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Киев получил 1000 современных защитных комбинезонов для спасателей, - Кличко

кличко

Мэр Киева Виталий Кличко передал столичным спасателям 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов, которые город получил при содействии украинских и иностранных благотворителей.

Об этом сообщает сайт КГГА, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня мы получили 1000 высокотехнологичных защитных комбинезонов. Они предназначены для защиты от химической, радиационной и биологической угрозы. Эти средства спецзащиты должны быть у спасательных служб в условиях, когда россия продолжает ядерный шантаж", – отметил Виталий Кличко.

500 защитных комбинезонов передали для Коммунальной аварийно-спасательной службы (КАСС), 500 – для управления ГСЧС в Киеве. Общая стоимость комбинезонов – около 1,2 млн грн.

"Благодарим за поддержку неравнодушных людей и зарубежных партнеров, которые помогают нам выстоять в этой войне. Единение вокруг Украины, поддержка нашего государства – это залог победы над варварской агрессией России против Украины и ценностей цивилизованного мира", – подчеркнул Кличко.

Всего с начала широкомасштабной агрессии россии против Украины Киев получил в качестве помощи от партнеров и благотворителей из Европы 32 пожарных автомобиля, 41 автобус и 38 скорых. Еще 10 автобусов в скором времени прибудут в Киев.

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Киев (25563) Кличко Виталий (4642) спасатели (207)


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Виталий Кличко молодец . Беспокоится о гражданах
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04.11.2022 15:24 Ответить
Тепер зрозуміла роль тих, хто передає щось в армію чи ось рятувальникам.
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04.11.2022 15:28 Ответить
 
 