022 10:01 Ответить
Так помоги людям, сделай так что бы аварийных отключений небыло,а были только веерные, помоги дурачкам запустить все пострадавшие станции, оптимизировать как ты знаешь и умеешь те что функционируют и дай людям свет. Героя получишь и благодарность от народа. Или стоп, ******* на всех в интернете что дурачки это более ценное занятие? Ты же еще и военный эксперт если судить по твоим комментам, напиши письмо военоначальникам, расскажи пожайлусто что нужно им делать сейчас, пока все не просрано.
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04.11.2022 10:30 Ответить
Я 10 років працював в енергетиці. після 19 року, через дурачків і їх дії в енергетиці я був змушений перевчитись на іншу професію, і вже в енергетику я не повернусь (в Українську - ніколи, а якщо виїду до європи, там можуть бути варіанти). Так що бери підручник, вмикай гугл - вчись на енергетика, і допомагай своїм придуркам сам.
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04.11.2022 10:42 Ответить
Мне нравится как недоучки разогнали компетентных людей, а теперь жалуются что "не смошгла".
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04.11.2022 11:13 Ответить
для начала нужно признать, что когда голосовал за зеленского, ты повел себя безответственно и глупо. Короче, был *********. После такого признания можно уже о чем-то дальше говорить.

А то вам сейчас помогают всем миром, а вы приписываете все даже самые маленькие победы себе и зеленой шобле. Так не прокатит, не по-человечески это.
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04.11.2022 15:20 Ответить
Дивно навіть не це...Придністров"я жаліється ,що Рашка зменшила постачання газу! Тобто,тоді коли Рашка вибиває енергетику України,є домовленості Зе та Пу щодо постачання росгазу в Тирасполь,постачання вугілля та газу на Придністровську ТЕС? А нам кажуть про стабілізаційні відключення по 12 год/добу....
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04.11.2022 09:44 Ответить
Є ціла купа речей, які ніяк не контролюються владою.
Наприклад - інтернет. Почитайте, як цікаво все влаштовано. Здавалось би, які проблеми - візьміть та й відключіть парашку від інтернета! Нема зв'язку, в країні хаос, нічого не працює - окремо взяті локальні мережі намагаються якось довести до ладу місцеві сисадміни... а от якось ні, ніхто такого чомусь не робитиме. Чому? Питання є відкрите.
Те ж саме і з трансфером газу. Здавалося б - закрутіть вентиль, пацани! труба йде по вашій території, клац і допобачення. Але ні. Чомусь "нізя". Чому?
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04.11.2022 10:04 Ответить
Підлога країни без електро харчування! Немає сечі терпіти ці борошна!
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04.11.2022 10:11 Ответить
всегда стабильно 230В Киев. И даже после 4х часового отключения при нагрузке на пике старат бойлеров, холодильников и обогревателей 217В. Летом 190. Хорош ахмето-зелёным ******
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04.11.2022 13:29 Ответить
Про "графіки" - це шутка?
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04.11.2022 13:59 Ответить
и вместо того, чтобы поднять цены на электрику, популисты устраивают клоунаду с заморозкой цен. У меня ощущение, что живу при военном коммунизме.

А может так и задумано, хотят тупо ахметова разорить и скупить потом все подешевке...
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04.11.2022 15:25 Ответить
очень хотелось бы почитать о том, какие планы у нынешней власти, как они собираются восстанавливать энергетику, а не только о том, как они собираются отключать потребителей. Как собираются защищать инфраструктуру, а не только о том, как нас бомбят.

Хотя не, не стоит на них слишком сильно давить, а то еще опять в глаза путину заглядывать начнут...
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04.11.2022 15:30 Ответить
В Запорожье веерно отключают солнечные станции на целый день. В листі попросив вислати фото бовбака який це придумав.
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04.11.2022 20:48 Ответить
 
 