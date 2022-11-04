С каждой нелегальной пачки сигарет бюджет недополучает 44 грн, - участник рынка
Эксперты Kantar Украина провели "Исследование рынка нелегальной торговли". Результаты исследования были презентованы во время круглого стола по вопросам нелегальной торговли табачными изделиями, организованного Американской торговой палатой в Украине с участием Ассоциации "Укртабак", представителей бизнеса и органов государственной власти.
Данное мероприятие проводится второй год подряд и призвано способствовать совершенствованию инструментов борьбы с теневой экономикой.
Реальная детенизация экономики является непосредственным показателем возможности государства создать благоприятные условия для развития предприятий, которые уже ведут свою хозяйственную деятельность в Украине и для привлечения новых инвестиций благодаря улучшению бизнес климата.
Одной из составляющих теневой экономики Украины является незаконное производство и оборот табачных изделий, что наносит ущерб законопослушному бизнесу и экономике страны, а также искажает конкуренцию. Поэтому для компаний-членов Палаты чрезвычайно важна действенная борьба с нелегальной торговлей подакцизными товарами.
Представленное исследование, направленное на выявление и мониторинг нелегальной табачной продукции в Украине. Эксперты установили, что доля нелегальной табачной продукции от общего объема рынка в Украине в 2022 году выросла до 21,9%, тогда как в 2021 году составила 16,9%, а в 2020 году была 6,9%. Такая тенденция наблюдается с 2016 года.
Согласно данным, доля нелегальной табачной продукции в Украине продолжает расти за счет продукции, маркированной Duty Free или для нелегально реализуемого в Украине экспорта. А именно, на август 2022 года на такую нелегальную продукцию приходится 12,2%. Доля поддельной продукции составляет 8%, а контрабандной продукции – 1,8%.
По подсчетам компании Kantar налоговые потери в бюджет Украины в 2022 году от нелегального рынка табачных изделий оцениваются на уровне 20 654 554 000 грн.
Незаконное обращение табачных изделий приводит к недопоступлению налогов в бюджетную систему, нарушению добросовестной конкуренции на рынке, финансированию мер гибридной агрессии и коррупции. Среди регионов наибольшего распространения нелегальной продукции лидерами являются Днепропетровская область (20%), Одесская область (13%), город Киев (8%), Харьковская область (8%), Хмельницкая область (7%) и Львовская область (7%) , а также Киевская область (6%). В исследовании не принимали участие временно оккупированные территории Украины и территории, на которых продолжаются активные боевые действия.
В мероприятии приняли участие компании-члены Специальной платформы Палаты по вопросам жестких подакцизных товаров, которые из года в год входят в топ крупнейших налогоплательщиков в Украине - Филипп Моррис Украина, В.А.О.-Прилуки, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Империал Тобакко Украина. А именно, их представители Максим Барабаш, Генеральный директор, Филипп Моррис Украина, Светлана Шарамок, Генеральный директор, Джей Ти Интернешнл Компани Украина, Евгений Кобец, Генеральный директор, Империал Тобакко Украина, Юрий Рылач, Руководитель отдела по корпоративным и правовым вопросам В. А.О.-Прилуки.
В мероприятии также приняли участие:
Даниил Гетманцев, Народный депутат Украины, Председатель Комитета Верховной Рады Украины по финансам, налоговой и таможенной политике;
Галина Янченко, Народный депутат Украины, Председатель Временной специальной комиссии ВР Украины по защите прав инвесторов, секретарь Национального инвестиционного совета при Президенте Украины;
Ярослав Железняк, Народный депутат Украины, Первый заместитель Председателя Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики;
Алексей Бонюк, начальник Департамента уголовно-правовой политики Офиса Генпрокурора;
Алексей Елхин, заместитель начальника Департамента стратегических расследований Нацполиции Украины;
Владимир Прищепа, заместитель руководителя Главного оперативного управления Государственного бюро расследований;
Александр Ярмоленко, директор Департамента контроля за подакцизными товарами Государственной налоговой службы Украины;
Алексей Калинович, и.о. директора Департамента борьбы с контрабандой и нарушениями таможенных правил Гостаможслужба;
Александр Кучеренко, заместитель директора БЭБ Украины;
Тарас Тимощук, руководитель подразделения Центрального управления, СБУ.
"Война, инфляция и падение доходов граждан ускорили рост нелегального рынка табачной продукции в Украине. С каждой нелегальной пачки сигарет государственный бюджет недополучает 44 грн. За 2022 год общая оценка потерь Государственного бюджета уже составляет 20.6 млрд грн, а потому крайне важно уже сейчас начать системное противодействие нелегальному табачному бизнесу", - отметил Максим Барабаш, Генеральный директор, Филипп Моррис Украина
"Противодействие нелегальной торговли табачными изделиями относится к компетенции целого ряда контролирующих и правоохранительных органов, впрочем, из-за нечеткого распределения полномочий эти органы не всегда работают скоординированно, а иногда даже конкурируют друг с другом. Поэтому мы просим создать общую рабочую группу с координационным центром в Офисе Президента. Мы также считаем, что показателем эффективности работы такой группы должно быть не количество рейдов или изъятых сигарет, а реальное снижение уровня нелегальной торговли - до определенного установленного показателя за определенный период времени", - отметила Светлана Шарамок, Генеральный директор, Джей Ти Интернешнл. .
"Компании-члены Палаты верят в Украину, продолжают работать, платить налоги, обеспечивать рабочие места и готовы активно участвовать в послевоенном восстановлении и экономическом восстановлении страны. Сейчас продолжаются активные обсуждения между государством и международными партнерами планов по восстановлению Украины. Поэтому очень важно уже сейчас прилагать максимум усилий для обеспечения привлекательного инвестиционного климата и гарантирования равных правил ведения бизнеса критически важные для имплементации эффективных мер противодействия незаконной торговле табачными изделиями," – прокомментировал Президент Американской торговой палаты в Украине Андрей Гундер.
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Дякую.
А на рахунок кількості акцизів в ціні - може бути. Не думаю, що виробництво пачки цигарок коштує навіть 20 гривень. Скоріше за все - ще менше.
Только не говори, что я еще окружающих травлю.
А вот Гитлер не курил и *****, кстати тоже. Так что ты на хорошей стороне. Гордись.
Говорю тебе, у тебя гипертрофированное чувство собственного величия. Отстань от людей, живи своей жизнью, как умеешь. И кстати на твое мнение всем, в общем то, насрать. Ну кроме, разве что, твоих близких. И то не факт.
"И кстати на твое мнение всем, в общем то, насрать" --- я в курсе,но тебе я вижу не насрать,потому что ты уже тут 3 часа пытаешся мне что то доказать
Спокiйного вечора та ночi (без тривог) Вам та всiм нам! 😊
Так ті гривні теж нелегальні - нащо вони вам?
А не то сушене лайно, що вкладають в цигарки (або, не приведи Боже, в айкоси).
Ваш мозок трахнули продавани цигарок.
Просто уявіть собі, що заради "розслаблення" ви виходите на вулицю і присмоктуєтесь до вихлопної труби будь-якого заведеного автомобіля. І дихаєте вихлопом. Нормас? А між іншим, цигарки мають майже той же склад, що й автомобільний вихлоп.
ИМХО: учить жизни других - так себе занятие.
То краще хай залишиться людям, вони скоріш волонтерам дадуть.
Вы еще подымите акциз и будет 100% контрабас.
У http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512 2015 [11] та http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=82824 2016 [12] роках Верховна рада України підвищила специфічний акциз на тютюнові вироби на https://www.youtube.com/watch?v=RKoSOI2elPw 40% щорічно
7 грудня 2017 року Верховна Рада України підтримала план підвищення акцизів на тютюнові вироби впродовж 2018-2025 років. До 2025 року тютюновий акциз зростатиме принаймні на 20% щорічно (у 2018 році акцизи зросли на 29,7%, Останній раз акцизи зросли у 2019 році з січня на 20% і з липня додатково на 9%
А кто, когда, в последний раз слышал слово "прозоро"?