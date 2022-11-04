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С каждой нелегальной пачки сигарет бюджет недополучает 44 грн, - участник рынка

цигарки

Эксперты Kantar Украина провели "Исследование рынка нелегальной торговли". Результаты исследования были презентованы во время круглого стола по вопросам нелегальной торговли табачными изделиями, организованного Американской торговой палатой в Украине с участием Ассоциации "Укртабак", представителей бизнеса и органов государственной власти.

Данное мероприятие проводится второй год подряд и призвано способствовать совершенствованию инструментов борьбы с теневой экономикой.

Реальная детенизация экономики является непосредственным показателем возможности государства создать благоприятные условия для развития предприятий, которые уже ведут свою хозяйственную деятельность в Украине и для привлечения новых инвестиций благодаря улучшению бизнес климата.

Одной из составляющих теневой экономики Украины является незаконное производство и оборот табачных изделий, что наносит ущерб законопослушному бизнесу и экономике страны, а также искажает конкуренцию. Поэтому для компаний-членов Палаты чрезвычайно важна действенная борьба с нелегальной торговлей подакцизными товарами.

Представленное исследование, направленное на выявление и мониторинг нелегальной табачной продукции в Украине. Эксперты установили, что доля нелегальной табачной продукции от общего объема рынка в Украине в 2022 году выросла до 21,9%, тогда как в 2021 году составила 16,9%, а в 2020 году была 6,9%. Такая тенденция наблюдается с 2016 года.

Согласно данным, доля нелегальной табачной продукции в Украине продолжает расти за счет продукции, маркированной Duty Free или для нелегально реализуемого в Украине экспорта. А именно, на август 2022 года на такую ​​нелегальную продукцию приходится 12,2%. Доля поддельной продукции составляет 8%, а контрабандной продукции – 1,8%.

По подсчетам компании Kantar налоговые потери в бюджет Украины в 2022 году от нелегального рынка табачных изделий оцениваются на уровне 20 654 554 000 грн.

Незаконное обращение табачных изделий приводит к недопоступлению налогов в бюджетную систему, нарушению добросовестной конкуренции на рынке, финансированию мер гибридной агрессии и коррупции. Среди регионов наибольшего распространения нелегальной продукции лидерами являются Днепропетровская область (20%), Одесская область (13%), город Киев (8%), Харьковская область (8%), Хмельницкая область (7%) и Львовская область (7%) , а также Киевская область (6%). В исследовании не принимали участие временно оккупированные территории Украины и территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

В мероприятии приняли участие компании-члены Специальной платформы Палаты по вопросам жестких подакцизных товаров, которые из года в год входят в топ крупнейших налогоплательщиков в Украине - Филипп Моррис Украина, В.А.О.-Прилуки, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Империал Тобакко Украина. А именно, их представители Максим Барабаш, Генеральный директор, Филипп Моррис Украина, Светлана Шарамок, Генеральный директор, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Евгений Кобец, Генеральный директор, Империал Тобакко Украина, Юрий Рылач, Руководитель отдела по корпоративным и правовым вопросам В. А.О.-Прилуки.

В мероприятии также приняли участие:

Даниил Гетманцев, Народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике;

Галина Янченко, Народный депутат Украины, Председатель Временной специальной комиссии ВР Украины по защите прав инвесторов, секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины;

Ярослав Железняк, Народный депутат Украины, Первый заместитель Председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Алексей Бонюк, начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса Генпрокурора;

Алексей Елхин, заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины;

Владимир Прищепа, заместитель руководителя Главного оперативного управления Государственного бюро расследований;

Александр Ярмоленко, директор Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы Украины;

Алексей Калинович, и.о. директора Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужба;

Александр Кучеренко, заместитель директора БЭБ Украины;

Тарас Тимощук, руководитель подразделения Центрального управления, СБУ.

