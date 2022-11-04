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Лотерея США Powerball разыграет $1,5 миллиарда. Украинцы официально участвуют (реклама)

лотерея

Топ приз США Powerball снова перешел в следующий тираж, достигнув отметки в $1,5 миллиарда долларов.

Следующий тираж пройдет в ближайшую субботу, 5 ноября, и кто знает, возможно, следующим победителем станет кто-то из Украины!

Поскольку в ходе тиража, который состоялся минувшей ночью, никому из участников не удалось угадать всю выигрышную комбинацию целиком, главный приз лотереи Powerball все еще на кону, и теперь кто-то может выиграть еще большую сумму – на сегодняшний день лотерея разыгрывает $1,5 миллиарда.

Грандиозный денежный приз достанется тому, кто сумеет угадать 6 номеров: 5 обычных (основных) из диапазона 1-69, и один дополнительный номер ("Powerball") от 1 до 26. Не стоит забывать о призе второй категории – тому, кто угадает только 5 основных чисел (без дополнительного шара), достанется потрясающий утешительный приз в размере $1 миллиона.

  • Джекпот Powerball достиг $1,5 миллиарда долларов. Ближайший тираж пройдет в субботу, 5 ноября.
  • Для вашего удобства, сервис запустил спецсайт theLotter.net, на котором граждане Украины могут приобрести билет, содержащий всего одно поле, по минимальной цене в 5 долларов!

Можно ли играть в Powerball из Украины?

Ответ однозначен: да! Согласно правилам, установленным Multi-State Lottery Association (MUSL), играть в Powerball можно из любой страны мира. Да, ее билеты продаются только на территории США, но здесь вам поможет сервис покупки лотерейных билетов theLotter.

  • Зарегистрируйтесь на сайте.
  • Выберите лотерею Powerball из более, чем 50 лотерей, представленных на сайте.
  • Отметьте 5 номеров (от 1 до 69) в игровом поле.
  • Выберите 1 номер ‘Powerball’ (от 1 до 26) в оранжевой части игрового поля.

Пресс-секретарь компании Адриан Коореманс объясняет, как это работает:

"Местные агенты theLotter в США купят билеты от вашего имени. По правилам Powerball, вы не обязаны быть гражданином или резидентом Соединенных Штатов, чтобы участвовать в лотерее".

Что произойдет, когда вы выиграете джекпот?

После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии!

Более 6 миллионов человек выиграли огромные, средние и мелкие призы на сайте!

Лотерея США Powerball разыграет $1,5 миллиарда. Украинцы официально участвуют 01

В 2015 г. Житель Ирака, проживающий в Багдаде, выиграл 6,4 миллиона долларов в лотерее Орегон Мегабакс США. История получила широкое освещение в американских СМИ.

За прошедшие годы theLotter.net выплатил более 100 млн долларов в призах более чем 6 миллионам победителей со всего мира. Среди крупнейших победителей на сайте - женщина из Панамы, которая выиграла 30 миллионов долларов в лотерее Флорида, и мужчина из Ирака, выигравший джекпот Oregon Megabucks на сумму 6,4 миллиона долларов.

$1,5 миллиарда долларов – крупнейший на данный момент лотерейный приз в мире. Купите билеты прямо сейчас на theLotter.net!

Lotto Direct Limited управляет thelotter.net. Lotto Direct Limited лицензирована Управлением по азартным играм Мальты; Ссылка на лицензию MGA / CRP / 402/2017. Только 18+. Азартные игры могут быть вредными, если их не контролировать. Пожалуйста, играйте ответственно.

Новость публикуется на правах рекламы.

джекпот (76) лотерея (215)


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Топ комментарии
+15
Юрий Бутусов! Который раз прошу Вас убрать с сайта рекламу мошенников! Это не официальный сайт или диллер американской лотереи. Билет стоит 2 доллара или 3, если Вы платите пауэр плэй, чтобы улучшить результат. Получить выигрыш может только тот, кто купил билет физически находясь в США на момент покупки и находясь здесь официально по визе. Не каждый штат выдаст выигрыш тому, у кого нет гринки или гражданства. На официальном сайте лотереи отдельно это написано. Неужели деньги от мошенника так много значат для Цензора?! Об этой компании и её мошенничестве знают все кто играет в лотерею. Ну убирите эту рекламу наконец! Стыдоба!
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04.11.2022 12:22
+9
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04.11.2022 11:05
+6
"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

А у випадку виграша 1,5 мільярда $, місцеві агенти theLotter у США , які купили для вас білет знайдуть 1001 спосіб, як вас послати за кораблем "мацква"....!!!!
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04.11.2022 14:12
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"Розумний думає як заробити, а дурний як виграти".
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04.11.2022 10:59 Ответить
люди, що адекватно оцінюють реальність, ходять у казино, чи грають у азартні ігри (де намає війни), просто для розваги і визначають суму, яку вони витратять на цю гру, незаледно від того, виграють щось, чи ні. Для них важливий сам процес і емоції від нього. Як наприклад емоції від атракціонів. Тому азартні ігри розглядаються такими людьми, як атракціон, а виграш, як приємний бонус.
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04.11.2022 11:11 Ответить
🤡🤡🤡
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04.11.2022 11:51 Ответить
У нас зараз "суспільство безробітних" і бажання виграти в якості плати за поневіряння стає маніакальним...
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04.11.2022 11:53 Ответить
Так я написав, що люди, які адекватно оцінюють реальність. А в таких людей немає таких проблем з грошами навіть зараз, що навіть на базові потреби не вистачає.
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04.11.2022 12:26 Ответить
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04.11.2022 11:05 Ответить
сервис лохерейних білетів зеЛотернеНет страна регистрации кипр. бенефициар нонейм. ЛОХОТРОН комьюникейтд инкорпорейтд
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04.11.2022 11:10 Ответить
зелотернет? Яка цікава назва🙃
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04.11.2022 11:20 Ответить
Выиграть 1,5 млрд долларов и не смочь за ними приехать, бо не выпускают из Украины 😂
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04.11.2022 11:22 Ответить
якщо у вас нема громадянства або грінкарти то вмграш ви не отримаєте не вірьте шахраям
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04.11.2022 11:33 Ответить
И сейчас нельзя. Откройте сайт лотерии и прочитайте. Только отдельные штаты разрешают продажу онлайн. Так там столько условий, что проще купить билет в магазине. Купить и использовать билет можно только физически находясь в Америке на момент покупки. Причём находясь официально по визе. А потом ещё этот билет нужно предъявить в штаб квартире лотереи и там с Вас сразу с выигрыша должны взять налог: налог штата, федеральный налог и соушиал секьюрити. Вцелом это 33%. С Вас не могут взять налог, если Вы не имеете карту соушиал секьюрити. Так что и о выигрыше можно забыть. Не ведитесь на мошенников.
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04.11.2022 12:29 Ответить
слухай, що тобі кажуть розумні люди, бестолочь
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04.11.2022 13:35 Ответить
Перед тим як грати розберіться в матчастині. Thelotter це всього навсього брокер з обмеженою відповідальністю перед інвестором, тобто вами. Суть така що ви купляєте типу квиток, а насправді ви уповноважуєте купити квиток мутну компанію яка вас представляє. У випадку виграшу 5 баксів швидше за все гроші ви отримаєте з вирахуванням велико відсотку. У випадку великого виграшу вам нічого не дістанеться бо де-факто юридичним власником квитка є ця мутна компанія а ваш акаунт просто зітруть.
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04.11.2022 12:18 Ответить
Юрий Бутусов! Который раз прошу Вас убрать с сайта рекламу мошенников! Это не официальный сайт или диллер американской лотереи. Билет стоит 2 доллара или 3, если Вы платите пауэр плэй, чтобы улучшить результат. Получить выигрыш может только тот, кто купил билет физически находясь в США на момент покупки и находясь здесь официально по визе. Не каждый штат выдаст выигрыш тому, у кого нет гринки или гражданства. На официальном сайте лотереи отдельно это написано. Неужели деньги от мошенника так много значат для Цензора?! Об этой компании и её мошенничестве знают все кто играет в лотерею. Ну убирите эту рекламу наконец! Стыдоба!
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04.11.2022 12:22 Ответить
"Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені. За правилами Powerball, ви не повинні бути громадянином або резидентом Сполучених Штатів, щоб брати участь у лотереї".

А у випадку виграша 1,5 мільярда $, місцеві агенти theLotter у США , які купили для вас білет знайдуть 1001 спосіб, як вас послати за кораблем "мацква"....!!!!
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04.11.2022 14:12 Ответить
Тому тим, хто купив через них білет, потрібно сподіватися на те, що вони не вгадають більше 4 цифр)
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04.11.2022 14:37 Ответить
"После оформления заказа местные агенты в США купят официальные билеты от вашего имени. Ваши билеты будут отсканированы и загружены в ваш аккаунт перед розыгрышем. Сервис взимает с клиентов небольшую комиссию за транзакцию, при этом комиссии с выигрышей не взимаются.

Если вам повезет выиграть, ваш приз будет переведен на ваш личный счет, и вы сможете вывести его в любое время. Вы получите всю сумму приза, за вычетом федеральных налогов США, без комиссии".

Блин, какие бескорыстные агенты, даже не верится.
У наших отечественных украинских "агентов" разводняки на порядок выше и качественнее поставлены.
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04.11.2022 15:25 Ответить
не сплачуйте гроші шахраям. Не викррисовуйте сайт і не купуйте лотерею через веб сайт шахраїв. ''Місцеві агенти theLotter у США куплять білети від вашого імені''. це ПОВНА ЧУХНЯ.
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04.11.2022 15:27 Ответить
Ліда, Ліда! Даю безплатну пораду.
Для більшої вмотивованості українців рекламодавці можуть наголосити, що в разі виграшу, ви можете віддати мільярд на ЗСУ, а собі залишити пів мільярда.
Але поки хтось із українців щось виграє, тисячі спустять свої грошики на АМЕРИКАНСЬКУ лохотрею замість того, щоб пожертвувати на УКРАЇНСЬКЕ військо!
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04.11.2022 17:51 Ответить
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07.11.2022 09:56 Ответить
 
 