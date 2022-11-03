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Київ (19122) електроенергія (6016) ДТЕК (1947) відключення світла (1022)

У низці районів Києва 3 листопада будуть екстрені відключення електрики, - ДТЕК

електрика,світло,відключення,віялові

Без світла залишаться мешканці Виноградаря, Куренівки, Оболоні, Троєщини, а також Деснянського, Дарницького і Дніпровського районів.

Про це повідомив Telegram-бот ДТЕК Київські електромережі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.

Через значне зростання споживання електроенергії 3 листопада застосують не тільки планові, а й екстрені обмеження електропостачання.

"Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - йдеться у повідомленні.

Також читайте: 3 листопада у Києві та 10 областях діятимуть графіки аварійних та погодинних відключень електроенергії

Українців закликають максимально обмежувати енергоспоживання, особливо в пікові години, адже енергетична інфраструктура зазнала великих пошкоджень через російські терористичні удари.

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Топ коментарі
+10
А может экстренно выключить Хрещатик, Владимирскую и прочие центральные улицы? Конча-Заспу (интересно, там хоть РАЗ выключался свет)?
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03.11.2022 15:59
+6
Одні економлять, інші вмикають весь електричний мотлох, бо вони "самі розумні"!
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03.11.2022 15:45
+6
ви нє панімаєтє, ето другоє!
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03.11.2022 16:11
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Одні економлять, інші вмикають весь електричний мотлох, бо вони "самі розумні"!
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03.11.2022 15:45 Відповісти
Есть еще такой прикол.
Одни выкручивают лампочки в МОПах, например... забывая, что счет за электрику все равно придет такой же.
И искренне считают это экономией а не спонсированием ахметовской ДТЭК.
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03.11.2022 16:00 Відповісти
ты мне расскажи как мне экономить если у меня электроплита, и таких как я 60% в Киеве?
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03.11.2022 19:09 Відповісти
В мене теж електроплита.
Але я не про електроплити кажу.
Люди вдень вмикають пральні, та посудомийні машини, теплу підлогу, обігрівачі: невже така проблема вночі це зробити, коли найменше споживання?!
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04.11.2022 09:07 Відповісти
"будут экстренные отключения" Экстренно- https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE непредвиденно , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%BD%D0%B5%D0%BE%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE неожиданно , https://ru.wiktionary.org/wiki/%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%BE внезапно
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03.11.2022 15:51 Відповісти
Но стрелять Хаймарсами по территрии кацапии нам все еще нельзя. Пусть американцы готовятся воевать против кацапов в Европе.
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03.11.2022 15:57 Відповісти
Ага... Долбанули бы Хаймарсами то ТЭЦ в условном Белгороде и потребления в Киеве населением света сразу стало бы меньше... Так что ли? Зачем вы тут тёплое к мягкому приплетаете?
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03.11.2022 16:12 Відповісти
Выпалили бы все нахрен в приграничных городах после первого обстрела 10-го. И кацапы подумали бы стрелять еще раз по нам или нет
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03.11.2022 16:15 Відповісти
Вы кажется исходите из того, что у них логика как у адекватных людей. А это совсем не так. Им глубоко насрать на своих сограждан. И можно хоть катком ровнять их города и сёла, условному Пуйлу будет глубоко начхать сколько баб в этих сёлах будет голосить "Путя приди, Путя спаси!"
К тому же я вам напомню, что мы - не они.
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03.11.2022 16:19 Відповісти
Ну хорошо, тогда бы ровняли. Посему американцы нам запрещают вести отплатный огонь ихним вооржунием?
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03.11.2022 16:22 Відповісти
А может экстренно выключить Хрещатик, Владимирскую и прочие центральные улицы? Конча-Заспу (интересно, там хоть РАЗ выключался свет)?
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03.11.2022 15:59 Відповісти
ви нє панімаєтє, ето другоє!
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03.11.2022 16:11 Відповісти
Майдан ,крещатик в потемках вчера все каналы показали уже как неделю
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03.11.2022 16:50 Відповісти
Я имел ввиду не плановые, то есть регулярные, а экстренные - то есть дополнительные отключения.
И я не думаю, что некто ЗЕ сидел в темноте и без воды вчера в 7 вечера - как я.

И речь, скорее, даже не о центре, там тоже бывают регулярные отключения.

Речь скорее о Конче-Заспе и живущих там сливках общества. Вот у кого - хоть раз выключалось освещение?
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03.11.2022 16:53 Відповісти
Выключили-сняли-включили
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03.11.2022 19:40 Відповісти
На фото удивленный котик,который пострадал от неадекватных людей (бомбят подстанции????)
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03.11.2022 16:50 Відповісти
Зажги свечу поминальную по сдохшей РабZee путлера ..и скажи.. Господи...забери банду Нелюдей убийц мародеров и насильников в АД..💀☠️
Слава Иисусу Христу...
Аминь...
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03.11.2022 17:33 Відповісти
Замкнуте коло. Вимикають надовго світло, коли знову вмикають - люди похапцем намагаються зарядити гаджети/попрати/приготувати їсти/попрацювати за компом - перевантаження мережі - знов вимикають надовго. Тобто, чим надовше вимикають світло, тим сильніше перевантаження, коли його вмикають.
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03.11.2022 17:37 Відповісти
Тут попахивает тем что ДТЭК хочет подъема тарифа и устраивает террор! в Киеве шесть тепловых электростанций каждая минимум вырабатывает 250мВт.ч
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03.11.2022 19:12 Відповісти
Не правильно написали!!! "Украинцев призывают максимально ограничивать энергопотреблени.."
Призывают только челядь живущих в спальных районах, ограничивать электроэнергию. Чтобы центр и каньон "нищих" царское село и прочие, не испытывали ограничения и дискомфорта.
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04.11.2022 11:35 Відповісти
 
 