Над Херсонщиной и Николаевщиной сбиты две ракеты "Калибр", - ПВО

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Воздушного командования "Південь".

"4 ноября, около 16.00 часов, силами и средствами Противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря. Одна крылатая ракета сбита над Херсонщиной и одна - над Николаевщиной", – говорится в сообщении.

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