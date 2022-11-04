Над Херсонщиной и Николаевщиной сбиты две ракеты "Калибр", - ПВО
Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр".
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Воздушного командования "Південь".
"4 ноября, около 16.00 часов, силами и средствами Противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря. Одна крылатая ракета сбита над Херсонщиной и одна - над Николаевщиной", – говорится в сообщении.
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@SputnikATONews
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https://twitter.com/SputnikATONews/status/1588486737076314112 7 ч
Уничтожение целой колонны техники орков.
https://twitter.com/i/status/1588486737076314112
Обезьяны путлера...🦍🦍🦍як каже Роман Цимбалюк..вам Капзда...🔥👽
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця