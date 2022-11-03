У низці районів Києва 3 листопада будуть екстрені відключення електрики, - ДТЕК
Без світла залишаться мешканці Виноградаря, Куренівки, Оболоні, Троєщини, а також Деснянського, Дарницького і Дніпровського районів.
Про це повідомив Telegram-бот ДТЕК Київські електромережі, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Lb.ua.
Через значне зростання споживання електроенергії 3 листопада застосують не тільки планові, а й екстрені обмеження електропостачання.
"Ми починаємо їх виконувати вже зараз. Звертаємо вашу увагу, що на час екстрених відключень графіки стабілізаційних відключень не діють", - йдеться у повідомленні.
Українців закликають максимально обмежувати енергоспоживання, особливо в пікові години, адже енергетична інфраструктура зазнала великих пошкоджень через російські терористичні удари.
Топ коментарі
+10 Oleg Bakhtin
показати весь коментар03.11.2022 15:59
+6 mrSmith
показати весь коментар03.11.2022 15:45
+6 Stanislav Bryzhyk
показати весь коментар03.11.2022 16:11
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Будь ласка, зачекайте...
Одни выкручивают лампочки в МОПах, например... забывая, что счет за электрику все равно придет такой же.
И искренне считают это экономией а не спонсированием ахметовской ДТЭК.
Але я не про електроплити кажу.
Люди вдень вмикають пральні, та посудомийні машини, теплу підлогу, обігрівачі: невже така проблема вночі це зробити, коли найменше споживання?!
К тому же я вам напомню, что мы - не они.
И я не думаю, что некто ЗЕ сидел в темноте и без воды вчера в 7 вечера - как я.
И речь, скорее, даже не о центре, там тоже бывают регулярные отключения.
Речь скорее о Конче-Заспе и живущих там сливках общества. Вот у кого - хоть раз выключалось освещение?
Слава Иисусу Христу...
Аминь...
Призывают только челядь живущих в спальных районах, ограничивать электроэнергию. Чтобы центр и каньон "нищих" царское село и прочие, не испытывали ограничения и дискомфорта.