"Война, инфляция и падение доходов граждан ускорили рост нелегального рынка табачной продукции в Украине. С каждой нелегальной пачки сигарет государственный бюджет недополучает 44 грн. За 2022 год общая оценка потерь Государственного бюджета уже составляет 20.6 млрд грн, а потому крайне важно уже сейчас начать системное противодействие нелегальному табачному бизнесу", - отметил Максим Барабаш, Генеральный директор, Филипп Моррис Украина

"Противодействие нелегальной торговли табачными изделиями относится к компетенции целого ряда контролирующих и правоохранительных органов, впрочем, из-за нечеткого распределения полномочий эти органы не всегда работают скоординированно, а иногда даже конкурируют друг с другом. Поэтому мы просим создать общую рабочую группу с координационным центром в Офисе Президента. Мы также считаем, что показателем эффективности работы такой группы должно быть не количество рейдов или изъятых сигарет, а реальное снижение уровня нелегальной торговли - до определенного установленного показателя за определенный период времени", - отметила Светлана Шарамок, Генеральный директор, Джей Ти Интернешнл. .

"Компании-члены Палаты верят в Украину, продолжают работать, платить налоги, обеспечивать рабочие места и готовы активно участвовать в послевоенном восстановлении и экономическом восстановлении страны. Сейчас продолжаются активные обсуждения между государством и международными партнерами планов по восстановлению Украины. Поэтому очень важно уже сейчас прилагать максимум усилий для обеспечения привлекательного инвестиционного климата и гарантирования равных правил ведения бизнеса критически важные для имплементации эффективных мер противодействия незаконной торговле табачными изделиями," – прокомментировал Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.

бюджет (4837) сигареты (867)


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Топ комментарии
+20
А ви, кондоми кончені, ще акцизі підніміть і не будете отримувати взагалі НІ-ХРІ-НА! Особисто я купив машинку і замовляю тютюн та гільзи - пачка виходить десь біля 15 грн, а вас, жлобів, хай вдавить!!!
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04.11.2022 12:19
+13
А з вкрадених мільйонів високопосадовцями скільки держава не доотримує?
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04.11.2022 12:20
+9
А зачем мне покупать за 65 то, что я спокойно куплю за 33 грн.???

Вы еще подымите акциз и будет 100% контрабас.
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04.11.2022 12:29
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Правила форума Совет форумчан
Ипанутые??? Сигареты всего 73грн.
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04.11.2022 12:17 Ответить
тіки хотів спитати скільки коштує пачка цигарок
Дякую.

А на рахунок кількості акцизів в ціні - може бути. Не думаю, що виробництво пачки цигарок коштує навіть 20 гривень. Скоріше за все - ще менше.
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04.11.2022 12:19 Ответить
Колись читав, але то ще за курсу 8, здається, що 3-4 грн собівартість пачки.
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04.11.2022 12:20 Ответить
А вона і не змінилася. Виросли тільки надприбутки. 44 гривні у порівнянні з собівартістю 4 грн це прибуток 1100%. Та за такий прибуток бізнес в млинець розібється
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04.11.2022 12:34 Ответить
Пачка "Philip Morris" собівартість 1 цент.
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04.11.2022 15:35 Ответить
от 35 нормальные в контробандмарките.....
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04.11.2022 12:37 Ответить
Мои по 40.
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04.11.2022 16:18 Ответить
А ви, кондоми кончені, ще акцизі підніміть і не будете отримувати взагалі НІ-ХРІ-НА! Особисто я купив машинку і замовляю тютюн та гільзи - пачка виходить десь біля 15 грн, а вас, жлобів, хай вдавить!!!
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04.11.2022 12:19 Ответить
бачу у тебе конкретно так срака згоріла від того,що підняли акцизи на сигарети та ти настільки слабохарактерний,що не можеш просто взяти та й кинути курити і вбивати себе, а купляєш якийсь шмурдячок за копійки і продовжуєш себе травити й надалі
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04.11.2022 12:35 Ответить
Ще один "борец" тобі кажуть що це все брехня та розподіл та збільшення нелегалу а він про можеж чи не можеш кинути палити. (мабудь із 70 % все однакових)
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04.11.2022 12:59 Ответить
Не зачіпай цих "зепроцентних" - там методички з Трускавця, пробити неможливо...
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04.11.2022 13:37 Ответить
А тебе кто то что то навязывает? Что ты лезешь к людям со своими нравоучениями? Сам во всем безгрешен? Я курю а ты можешь на лыжи.
Только не говори, что я еще окружающих травлю.
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04.11.2022 16:22 Ответить
"со своими нравоучениями" --- ты где нравоучения увидел то? Я не пытаюсь таких даже переубеждать в чем то,если ума не хватает понять что курение это зло,то тупым доказывай не доказывай ничего не поможет. Я просто констатирую факт что человек недалекий и слабак,так как нет силы воли отказатся от курения, и зависимость такая сильная что он даже готов дешманским шмурдяком давиться и травится лишь бы попыхтеть
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04.11.2022 16:31 Ответить
Ну понятное дело, раздутое самомнение, что вот я не курю поэтому я умный а они курят значит дураки С удовольствием посмотрел бы как ты это, например, Черчиллю рассказываешь. Или Хемингуэю, Фрейду и.т.д. Ты себя очень, очень сильно переоцениваешь.
А вот Гитлер не курил и *****, кстати тоже. Так что ты на хорошей стороне. Гордись.
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04.11.2022 16:57 Ответить
PS. Это я просто констатирую факт твоего раздутого ЧСВ.
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04.11.2022 17:00 Ответить
во времена Хемингуея,Черчиля или Фрейда были очень популярны таблетки с содержанием ртути и свинца,радиоактивная соль для ванн,бутылки растовров радия для питья и так далее,и тогда люди верили что это помогает им и употребляли. Ты хочешь сравнить современно общество с теми людьми? Те люди не то что курение не считали чем то вредным,а и употребление радиоактивных веществ считали полезным. Сейчас же все давно уже сто раз доказано и разжовано.что вредит а что нет,и то что курение это убого,все уже в 2022 году знают и понимают,кроме таких вот как ты,которые приводят как аргумент гитлера,Хемингуея и пуйла
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04.11.2022 17:18 Ответить
Во времена Христа были люди которые всех учили как нужно все делать правильно, как они это делают и не замечали бревна в своем глазу, про что он им и сказал. Но даже за 2000 лет до таких людей ни хрена не дошло. И ты один из них. Так и кто же тогда тупой? Задумайся.
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04.11.2022 17:40 Ответить
"всех учили как нужно все делать правильно" --- во ідіот я не вчу,я констатую факт,а те що він курить чи ні мені насрати, я просто сказав по факту,що він слабак,а буде він курити чи ні, мені фіолетово
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04.11.2022 17:48 Ответить
Да нет, ты именно утверждаешь, что он тупой и слабохарактерный. И делаешь эти выводы на основании того, что ты не куришь а он курит. ППЦ.
Говорю тебе, у тебя гипертрофированное чувство собственного величия. Отстань от людей, живи своей жизнью, как умеешь. И кстати на твое мнение всем, в общем то, насрать. Ну кроме, разве что, твоих близких. И то не факт.
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04.11.2022 18:08 Ответить
"Да нет, ты именно утверждаешь" --- можешь считать и так,если тебе легче будет
"И кстати на твое мнение всем, в общем то, насрать" --- я в курсе,но тебе я вижу не насрать,потому что ты уже тут 3 часа пытаешся мне что то доказать
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04.11.2022 18:32 Ответить
А розуму не вистачає саме Вам, якщо намагаєтесь всіх примусити жити по власному шаблону. Це МОЄ власне здоров'я і маю право чинити з ним так, як вважаю за потрібне саме я, його власник ))) Від хліба також користі не так і багато - чому б і його не продавати по 200 грн? )))
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04.11.2022 17:32 Ответить
Я не хочу кидати, Ваші дурні поради мені зовсім не потрібні.
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04.11.2022 17:29 Ответить
а звідки ти взяв,що я тобі радити щось збирався? Якщо до тебе такі банальні речі не доходять, то тут як горохом об стіну, тратити свій час на поради і переконання когось я і не збирався
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04.11.2022 17:50 Ответить
Ну, якщо ми вже на "ти", то якого уя ти, нещастя, дописуєш в темі, котра тебе не стосується? Ти ж не куриш, то чому тебе так цікавлять цигарки? На сайтах геїв також на форумах тусуєшся і розповідаєш, що то вони не добре роблять і радиш, як правильно треба, чи як? ))) Збоченець ти якийсь... Влізти в "чужу" тему, щоб намагатись всіх повчати і бути постійно посланим в одне місце? Оригінально )))
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04.11.2022 18:34 Ответить
Дивись,пояснюю, якщо ти думаєш,що мене хвилює чи пошлеш ти мене чи ні, чи потрібно дописувати в якійсь темі чи не треба, то ти глибоко помиляєшся, якщо я щось вирішу робити то питати тебе не буду,незважаючи на твої посилання і зауваження. Я захотів і написав свою думку,саме думку,я не закликав тебе кидати чи не кидати,мені все одно. А далі уже твоя справа як на це реагувати чи не реагувати
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04.11.2022 18:40 Ответить
Порадьте, будь ласка, який тютюн (середньої міцності) купити. Мій син теж хоче купити електронабивалку для гільз та гільзи. Занадто дорогі цигарки стали, навіть у контробасмаркеті... Заздалегідь дякую!☺️
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04.11.2022 16:44 Ответить
Я беру Вірджинію, раджу індонезійську - вона трошки дорожча, але запашна.
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04.11.2022 17:28 Ответить
Дякую за вiдповiдь! Скористаемось Вашею порадою.
Спокiйного вечора та ночi (без тривог) Вам та всiм нам! 😊
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05.11.2022 16:31 Ответить
А з вкрадених мільйонів високопосадовцями скільки держава не доотримує?
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04.11.2022 12:20 Ответить
Як акцизи не піднімай держава більше ніж 15% від збору акцизів не отримує .Решта по кишенях всього ланцюжка
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04.11.2022 12:36 Ответить
З кожної нелегальної пачки сигарет бюджет недоотримує 44 грн

