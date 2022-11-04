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З кожної нелегальної пачки сигарет бюджет недоотримує 44 грн, - учасник ринку

цигарки

Експерти Kantar Україна провели "Дослідження ринку нелегальної торгівлі". Результати дослідження були презентовані під час круглого столу щодо питань нелегальної торгівлі тютюновими виробами організованого Американською торговельною палатою в Україні за участі Асоціації "Укртютюн", представників бізнесу та органів державної влади.

 Даний захід проводиться другий рік поспіль та має на меті сприяти вдосконаленню інструментів боротьби з тіньовою економікою.

Реальна детінізація економіки є безпосереднім показником спроможності держави створити сприятливі умови для розвитку підприємств, що уже ведуть свою господарську діяльність в Україні та для залучення нових інвестицій завдяки поліпшенню бізнес клімату.

Однією зі складових тіньової економіки України є незаконне виробництво та обіг тютюнових виробів, що завдає шкоди законослухняному бізнесу та економіці країни, а також спотворює конкуренцію. Тому для компаній-членів Палати надзвичайно важливою є дієва боротьба з нелегальною торгівлею підакцизними товарами.

Презентоване дослідження, спрямоване на виявлення і моніторинг нелегальної тютюнової продукції в Україні. Експертами було встановлено, що частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні у 2022 році зросла до 21,9%, тоді як в 2021 році становила 16,9%, а у 2020 році була 6,9%. Така тенденція простежується з 2016 року.

Згідно з даними, частка нелегальної тютюнової продукції в Україні продовжує зростати за рахунок продукції, маркованої Duty Free або для експорту, що нелегально реалізується в Україні. А саме, станом на серпень 2022 року на таку нелегальну продукцію припадає 12,2%. Частка підробленої продукції складає 8%, а контрабандної продукції – 1,8%.

За підрахунками компанії Kantar, податкові втрати у бюджет України у 2022 році від нелегального ринку тютюнових виробів оцінюються на рівні 20 654 554 000 грн.

Незаконний обіг тютюнових виробів призводить до недонадходження податків до бюджетної системи, порушення добросовісної конкуренції на ринку, фінансування заходів гібридної агресії та корупції. Серед регіонів з найбільшого розповсюдження нелегальної продукції лідерами є Дніпропетровська область (20%), Одеська область (13%), місто Київ (8%), Харківська область (8%), Хмельницька область (7%) та Львівська область (7%), а також Київська область (6%). В дослідженні не приймали участь тимчасово окуповані території України та території на яких тривають активні бойові дії.

У заході взяли участь компанії-члени Спеціальної платформи Палати з питань твердих підакцизних товарів, які з року в рік входять до топ найбільших платників податків в Україні - Філіп Морріс Україна, В.А.Т.-Прилуки, Джей Ті Інтернешнл Компані Україна, Імперіал Тобакко Україна. А саме, їх представники Максим Барабаш, Генеральний директор, Філіп Морріс Україна, Світлана Шарамок, Генеральний директор, Джей Ті Інтернешнл Компані Україна, Євген Кобець, Генеральний директор, Імперіал Тобакко Україна, Юрій Рилач, Керівник відділу з корпоративних та правових питань, В.А.Т.-Прилуки.

У заході також взяли участь:

Данило Гетманцев, Народний депутат України, Голова Комітету Верховної Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Галина Янченко, Народний депутат України, Голова Тимчасової спеціальної комісії ВР України з питань захисту прав інвесторів, секретар Національної інвестиційної ради при Президентові України;

Ярослав Железняк, Народний депутат України, Перший заступник Голови Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики;

Олексій Бонюк, Начальник Департаменту кримінально-правової політики Офіса Генпрокурора;

Олексій Єлхін, Заступник начальника Департаменту стратегічних розслідувань Нацполіції України;

Володимир Прищепа, Заступник керівника Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань;

Олександр Ярмоленко, Директор Департаменту контролю за підакцизними товарами Державної податкової служби України;

Олексій Калинович, в.о. директора Департаменту боротьби з контрабандою та порушеннями митних правил Держмитслужба;

Олександр Кучеренко, Заступник Директора БЕБ України;

Тарас Тимощук, Керівник підрозділу Центрального управління, СБУ.

