В ряде районов Киева 3 ноября будут экстренные отключения электричества, - ДТЭК

Без света останутся жители Виноградаря, Куреневки, Оболони, Троещины, а также Деснянского, Дарницкого и Днепровского районов.

Об этом сообщил Telegram-бот ДТЭК Киевские электросети, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Из-за значительного роста потребления электроэнергии 3 ноября применят не только плановые, но и экстренные ограничения электроснабжения.

"Мы начинаем их выполнять уже сейчас. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений бездействуют", - говорится в сообщении.

Также читайте: 3 ноября в Киеве и 10 областях будут действовать графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии

Украинцев призывают максимально ограничивать энергопотребление, особенно в пиковые часы, ведь энергетическая инфраструктура получила большие повреждения из-за российских террористических ударов.