Так ті гривні теж нелегальні - нащо вони вам?
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04.11.2022 12:20 Ответить
Козаки, кидайте цю *****! Ліцензоване чи ні, воно нас вбиває не гірше за ракети орків...
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04.11.2022 12:22 Ответить
А тютюн та люлька козаку в дорозі Знадобиться.
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04.11.2022 13:23 Ответить
Так то тютюн!
А не то сушене лайно, що вкладають в цигарки (або, не приведи Боже, в айкоси).
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04.11.2022 14:28 Ответить
Можно по другому, народ может купить на 44 грн. дешевле. 44 грн. это не совсем точно, но 20-25 грн. что дешевле это факт. Может проще цену ниже сделать?
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04.11.2022 12:22 Ответить
144, не меньше. а еще лучше 1444. Зато бросят все.
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04.11.2022 12:23 Ответить
так, кинули. Але підвищилося б число самогубств і вбивств
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04.11.2022 12:33 Ответить
Та шо ви кажете! Вже більше 6 років не палю, чомусь не самовбився і нікого не вбив.
Ваш мозок трахнули продавани цигарок.
Просто уявіть собі, що заради "розслаблення" ви виходите на вулицю і присмоктуєтесь до вихлопної труби будь-якого заведеного автомобіля. І дихаєте вихлопом. Нормас? А між іншим, цигарки мають майже той же склад, що й автомобільний вихлоп.
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04.11.2022 12:46 Ответить
не меліть дурні
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04.11.2022 12:52 Ответить
А він правий...
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04.11.2022 15:39 Ответить
Перестань, справа особиста....Там про бабоси мова, а не про звички...хай як хотять..все-рівно всі не кинуть..Я от, наприклад палю. То й що, приведу мільйон умовно прикладів, хто смалив із великих і шановних, то все...таке. А бабоси? розберуться
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04.11.2022 13:42 Ответить
Я немного не в том смысле. 44 высосано из пальца. Наверное не очень ясно высказался. А по поводу бросить курить. Я сам бросил в свое время. Просто выбросил пачку честерфилда и на этом закончил. Я понимаю, что не все могут такое сделать, но все-же лучше сделать именно так.
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04.11.2022 13:07 Ответить
Лучше не давать глупых советов, чтоб не выглядеть дураком.
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04.11.2022 13:10 Ответить
бросить курить - совет универсальный и очень умный. просто не до всех доходит его глубина. с другой стороны, это уже не моя проблема и не проблема тех, кто не курит. куришь? кури. на здоровье.
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04.11.2022 13:44 Ответить
Ну если никто не хвалит, то остается хвалить самого себя (касательно "совет универсальный и очень умный").