"Війна, інфляція та падіння доходів громадян тільки прискорили зростання нелегального ринку тютюнової продукції в Україні. З кожної нелегальної пачки сигарет, державний бюджет недоотримує 44 грн. За 2022 рік загальна оцінка втрат Державного бюджету вже складає 20.6 млрд грн, а тому вкрай важливо вже зараз розпочати системну протидію нелегальному тютюновому бізнесу," –зазначив МаксимБарабаш, Генеральний директор, Філіп Морріс Україна

"Протидія нелегальній торгівлі тютюновими виробами належить до компетенції цілої низки контролюючих та правоохоронних органів, втім, через нечіткий розподіл повноважень ці органи не завжди працюють скоординовано, а інколи навіть конкурують один з одним. Тому ми просимо створити спільну робочу групу з координаційним центром в Офісі Президента. Ми також вважаємо, що показником ефективності роботи такої групи має бути не кількість рейдів або вилучених сигарет, а реальне зниження рівня нелегальної торгівлі - до певного встановленого показника за визначений період часу," - відмітила Світлана Шарамок, Генеральний директор, Джей Ті Інтернешнл Компані Україна.

"Компанії-члени Палати вірять в Україну, продовжують працювати, сплачувати податки, забезпечувати робочі місця та готові брати активну участь у повоєнній відбудові та економічному відновленні країни. Наразі тривають активні обговорення між державою та міжнародними партнерами планів щодо відновлення України. Тому, дуже важливо уже зараз докладати максимум зусиль для забезпечення привабливого інвестиційного клімату та гарантування рівних правил ведення бізнесу. Дієва комунікація та координація між усіма залученими органами державної влади та бізнесу критично важливі для імплементації ефективних заходів протидії незаконній торгівлі тютюновими виробами," – прокоментував Президент Американської торговельної палати в Україні, Андрій Гундер.

Автор: 

бюджет (2994) цигарки (974)


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Топ коментарі
+20
А ви, кондоми кончені, ще акцизі підніміть і не будете отримувати взагалі НІ-ХРІ-НА! Особисто я купив машинку і замовляю тютюн та гільзи - пачка виходить десь біля 15 грн, а вас, жлобів, хай вдавить!!!
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04.11.2022 12:19
+13
А з вкрадених мільйонів високопосадовцями скільки держава не доотримує?
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04.11.2022 12:20
+9
А зачем мне покупать за 65 то, что я спокойно куплю за 33 грн.???

Вы еще подымите акциз и будет 100% контрабас.
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04.11.2022 12:29
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Ипанутые??? Сигареты всего 73грн.
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04.11.2022 12:17 Відповісти
тіки хотів спитати скільки коштує пачка цигарок
Дякую.

