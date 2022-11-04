Сегодня веерные отключения от электроэнергии будут применены в 10 областях
В пятницу, 4 ноября, в 10 областях Украины и Киеве будут применены плановые отключения света.
Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.
С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.
Графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию.
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Тебе никто не говорил, что у тебя совок в голове ну или как минимум левацкие идеи? Пролетарий епта
От прям не було такого і тут знов.
баба Юля барижила електроенергією? не може цього бути
Черговий зашквар теперішніх керманичів, і його пам'ятатимуть довго, бо в когось пральна машина вийде з ладу, в когось комп згорить, в когось холодильник...
Чого тепер дивуватися, що графік який склали дурники, не виконується тому що він нереалістичний?
А то вам сейчас помогают всем миром, а вы приписываете все даже самые маленькие победы себе и зеленой шобле. Так не прокатит, не по-человечески это.
Наприклад - інтернет. Почитайте, як цікаво все влаштовано. Здавалось би, які проблеми - візьміть та й відключіть парашку від інтернета! Нема зв'язку, в країні хаос, нічого не працює - окремо взяті локальні мережі намагаються якось довести до ладу місцеві сисадміни... а от якось ні, ніхто такого чомусь не робитиме. Чому? Питання є відкрите.
Те ж саме і з трансфером газу. Здавалося б - закрутіть вентиль, пацани! труба йде по вашій території, клац і допобачення. Але ні. Чомусь "нізя". Чому?
А может так и задумано, хотят тупо ахметова разорить и скупить потом все подешевке...
Хотя не, не стоит на них слишком сильно давить, а то еще опять в глаза путину заглядывать начнут...