ИМХО: учить жизни других - так себе занятие.
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04.11.2022 14:10 Ответить
Принцип прост. Лучше брось курить. Не хочешь - не бросай. Не моя забота, твоя. Ты ей и занимайся. И не путай хороший совет с указаниями как жить. Тем более, что сигареты эту жизнь как раз довольно круто сокращают. Но опять же - решать тебе, не моя проблема. И пожалуй на этом хватит.
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04.11.2022 14:13 Ответить
я ж цим не сперечаюсь - якщо можеш то треба кинути. А краще не починати. Але психіка у всіх різна. І якщо людина має надто швидко збудливу нервову систему, то це не причина прирікати її на смерть чи садити змолоду на транквілізатори
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04.11.2022 13:22 Ответить
"Ой дурак" (с)
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04.11.2022 13:07 Ответить
Ага, щас
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04.11.2022 13:19 Ответить
А якби й отримували - зелені слуги все одно б все ******** б.

То краще хай залишиться людям, вони скоріш волонтерам дадуть.
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04.11.2022 12:26 Ответить
За часів СССР в СССР була громадська організація члени якої теж себе називали СЛУГАМИ НАРОДУ. Це горезвісна КПСС. Отже партія СЛУГА НАРОДУ це видозмінена назва колишньої ГО забороненої законом про декомунізацію. Та й по своїй ідеї та національному складу від КПСС вони нічим не відрізняються
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04.11.2022 12:41 Ответить
я вам мудрий вешчь скажу - кидайте палити. я покинув ще в студентські роки. як почав так і кинув. бо коли з писка смердить дівка цілуватись не хоче
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04.11.2022 12:27 Ответить
бо вам палити і не треба було починати. А люди різні. Багатьом цигарки допомагають збалансувати нервову систему. Чи жити мають право тільки такі як ви, а всіх хто курить - розстріляти?
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04.11.2022 12:35 Ответить
"Багатьом цигарки допомагають збалансувати нервову систему" --- якщо вам цигарки допомагають "збалансовувати" нервову систему,то вам терміново потрібно до психотерапевта,щоб він з вами попрацював, ви йому розкажіть про цю теорію,і він вам призначить якесь лікування
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04.11.2022 12:37 Ответить
а я з 1984 року регулярно звертаюсь до психіатрів. Тому і жива досі, що мені порадили палити. Як мінімум, поки випалиш цигарку, є декілька хвилин подумати і заспокоїтись
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04.11.2022 12:54 Ответить
...молодець
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04.11.2022 13:43 Ответить
єдине питання: якщо нація припинить палити (можливо, аби стати здоровішою) - будете її примушувати до цього, аби поповнити бюджет?...
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04.11.2022 12:28 Ответить
розвісять у дитячих садочках та школах постери з ковбоями/солдатами які тримають цигарки у роті
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04.11.2022 13:45 Ответить
А зачем мне покупать за 65 то, что я спокойно куплю за 33 грн.???