А на рахунок кількості акцизів в ціні - може бути. Не думаю, що виробництво пачки цигарок коштує навіть 20 гривень. Скоріше за все - ще менше.
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04.11.2022 12:19 Відповісти
Колись читав, але то ще за курсу 8, здається, що 3-4 грн собівартість пачки.
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04.11.2022 12:20 Відповісти
А вона і не змінилася. Виросли тільки надприбутки. 44 гривні у порівнянні з собівартістю 4 грн це прибуток 1100%. Та за такий прибуток бізнес в млинець розібється
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04.11.2022 12:34 Відповісти
Пачка "Philip Morris" собівартість 1 цент.
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04.11.2022 15:35 Відповісти
от 35 нормальные в контробандмарките.....
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04.11.2022 12:37 Відповісти
Мои по 40.
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04.11.2022 16:18 Відповісти
А ви, кондоми кончені, ще акцизі підніміть і не будете отримувати взагалі НІ-ХРІ-НА! Особисто я купив машинку і замовляю тютюн та гільзи - пачка виходить десь біля 15 грн, а вас, жлобів, хай вдавить!!!
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04.11.2022 12:19 Відповісти
бачу у тебе конкретно так срака згоріла від того,що підняли акцизи на сигарети та ти настільки слабохарактерний,що не можеш просто взяти та й кинути курити і вбивати себе, а купляєш якийсь шмурдячок за копійки і продовжуєш себе травити й надалі
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04.11.2022 12:35 Відповісти
Ще один "борец" тобі кажуть що це все брехня та розподіл та збільшення нелегалу а він про можеж чи не можеш кинути палити. (мабудь із 70 % все однакових)
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04.11.2022 12:59 Відповісти
Не зачіпай цих "зепроцентних" - там методички з Трускавця, пробити неможливо...
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04.11.2022 13:37 Відповісти
А тебе кто то что то навязывает? Что ты лезешь к людям со своими нравоучениями? Сам во всем безгрешен? Я курю а ты можешь на лыжи.
Только не говори, что я еще окружающих травлю.
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04.11.2022 16:22 Відповісти
"со своими нравоучениями" --- ты где нравоучения увидел то? Я не пытаюсь таких даже переубеждать в чем то,если ума не хватает понять что курение это зло,то тупым доказывай не доказывай ничего не поможет. Я просто констатирую факт что человек недалекий и слабак,так как нет силы воли отказатся от курения, и зависимость такая сильная что он даже готов дешманским шмурдяком давиться и травится лишь бы попыхтеть
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04.11.2022 16:31 Відповісти
Ну понятное дело, раздутое самомнение, что вот я не курю поэтому я умный а они курят значит дураки С удовольствием посмотрел бы как ты это, например, Черчиллю рассказываешь. Или Хемингуэю, Фрейду и.т.д. Ты себя очень, очень сильно переоцениваешь.
А вот Гитлер не курил и *****, кстати тоже. Так что ты на хорошей стороне. Гордись.
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04.11.2022 16:57 Відповісти
PS. Это я просто констатирую факт твоего раздутого ЧСВ.
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04.11.2022 17:00 Відповісти
во времена Хемингуея,Черчиля или Фрейда были очень популярны таблетки с содержанием ртути и свинца,радиоактивная соль для ванн,бутылки растовров радия для питья и так далее,и тогда люди верили что это помогает им и употребляли. Ты хочешь сравнить современно общество с теми людьми? Те люди не то что курение не считали чем то вредным,а и употребление радиоактивных веществ считали полезным. Сейчас же все давно уже сто раз доказано и разжовано.что вредит а что нет,и то что курение это убого,все уже в 2022 году знают и понимают,кроме таких вот как ты,которые приводят как аргумент гитлера,Хемингуея и пуйла
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04.11.2022 17:18 Відповісти
