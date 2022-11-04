Сегодня веерные отключения от электроэнергии будут применены в 10 областях

В пятницу, 4 ноября, в 10 областях Украины и Киеве будут применены плановые отключения света.

Об этом сообщает НЭК "Укрэнерго", передает Цензор.НЕТ.

С 00:00 до 24:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в Днепропетровской, Кировоградской, Запорожской, Сумской, Харьковской и Полтавской областях. С 07:00 до 22:00 графики почасовых отключений (ГПО) действуют в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях", - говорится в сообщении.

Графики почасовых отключений (ГПО) предполагают, что определенные группы потребителей будут ограничивать ежедневно, но по определенному расписанию.

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