Вы еще подымите акциз и будет 100% контрабас.
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04.11.2022 12:29 Ответить
Щоб ці уроди не вирішували все брехня та замилювання очей. З приходом ЗЕбілят кількість контрабасу збільшилась у рази. Навіть прайси вартості вивішують на хвіртках дворів. На базарі торгують аж гай шумить, на лотках ні хто не приховує що він продає. А дійсно проблема у тому що законний обіг цигарок обмежують штучно. Для торгівлі цигпрками підприємець має бути на загальній системі опадаткування а межа - це 1 млн. грн. в рік загальна сума в касу. От і порахуйте коли з пачки підприємець має 5 % прибутку тобто за 70 грн. продав а скільки отримав на розвиток зарплату податкм і т.п. для продажу на 1 млн. потрібно продати 13 698 пачок цигарок з кожної пачки 3,65 грн. заробітку == 49 997 грн. прибутку, а зарплату тільки для одної людини, на рівні мінімальної, у рік 80 400 грн. ЯК Боротись з нелегальним продажем????
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04.11.2022 12:34 Ответить
А чому усі наші економісти забувають що прибуток це ринкова ціна мінус собівартість. І чомусь заклада.ть що ринкова ціна і прибуток це собівартість помножена на штучно придуманний коефіцієнт. Що не припустимо. Бо тоді з таким коефіцієнтом можна штучно підняти ціни до таких рівнів що прибутки сягатимуть мінімум 1000%
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04.11.2022 12:48 Ответить
А сурло не трісне від 44 грн з пачки? Ви жссуки раніше кричало, що підняттям акцизу ви хочете зменшити кількість курці, тобіш переймаєтесь здоровям нації. А тепер кричети, що люди перестали купувати цигарки. Так зроюіть акциз адекватний і нелегальний бізнес сам ро собі відпаде як лайно від підошви
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04.11.2022 12:38 Ответить
патріот козловький прекрасно почувається.
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04.11.2022 12:38 Ответить
А сурло не трісне від 44 грн з пачки? Ви жссуки раніше кричало, що підняттям акцизу ви хочете зменшити кількість курці, тобіш переймаєтесь здоровям нації. А тепер кричети, що люди перестали купувати цигарки. Так зроюіть акциз адекватний і нелегальний бізнес сам ро собі відпаде як лайно від підошви
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04.11.2022 12:39 Ответить
сигарети і алкоголь це болюча тема для українців виявляється... без цього як без рук,а потім ще розказують.що ми від кацапів чимось дуже сильно відрізняємося, у нас так само бухло і куріння це невідємні речі, народ ще не еволюціонував,барахтається ментально десь біля совка ще
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04.11.2022 12:41 Ответить
Ще одне болюче питання алкоголю. Чомусь імпортний самогон типу БРЕНДІ чи ШНАПСУ в Україні дозволений для вільного продажу. А вітчизняний типу ПЕРВАК,ТРИ ГИЧКИ, БУРЯЧИНКА заборонений. Хоча за якістю він набагато кращий від ячмінного бренді чи картопляного шнапсу
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04.11.2022 12:51 Ответить
Займайтесь собою і не лізьте своїм писком в чуже життя - от це дійсно цивілізований підхід!
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04.11.2022 17:37 Ответить
то ви нас на 44 грн. ****...те, а контрабас за 40-50 грн. нормальні якісні цигарки. дякую, палю по 40 і далі
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04.11.2022 12:41 Ответить
частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні у 2022 році зросла до 21,9%, тоді як в 2021 році становила 16,9%, а у 2020 році була 6,9%. Це що зільоні будуть боротися самі з собою ? Як таке можливо ?
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04.11.2022 12:41 Ответить
Аналізуючи список присутніх то видно, що просто зібрались для уточнення хто куди і скільки повинен заносити від нелегалу.
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04.11.2022 12:43 Ответить
Самі кришують,самі ведуть боротьбу🤥
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04.11.2022 12:46 Ответить
Собрались поговорить о диком беззаконии те,в чьи обязанности входит борьба с беззаконием,десятки бездельников на служебных s классах,с охранниками,секретутками,водителями помощниками поделились информацией о том,как они ничего не делают,комедианты.
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04.11.2022 12:46 Ответить
А для 70 % і далі все однаково як і у 2019 році.
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04.11.2022 12:47 Ответить
як цікаво...правильно,треба ще один орган,а той орган створить ще один орган і т.д Це і є суть всієї роботи влади. Протидія нелегальній торгівлі тютюновими виробами належить до компетенції цілої низки контролюючих та правоохоронних органів, втім, через нечіткий розподіл повноважень ці органи не завжди працюють скоординовано, а інколи навіть конкурують один з одним. Тому ми просимо створити спільну робочу групу з координаційним центром в Офісі Президента.
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04.11.2022 12:50 Ответить
він це і кришує навіщо ще просити зебіла ще просити
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04.11.2022 12:54 Ответить
А скільки розкрадають на "великому будівництві"? Скільки грошей на 1км можна вкрасти?
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04.11.2022 12:51 Ответить
У 2014 році новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком ініціював чергову хвилю підвищення акцизних ставок (загалом у 2014 році акцизи http://tobaccocontrol.org.ua/news/global-nii-zvit-vooz-z-tiutiunovoyi-iepidiemiyi-uriadi-maiut-pidvishchuvati-tiutiunovi-aktsizi піднялися на 40%
У http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512 2015 [11] та http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=82824 2016 [12] роках Верховна рада України підвищила специфічний акциз на тютюнові вироби на https://www.youtube.com/watch?v=RKoSOI2elPw 40% щорічно
7 грудня 2017 року Верховна Рада України підтримала план підвищення акцизів на тютюнові вироби впродовж 2018-2025 років. До 2025 року тютюновий акциз зростатиме принаймні на 20% щорічно (у 2018 році акцизи зросли на 29,7%, Останній раз акцизи зросли у 2019 році з січня на 20% і з липня додатково на 9%
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04.11.2022 13:00 Ответить
Во тормоза - справа не в акцизі а в дерибані нелегалу
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04.11.2022 13:02 Ответить
Нєлєгал з'являється там, де є державна обдиралівка
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04.11.2022 13:20 Ответить
Ви нє панімаєте. Ета савсєм другоє! Ета ж наші. Оні члєнскіє взноси заносят!
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04.11.2022 13:06 Ответить
Да ладно,5 лет минимум контрабасом торгуют в открытую,а сейчас прозрели.Зебилы.
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04.11.2022 13:47 Ответить
Самі кришують та ще й жаліються Базари забиті контрабандою (в тому числі й російською), ніхто й не ховається, а вони як завжди "сліпі".
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04.11.2022 13:52 Ответить
Скільки там іще в бюджет заклади мільярдів на подарунки Коломийському? Скільки те падло вже мільярдів висмоктало навіть під час 2022 року ?
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04.11.2022 13:55 Ответить
И будут недополучать. Я в сегодняшней ситуации со стажем курения 20 лет не могу себе позволить (да и **** вообще-то) платить двойную цену за сигареты.
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04.11.2022 15:42 Ответить
А сколько теряет государство на 1 км нелегально уложенного асфальта по двойной цене?
А кто, когда, в последний раз слышал слово "прозоро"?
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04.11.2022 16:29 Ответить
 
 