Во времена Христа были люди которые всех учили как нужно все делать правильно, как они это делают и не замечали бревна в своем глазу, про что он им и сказал. Но даже за 2000 лет до таких людей ни хрена не дошло. И ты один из них. Так и кто же тогда тупой? Задумайся.
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04.11.2022 17:40 Відповісти
"всех учили как нужно все делать правильно" --- во ідіот я не вчу,я констатую факт,а те що він курить чи ні мені насрати, я просто сказав по факту,що він слабак,а буде він курити чи ні, мені фіолетово
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04.11.2022 17:48 Відповісти
Да нет, ты именно утверждаешь, что он тупой и слабохарактерный. И делаешь эти выводы на основании того, что ты не куришь а он курит. ППЦ.
Говорю тебе, у тебя гипертрофированное чувство собственного величия. Отстань от людей, живи своей жизнью, как умеешь. И кстати на твое мнение всем, в общем то, насрать. Ну кроме, разве что, твоих близких. И то не факт.
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04.11.2022 18:08 Відповісти
"Да нет, ты именно утверждаешь" --- можешь считать и так,если тебе легче будет
"И кстати на твое мнение всем, в общем то, насрать" --- я в курсе,но тебе я вижу не насрать,потому что ты уже тут 3 часа пытаешся мне что то доказать
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04.11.2022 18:32 Відповісти
А розуму не вистачає саме Вам, якщо намагаєтесь всіх примусити жити по власному шаблону. Це МОЄ власне здоров'я і маю право чинити з ним так, як вважаю за потрібне саме я, його власник ))) Від хліба також користі не так і багато - чому б і його не продавати по 200 грн? )))
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04.11.2022 17:32 Відповісти
Я не хочу кидати, Ваші дурні поради мені зовсім не потрібні.
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04.11.2022 17:29 Відповісти
а звідки ти взяв,що я тобі радити щось збирався? Якщо до тебе такі банальні речі не доходять, то тут як горохом об стіну, тратити свій час на поради і переконання когось я і не збирався
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04.11.2022 17:50 Відповісти
Ну, якщо ми вже на "ти", то якого уя ти, нещастя, дописуєш в темі, котра тебе не стосується? Ти ж не куриш, то чому тебе так цікавлять цигарки? На сайтах геїв також на форумах тусуєшся і розповідаєш, що то вони не добре роблять і радиш, як правильно треба, чи як? ))) Збоченець ти якийсь... Влізти в "чужу" тему, щоб намагатись всіх повчати і бути постійно посланим в одне місце? Оригінально )))
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04.11.2022 18:34 Відповісти
Дивись,пояснюю, якщо ти думаєш,що мене хвилює чи пошлеш ти мене чи ні, чи потрібно дописувати в якійсь темі чи не треба, то ти глибоко помиляєшся, якщо я щось вирішу робити то питати тебе не буду,незважаючи на твої посилання і зауваження. Я захотів і написав свою думку,саме думку,я не закликав тебе кидати чи не кидати,мені все одно. А далі уже твоя справа як на це реагувати чи не реагувати
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04.11.2022 18:40 Відповісти
Порадьте, будь ласка, який тютюн (середньої міцності) купити. Мій син теж хоче купити електронабивалку для гільз та гільзи. Занадто дорогі цигарки стали, навіть у контробасмаркеті... Заздалегідь дякую!☺️
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04.11.2022 16:44 Відповісти
Я беру Вірджинію, раджу індонезійську - вона трошки дорожча, але запашна.
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04.11.2022 17:28 Відповісти
Дякую за вiдповiдь! Скористаемось Вашею порадою.
Спокiйного вечора та ночi (без тривог) Вам та всiм нам! 😊
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05.11.2022 16:31 Відповісти
А з вкрадених мільйонів високопосадовцями скільки держава не доотримує?
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04.11.2022 12:20 Відповісти
Як акцизи не піднімай держава більше ніж 15% від збору акцизів не отримує .Решта по кишенях всього ланцюжка
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04.11.2022 12:36 Відповісти
З кожної нелегальної пачки сигарет бюджет недоотримує 44 грн

