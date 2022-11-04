З кожної нелегальної пачки сигарет бюджет недоотримує 44 грн, - учасник ринку

Експерти Kantar Україна провели "Дослідження ринку нелегальної торгівлі". Результати дослідження були презентовані під час круглого столу щодо питань нелегальної торгівлі тютюновими виробами організованого Американською торговельною палатою в Україні за участі Асоціації "Укртютюн", представників бізнесу та органів державної влади.

Даний захід проводиться другий рік поспіль та має на меті сприяти вдосконаленню інструментів боротьби з тіньовою економікою.

Реальна детінізація економіки є безпосереднім показником спроможності держави створити сприятливі умови для розвитку підприємств, що уже ведуть свою господарську діяльність в Україні та для залучення нових інвестицій завдяки поліпшенню бізнес клімату.

Однією зі складових тіньової економіки України є незаконне виробництво та обіг тютюнових виробів, що завдає шкоди законослухняному бізнесу та економіці країни, а також спотворює конкуренцію. Тому для компаній-членів Палати надзвичайно важливою є дієва боротьба з нелегальною торгівлею підакцизними товарами.

Презентоване дослідження, спрямоване на виявлення і моніторинг нелегальної тютюнової продукції в Україні. Експертами було встановлено, що частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні у 2022 році зросла до 21,9%, тоді як в 2021 році становила 16,9%, а у 2020 році була 6,9%. Така тенденція простежується з 2016 року.

Згідно з даними, частка нелегальної тютюнової продукції в Україні продовжує зростати за рахунок продукції, маркованої Duty Free або для експорту, що нелегально реалізується в Україні. А саме, станом на серпень 2022 року на таку нелегальну продукцію припадає 12,2%. Частка підробленої продукції складає 8%, а контрабандної продукції – 1,8%.

За підрахунками компанії Kantar, податкові втрати у бюджет України у 2022 році від нелегального ринку тютюнових виробів оцінюються на рівні 20 654 554 000 грн.

Незаконний обіг тютюнових виробів призводить до недонадходження податків до бюджетної системи, порушення добросовісної конкуренції на ринку, фінансування заходів гібридної агресії та корупції. Серед регіонів з найбільшого розповсюдження нелегальної продукції лідерами є Дніпропетровська область (20%), Одеська область (13%), місто Київ (8%), Харківська область (8%), Хмельницька область (7%) та Львівська область (7%), а також Київська область (6%). В дослідженні не приймали участь тимчасово окуповані території України та території на яких тривають активні бойові дії.

У заході взяли участь компанії-члени Спеціальної платформи Палати з питань твердих підакцизних товарів, які з року в рік входять до топ найбільших платників податків в Україні - Філіп Морріс Україна, В.А.Т.-Прилуки, Джей Ті Інтернешнл Компані Україна, Імперіал Тобакко Україна. А саме, їх представники Максим Барабаш, Генеральний директор, Філіп Морріс Україна, Світлана Шарамок, Генеральний директор, Джей Ті Інтернешнл Компані Україна, Євген Кобець, Генеральний директор, Імперіал Тобакко Україна, Юрій Рилач, Керівник відділу з корпоративних та правових питань, В.А.Т.-Прилуки.

У заході також взяли участь:

Данило Гетманцев, Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Галина Янченко, Народний депутат України, Голова Тимчасової спеціальної комісії ВР України з питань захисту прав інвесторів, секретар Національної інвестиційної ради при Президентові України;

Ярослав Железняк, Народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олексій Бонюк, Начальник Департаменту кримінально-правової політики Офіса Генпрокурора;

Олексій Єлхін, Заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України;

Володимир Прищепа, Заступник керівника Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань;

Олександр Ярмоленко, Директор Департаменту контролю за підакцизними товарами Державної податкової служби України;

Олексій Калинович, в.о. директора Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужба;

Олександр Кучеренко, Заступник Директора БЕБ України;

Тарас Тимощук, Керівник підрозділу Центрального управління, СБУ.

"Війна, інфляція та падіння доходів громадян тільки прискорили зростання нелегального ринку тютюнової продукції в Україні. З кожної нелегальної пачки сигарет, державний бюджет недоотримує 44 грн. За 2022 рік загальна оцінка втрат Державного бюджету вже складає 20.6 млрд грн, а тому вкрай важливо вже зараз розпочати системну протидію нелегальному тютюновому бізнесу," –зазначив МаксимБарабаш, Генеральний директор, Філіп Морріс Україна

"Протидія нелегальній торгівлі тютюновими виробами належить до компетенції цілої низки контролюючих та правоохоронних органів, втім, через нечіткий розподіл повноважень ці органи не завжди працюють скоординовано, а інколи навіть конкурують один з одним. Тому ми просимо створити спільну робочу групу з координаційним центром в Офісі Президента. Ми також вважаємо, що показником ефективності роботи такої групи має бути не кількість рейдів або вилучених сигарет, а реальне зниження рівня нелегальної торгівлі - до певного встановленого показника за визначений період часу," - відмітила Світлана Шарамок, Генеральний директор, Джей Ті Інтернешнл Компані Україна.

"Компанії-члени Палати вірять в Україну, продовжують працювати, сплачувати податки, забезпечувати робочі місця та готові брати активну участь у повоєнній відбудові та економічному відновленні країни. Наразі тривають активні обговорення між державою та міжнародними партнерами планів щодо відновлення України. Тому, дуже важливо уже зараз докладати максимум зусиль для забезпечення привабливого інвестиційного клімату та гарантування рівних правил ведення бізнесу. Дієва комунікація та координація між усіма залученими органами державної влади та бізнесу критично важливі для імплементації ефективних заходів протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами," – прокоментував Президент Американської торговельної палати в Україні, Андрій Гундер.