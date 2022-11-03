В ряде районов Киева 3 ноября будут экстренные отключения электричества, - ДТЭК
Без света останутся жители Виноградаря, Куреневки, Оболони, Троещины, а также Деснянского, Дарницкого и Днепровского районов.
Об этом сообщил Telegram-бот ДТЭК Киевские электросети, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.
Из-за значительного роста потребления электроэнергии 3 ноября применят не только плановые, но и экстренные ограничения электроснабжения.
"Мы начинаем их выполнять уже сейчас. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений бездействуют", - говорится в сообщении.
Украинцев призывают максимально ограничивать энергопотребление, особенно в пиковые часы, ведь энергетическая инфраструктура получила большие повреждения из-за российских террористических ударов.
Пожалуйста, подождите...
Одни выкручивают лампочки в МОПах, например... забывая, что счет за электрику все равно придет такой же.
И искренне считают это экономией а не спонсированием ахметовской ДТЭК.
Але я не про електроплити кажу.
Люди вдень вмикають пральні, та посудомийні машини, теплу підлогу, обігрівачі: невже така проблема вночі це зробити, коли найменше споживання?!
К тому же я вам напомню, что мы - не они.
И я не думаю, что некто ЗЕ сидел в темноте и без воды вчера в 7 вечера - как я.
И речь, скорее, даже не о центре, там тоже бывают регулярные отключения.
Речь скорее о Конче-Заспе и живущих там сливках общества. Вот у кого - хоть раз выключалось освещение?
Слава Иисусу Христу...
Аминь...
Призывают только челядь живущих в спальных районах, ограничивать электроэнергию. Чтобы центр и каньон "нищих" царское село и прочие, не испытывали ограничения и дискомфорта.