Так ті гривні теж нелегальні - нащо вони вам?
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04.11.2022 12:20 Відповісти
Козаки, кидайте цю *****! Ліцензоване чи ні, воно нас вбиває не гірше за ракети орків...
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04.11.2022 12:22 Відповісти
А тютюн та люлька козаку в дорозі Знадобиться.
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04.11.2022 13:23 Відповісти
Так то тютюн!
А не то сушене лайно, що вкладають в цигарки (або, не приведи Боже, в айкоси).
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04.11.2022 14:28 Відповісти
Можно по другому, народ может купить на 44 грн. дешевле. 44 грн. это не совсем точно, но 20-25 грн. что дешевле это факт. Может проще цену ниже сделать?
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04.11.2022 12:22 Відповісти
144, не меньше. а еще лучше 1444. Зато бросят все.
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04.11.2022 12:23 Відповісти
так, кинули. Але підвищилося б число самогубств і вбивств
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04.11.2022 12:33 Відповісти
Та шо ви кажете! Вже більше 6 років не палю, чомусь не самовбився і нікого не вбив.
Ваш мозок трахнули продавани цигарок.
Просто уявіть собі, що заради "розслаблення" ви виходите на вулицю і присмоктуєтесь до вихлопної труби будь-якого заведеного автомобіля. І дихаєте вихлопом. Нормас? А між іншим, цигарки мають майже той же склад, що й автомобільний вихлоп.
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04.11.2022 12:46 Відповісти
не меліть дурні
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04.11.2022 12:52 Відповісти
А він правий...
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04.11.2022 15:39 Відповісти
Перестань, справа особиста....Там про бабоси мова, а не про звички...хай як хотять..все-рівно всі не кинуть..Я от, наприклад палю. То й що, приведу мільйон умовно прикладів, хто смалив із великих і шановних, то все...таке. А бабоси? розберуться
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04.11.2022 13:42 Відповісти
Я немного не в том смысле. 44 высосано из пальца. Наверное не очень ясно высказался. А по поводу бросить курить. Я сам бросил в свое время. Просто выбросил пачку честерфилда и на этом закончил. Я понимаю, что не все могут такое сделать, но все-же лучше сделать именно так.
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04.11.2022 13:07 Відповісти
Лучше не давать глупых советов, чтоб не выглядеть дураком.
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04.11.2022 13:10 Відповісти
бросить курить - совет универсальный и очень умный. просто не до всех доходит его глубина. с другой стороны, это уже не моя проблема и не проблема тех, кто не курит. куришь? кури. на здоровье.
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04.11.2022 13:44 Відповісти
Ну если никто не хвалит, то остается хвалить самого себя (касательно "совет универсальный и очень умный").

