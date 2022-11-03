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Киев (24766) Тарифы на электроэнергию (2141) ДТЭК (502) отключение света (398)

В ряде районов Киева 3 ноября будут экстренные отключения электричества, - ДТЭК

електрика,світло,відключення,віялові

Без света останутся жители Виноградаря, Куреневки, Оболони, Троещины, а также Деснянского, Дарницкого и Днепровского районов.

Об этом сообщил Telegram-бот ДТЭК Киевские электросети, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Lb.ua.

Из-за значительного роста потребления электроэнергии 3 ноября применят не только плановые, но и экстренные ограничения электроснабжения.

"Мы начинаем их выполнять уже сейчас. Обращаем ваше внимание, что на время экстренных отключений графики стабилизационных отключений бездействуют", - говорится в сообщении.

Также читайте: 3 ноября в Киеве и 10 областях будут действовать графики аварийных и почасовых отключений электроэнергии

Украинцев призывают максимально ограничивать энергопотребление, особенно в пиковые часы, ведь энергетическая инфраструктура получила большие повреждения из-за российских террористических ударов.
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Топ комментарии
+10
А может экстренно выключить Хрещатик, Владимирскую и прочие центральные улицы? Конча-Заспу (интересно, там хоть РАЗ выключался свет)?
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03.11.2022 15:59
+6
Одні економлять, інші вмикають весь електричний мотлох, бо вони "самі розумні"!
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03.11.2022 15:45
+6
ви нє панімаєтє, ето другоє!
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03.11.2022 16:11
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Одні економлять, інші вмикають весь електричний мотлох, бо вони "самі розумні"!
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03.11.2022 15:45 Ответить
Есть еще такой прикол.
Одни выкручивают лампочки в МОПах, например... забывая, что счет за электрику все равно придет такой же.
И искренне считают это экономией а не спонсированием ахметовской ДТЭК.
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03.11.2022 16:00 Ответить
ты мне расскажи как мне экономить если у меня электроплита, и таких как я 60% в Киеве?
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03.11.2022 19:09 Ответить
В мене теж електроплита.
Але я не про електроплити кажу.
Люди вдень вмикають пральні, та посудомийні машини, теплу підлогу, обігрівачі: невже така проблема вночі це зробити, коли найменше споживання?!
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04.11.2022 09:07 Ответить
"будут экстренные отключения" Экстренно- https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE непредвиденно , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE неожиданно , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE внезапно
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03.11.2022 15:51 Ответить
Но стрелять Хаймарсами по территрии кацапии нам все еще нельзя. Пусть американцы готовятся воевать против кацапов в Европе.
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03.11.2022 15:57 Ответить
Ага... Долбанули бы Хаймарсами то ТЭЦ в условном Белгороде и потребления в Киеве населением света сразу стало бы меньше... Так что ли? Зачем вы тут тёплое к мягкому приплетаете?
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03.11.2022 16:12 Ответить
Выпалили бы все нахрен в приграничных городах после первого обстрела 10-го. И кацапы подумали бы стрелять еще раз по нам или нет
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03.11.2022 16:15 Ответить
Вы кажется исходите из того, что у них логика как у адекватных людей. А это совсем не так. Им глубоко насрать на своих сограждан. И можно хоть катком ровнять их города и сёла, условному Пуйлу будет глубоко начхать сколько баб в этих сёлах будет голосить "Путя приди, Путя спаси!"
К тому же я вам напомню, что мы - не они.
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03.11.2022 16:19 Ответить
Ну хорошо, тогда бы ровняли. Посему американцы нам запрещают вести отплатный огонь ихним вооржунием?
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03.11.2022 16:22 Ответить
А может экстренно выключить Хрещатик, Владимирскую и прочие центральные улицы? Конча-Заспу (интересно, там хоть РАЗ выключался свет)?
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03.11.2022 15:59 Ответить
ви нє панімаєтє, ето другоє!
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03.11.2022 16:11 Ответить
Майдан ,крещатик в потемках вчера все каналы показали уже как неделю
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03.11.2022 16:50 Ответить
Я имел ввиду не плановые, то есть регулярные, а экстренные - то есть дополнительные отключения.
И я не думаю, что некто ЗЕ сидел в темноте и без воды вчера в 7 вечера - как я.

И речь, скорее, даже не о центре, там тоже бывают регулярные отключения.

Речь скорее о Конче-Заспе и живущих там сливках общества. Вот у кого - хоть раз выключалось освещение?
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03.11.2022 16:53 Ответить
Выключили-сняли-включили
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03.11.2022 19:40 Ответить
На фото удивленный котик,который пострадал от неадекватных людей (бомбят подстанции????)
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03.11.2022 16:50 Ответить
Зажги свечу поминальную по сдохшей РабZee путлера ..и скажи.. Господи...забери банду Нелюдей убийц мародеров и насильников в АД..💀☠️
Слава Иисусу Христу...
Аминь...
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03.11.2022 17:33 Ответить
Замкнуте коло. Вимикають надовго світло, коли знову вмикають - люди похапцем намагаються зарядити гаджети/попрати/приготувати їсти/попрацювати за компом - перевантаження мережі - знов вимикають надовго. Тобто, чим надовше вимикають світло, тим сильніше перевантаження, коли його вмикають.
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03.11.2022 17:37 Ответить
Тут попахивает тем что ДТЭК хочет подъема тарифа и устраивает террор! в Киеве шесть тепловых электростанций каждая минимум вырабатывает 250мВт.ч
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03.11.2022 19:12 Ответить
Не правильно написали!!! "Украинцев призывают максимально ограничивать энергопотреблени.."
Призывают только челядь живущих в спальных районах, ограничивать электроэнергию. Чтобы центр и каньон "нищих" царское село и прочие, не испытывали ограничения и дискомфорта.
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04.11.2022 11:35 Ответить
 
 