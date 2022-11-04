С каждой нелегальной пачки сигарет бюджет недополучает 44 грн, - участник рынка

Эксперты Kantar Украина провели "Исследование рынка нелегальной торговли". Результаты исследования были презентованы во время круглого стола по вопросам нелегальной торговли табачными изделиями, организованного Американской торговой палатой в Украине с участием Ассоциации "Укртабак", представителей бизнеса и органов государственной власти.

Данное мероприятие проводится второй год подряд и призвано способствовать совершенствованию инструментов борьбы с теневой экономикой.

Реальная детенизация экономики является непосредственным показателем возможности государства создать благоприятные условия для развития предприятий, которые уже ведут свою хозяйственную деятельность в Украине и для привлечения новых инвестиций благодаря улучшению бизнес климата.

Одной из составляющих теневой экономики Украины является незаконное производство и оборот табачных изделий, что наносит ущерб законопослушному бизнесу и экономике страны, а также искажает конкуренцию. Поэтому для компаний-членов Палаты чрезвычайно важна действенная борьба с нелегальной торговлей подакцизными товарами.

Представленное исследование, направленное на выявление и мониторинг нелегальной табачной продукции в Украине. Эксперты установили, что доля нелегальной табачной продукции от общего объема рынка в Украине в 2022 году выросла до 21,9%, тогда как в 2021 году составила 16,9%, а в 2020 году была 6,9%. Такая тенденция наблюдается с 2016 года.

Согласно данным, доля нелегальной табачной продукции в Украине продолжает расти за счет продукции, маркированной Duty Free или для нелегально реализуемого в Украине экспорта. А именно, на август 2022 года на такую ​​нелегальную продукцию приходится 12,2%. Доля поддельной продукции составляет 8%, а контрабандной продукции – 1,8%.

По подсчетам компании Kantar налоговые потери в бюджет Украины в 2022 году от нелегального рынка табачных изделий оцениваются на уровне 20 654 554 000 грн.

Незаконное обращение табачных изделий приводит к недопоступлению налогов в бюджетную систему, нарушению добросовестной конкуренции на рынке, финансированию мер гибридной агрессии и коррупции. Среди регионов наибольшего распространения нелегальной продукции лидерами являются Днепропетровская область (20%), Одесская область (13%), город Киев (8%), Харьковская область (8%), Хмельницкая область (7%) и Львовская область (7%) , а также Киевская область (6%). В исследовании не принимали участие временно оккупированные территории Украины и территории, на которых продолжаются активные боевые действия.

В мероприятии приняли участие компании-члены Специальной платформы Палаты по вопросам жестких подакцизных товаров, которые из года в год входят в топ крупнейших налогоплательщиков в Украине - Филипп Моррис Украина, В.А.О.-Прилуки, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Империал Тобакко Украина. А именно, их представители Максим Барабаш, Генеральный директор, Филипп Моррис Украина, Светлана Шарамок, Генеральный директор, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Евгений Кобец, Генеральный директор, Империал Тобакко Украина, Юрий Рылач, Руководитель отдела по корпоративным и правовым вопросам В. А.О.-Прилуки.

В мероприятии также приняли участие:

Даниил Гетманцев, Народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике;

Галина Янченко, Народный депутат Украины, Председатель Временной специальной комиссии ВР Украины по защите прав инвесторов, секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины;

Ярослав Железняк, Народный депутат Украины, Первый заместитель Председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;

Алексей Бонюк, начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса Генпрокурора;

Алексей Елхин, заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины;

Владимир Прищепа, заместитель руководителя Главного оперативного управления Государственного бюро расследований;

Александр Ярмоленко, директор Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы Украины;

Алексей Калинович, и.о. директора Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужба;

Александр Кучеренко, заместитель директора БЭБ Украины;

Тарас Тимощук, руководитель подразделения Центрального управления, СБУ.

"Война, инфляция и падение доходов граждан ускорили рост нелегального рынка табачной продукции в Украине. С каждой нелегальной пачки сигарет государственный бюджет недополучает 44 грн. За 2022 год общая оценка потерь Государственного бюджета уже составляет 20.6 млрд грн, а потому крайне важно уже сейчас начать системное противодействие нелегальному табачному бизнесу", - отметил Максим Барабаш, Генеральный директор, Филипп Моррис Украина

"Противодействие нелегальной торговли табачными изделиями относится к компетенции целого ряда контролирующих и правоохранительных органов, впрочем, из-за нечеткого распределения полномочий эти органы не всегда работают скоординированно, а иногда даже конкурируют друг с другом. Поэтому мы просим создать общую рабочую группу с координационным центром в Офисе Президента. Мы также считаем, что показателем эффективности работы такой группы должно быть не количество рейдов или изъятых сигарет, а реальное снижение уровня нелегальной торговли - до определенного установленного показателя за определенный период времени", - отметила Светлана Шарамок, Генеральный директор, Джей Ти Интернешнл. .

"Компании-члены Палаты верят в Украину, продолжают работать, платить налоги, обеспечивать рабочие места и готовы активно участвовать в послевоенном восстановлении и экономическом восстановлении страны. Сейчас продолжаются активные обсуждения между государством и международными партнерами планов по восстановлению Украины. Поэтому очень важно уже сейчас прилагать максимум усилий для обеспечения привлекательного инвестиционного климата и гарантирования равных правил ведения бизнеса критически важные для имплементации эффективных мер противодействия незаконной торговле табачными изделиями," – прокомментировал Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.