ИМХО: учить жизни других - так себе занятие.
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04.11.2022 14:10 Відповісти
Принцип прост. Лучше брось курить. Не хочешь - не бросай. Не моя забота, твоя. Ты ей и занимайся. И не путай хороший совет с указаниями как жить. Тем более, что сигареты эту жизнь как раз довольно круто сокращают. Но опять же - решать тебе, не моя проблема. И пожалуй на этом хватит.
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04.11.2022 14:13 Відповісти
я ж цим не сперечаюсь - якщо можеш то треба кинути. А краще не починати. Але психіка у всіх різна. І якщо людина має надто швидко збудливу нервову систему, то це не причина прирікати її на смерть чи садити змолоду на транквілізатори
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04.11.2022 13:22 Відповісти
"Ой дурак" (с)
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04.11.2022 13:07 Відповісти
Ага, щас
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04.11.2022 13:19 Відповісти
А якби й отримували - зелені слуги все одно б все ******** б.

То краще хай залишиться людям, вони скоріш волонтерам дадуть.
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04.11.2022 12:26 Відповісти
За часів СССР в СССР була громадська організація члени якої теж себе називали СЛУГАМИ НАРОДУ. Це горезвісна КПСС. Отже партія СЛУГА НАРОДУ це видозмінена назва колишньої ГО забороненої законом про декомунізацію. Та й по своїй ідеї та національному складу від КПСС вони нічим не відрізняються
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04.11.2022 12:41 Відповісти
я вам мудрий вешчь скажу - кидайте палити. я покинув ще в студентські роки. як почав так і кинув. бо коли з писка смердить дівка цілуватись не хоче
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04.11.2022 12:27 Відповісти
бо вам палити і не треба було починати. А люди різні. Багатьом цигарки допомагають збалансувати нервову систему. Чи жити мають право тільки такі як ви, а всіх хто курить - розстріляти?
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04.11.2022 12:35 Відповісти
"Багатьом цигарки допомагають збалансувати нервову систему" --- якщо вам цигарки допомагають "збалансовувати" нервову систему,то вам терміново потрібно до психотерапевта,щоб він з вами попрацював, ви йому розкажіть про цю теорію,і він вам призначить якесь лікування
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04.11.2022 12:37 Відповісти
а я з 1984 року регулярно звертаюсь до психіатрів. Тому і жива досі, що мені порадили палити. Як мінімум, поки випалиш цигарку, є декілька хвилин подумати і заспокоїтись
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04.11.2022 12:54 Відповісти
...молодець
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04.11.2022 13:43 Відповісти
єдине питання: якщо нація припинить палити (можливо, аби стати здоровішою) - будете її примушувати до цього, аби поповнити бюджет?...
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04.11.2022 12:28 Відповісти
розвісять у дитячих садочках та школах постери з ковбоями/солдатами які тримають цигарки у роті
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04.11.2022 13:45 Відповісти
А зачем мне покупать за 65 то, что я спокойно куплю за 33 грн.???

Вы еще подымите акциз и будет 100% контрабас.
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04.11.2022 12:29 Відповісти
Щоб ці уроди не вирішували все брехня та замилювання очей. З приходом ЗЕбілят кількість контрабасу збільшилась у рази. Навіть прайси вартості вивішують на хвіртках дворів. На базарі торгують аж гай шумить, на лотках ні хто не приховує що він продає. А дійсно проблема у тому що законний обіг цигарок обмежують штучно. Для торгівлі цигпрками підприємець має бути на загальній системі опадаткування а межа - це 1 млн. грн. в рік загальна сума в касу. От і порахуйте коли з пачки підприємець має 5 % прибутку тобто за 70 грн. продав а скільки отримав на розвиток зарплату податкм і т.п. для продажу на 1 млн. потрібно продати 13 698 пачок цигарок з кожної пачки 3,65 грн. заробітку == 49 997 грн. прибутку, а зарплату тільки для одної людини, на рівні мінімальної, у рік 80 400 грн. ЯК Боротись з нелегальним продажем????
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04.11.2022 12:34 Відповісти
А чому усі наші економісти забувають що прибуток це ринкова ціна мінус собівартість. І чомусь заклада.ть що ринкова ціна і прибуток це собівартість помножена на штучно придуманний коефіцієнт. Що не припустимо. Бо тоді з таким коефіцієнтом можна штучно підняти ціни до таких рівнів що прибутки сягатимуть мінімум 1000%
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04.11.2022 12:48 Відповісти
А сурло не трісне від 44 грн з пачки? Ви жссуки раніше кричало, що підняттям акцизу ви хочете зменшити кількість курці, тобіш переймаєтесь здоровям нації. А тепер кричети, що люди перестали купувати цигарки. Так зроюіть акциз адекватний і нелегальний бізнес сам ро собі відпаде як лайно від підошви
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04.11.2022 12:38 Відповісти
патріот козловький прекрасно почувається.
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04.11.2022 12:38 Відповісти
А сурло не трісне від 44 грн з пачки? Ви жссуки раніше кричало, що підняттям акцизу ви хочете зменшити кількість курці, тобіш переймаєтесь здоровям нації. А тепер кричети, що люди перестали купувати цигарки. Так зроюіть акциз адекватний і нелегальний бізнес сам ро собі відпаде як лайно від підошви
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04.11.2022 12:39 Відповісти
сигарети і алкоголь це болюча тема для українців виявляється... без цього як без рук,а потім ще розказують.що ми від кацапів чимось дуже сильно відрізняємося, у нас так само бухло і куріння це невідємні речі, народ ще не еволюціонував,барахтається ментально десь біля совка ще
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04.11.2022 12:41 Відповісти
Ще одне болюче питання алкоголю. Чомусь імпортний самогон типу БРЕНДІ чи ШНАПСУ в Україні дозволений для вільного продажу. А вітчизняний типу ПЕРВАК,ТРИ ГИЧКИ, БУРЯЧИНКА заборонений. Хоча за якістю він набагато кращий від ячмінного бренді чи картопляного шнапсу
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04.11.2022 12:51 Відповісти
Займайтесь собою і не лізьте своїм писком в чуже життя - от це дійсно цивілізований підхід!
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04.11.2022 17:37 Відповісти
то ви нас на 44 грн. ****...те, а контрабас за 40-50 грн. нормальні якісні цигарки. дякую, палю по 40 і далі
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04.11.2022 12:41 Відповісти
частка нелегальної тютюнової продукції від загального обсягу ринку в Україні у 2022 році зросла до 21,9%, тоді як в 2021 році становила 16,9%, а у 2020 році була 6,9%. Це що зільоні будуть боротися самі з собою ? Як таке можливо ?
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04.11.2022 12:41 Відповісти
Аналізуючи список присутніх то видно, що просто зібрались для уточнення хто куди і скільки повинен заносити від нелегалу.
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04.11.2022 12:43 Відповісти
Самі кришують,самі ведуть боротьбу🤥
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04.11.2022 12:46 Відповісти
Собрались поговорить о диком беззаконии те,в чьи обязанности входит борьба с беззаконием,десятки бездельников на служебных s классах,с охранниками,секретутками,водителями помощниками поделились информацией о том,как они ничего не делают,комедианты.
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04.11.2022 12:46 Відповісти
А для 70 % і далі все однаково як і у 2019 році.
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04.11.2022 12:47 Відповісти
як цікаво...правильно,треба ще один орган,а той орган створить ще один орган і т.д Це і є суть всієї роботи влади. Протидія нелегальній торгівлі тютюновими виробами належить до компетенції цілої низки контролюючих та правоохоронних органів, втім, через нечіткий розподіл повноважень ці органи не завжди працюють скоординовано, а інколи навіть конкурують один з одним. Тому ми просимо створити спільну робочу групу з координаційним центром в Офісі Президента.
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04.11.2022 12:50 Відповісти
він це і кришує навіщо ще просити зебіла ще просити
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04.11.2022 12:54 Відповісти
А скільки розкрадають на "великому будівництві"? Скільки грошей на 1км можна вкрасти?
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04.11.2022 12:51 Відповісти
У 2014 році новий уряд на чолі з Арсенієм Яценюком ініціював чергову хвилю підвищення акцизних ставок (загалом у 2014 році акцизи http://tobaccocontrol.org.ua/news/global-nii-zvit-vooz-z-tiutiunovoyi-iepidiemiyi-uriadi-maiut-pidvishchuvati-tiutiunovi-aktsizi піднялися на 40%
У http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=57512 2015 [11] та http://texty.org.ua/action/file/download?file_guid=82824 2016 [12] роках Верховна рада України підвищила специфічний акциз на тютюнові вироби на https://www.youtube.com/watch?v=RKoSOI2elPw 40% щорічно
7 грудня 2017 року Верховна Рада України підтримала план підвищення акцизів на тютюнові вироби впродовж 2018-2025 років. До 2025 року тютюновий акциз зростатиме принаймні на 20% щорічно (у 2018 році акцизи зросли на 29,7%, Останній раз акцизи зросли у 2019 році з січня на 20% і з липня додатково на 9%
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04.11.2022 13:00 Відповісти
Во тормоза - справа не в акцизі а в дерибані нелегалу
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04.11.2022 13:02 Відповісти
Нєлєгал з'являється там, де є державна обдиралівка
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04.11.2022 13:20 Відповісти
Ви нє панімаєте. Ета савсєм другоє! Ета ж наші. Оні члєнскіє взноси заносят!
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04.11.2022 13:06 Відповісти
Да ладно,5 лет минимум контрабасом торгуют в открытую,а сейчас прозрели.Зебилы.
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04.11.2022 13:47 Відповісти
Самі кришують та ще й жаліються Базари забиті контрабандою (в тому числі й російською), ніхто й не ховається, а вони як завжди "сліпі".
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04.11.2022 13:52 Відповісти
Скільки там іще в бюджет заклади мільярдів на подарунки Коломийському? Скільки те падло вже мільярдів висмоктало навіть під час 2022 року ?
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04.11.2022 13:55 Відповісти
И будут недополучать. Я в сегодняшней ситуации со стажем курения 20 лет не могу себе позволить (да и **** вообще-то) платить двойную цену за сигареты.
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04.11.2022 15:42 Відповісти
А сколько теряет государство на 1 км нелегально уложенного асфальта по двойной цене?
А кто, когда, в последний раз слышал слово "прозоро"?
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04.11.2022 16:29 Відповісти
 
 