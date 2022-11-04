РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10862 посетителя онлайн
Новости Агрессия России против Украины Война
5 320 19

Над Херсонщиной и Николаевщиной сбиты две ракеты "Калибр", - ПВО

калібр

Силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр".

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Воздушного командования "Південь".

"4 ноября, около 16.00 часов, силами и средствами Противовоздушной обороны воздушного командования "Південь" сбиты две крылатые ракеты типа "Калибр", которыми российские оккупационные войска атаковали Украину с акватории Черного моря. Одна крылатая ракета сбита над Херсонщиной и одна - над Николаевщиной", – говорится в сообщении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы будем безжалостны: Кулеба рассказал о последствиях для Ирана в случае помощи России

крылатые ракеты (881) Николаевская область (2128) ПВО (2765) Херсонская область (4788)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+5
Може з літака над чорним морем здійснили пуск,може з підводного човна
показать весь комментарий
04.11.2022 20:22
+4
хто там ...хто там вдень говорив? що --"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось Джерело:
показать весь комментарий
04.11.2022 20:11
+4
Хорошие новости.
показать весь комментарий
04.11.2022 20:17
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто там ...хто там вдень говорив? що --"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось Джерело:
показать весь комментарий
04.11.2022 20:11 Ответить
Може з літака над чорним морем здійснили пуск,може з підводного човна
показать весь комментарий
04.11.2022 20:22 Ответить
Погано читав! Сьогодні повідомили - 2 носії 14 "Калібрів"
показать весь комментарий
04.11.2022 20:25 Ответить
Підводний човен як раз дві ракети запускає
показать весь комментарий
04.11.2022 20:35 Ответить
Хорошие новости.
показать весь комментарий
04.11.2022 20:17 Ответить
Надеюсь пуйло от злости лопнет. 😊
показать весь комментарий
04.11.2022 20:23 Ответить
Чи навпаки - здується.
показать весь комментарий
04.11.2022 20:35 Ответить
Не суть важно, лишь бы сдох.
показать весь комментарий
05.11.2022 12:00 Ответить
Спутник News АТО

@SputnikATONews

·

https://twitter.com/SputnikATONews/status/1588486737076314112 7 ч

Уничтожение целой колонны техники орков.

https://twitter.com/i/status/1588486737076314112
показать весь комментарий
04.11.2022 20:33 Ответить
Разрешено озвучить не секретную инфу.Укратнп получила разрешение на поставку крылатых ракет Скальп..., совместного проекта Британии и Франции с дальностью 1000 км и более...,эту информацию подтвердили несколько источников в США...
Обезьяны путлера...🦍🦍🦍як каже Роман Цимбалюк..вам Капзда...🔥👽
показать весь комментарий
04.11.2022 20:51 Ответить
Слава ЗСУ🔱♥️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱💪👌👍✊
показать весь комментарий
04.11.2022 20:53 Ответить
Якщо це правда,то будем молитись,щоб скоріше поставили💙💛
показать весь комментарий
04.11.2022 21:02 Ответить
Сенатор не дури людей - кури сам дурь...!
показать весь комментарий
04.11.2022 22:46 Ответить
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
04.11.2022 21:14 Ответить
Слава ЗСУ !!
показать весь комментарий
04.11.2022 21:20 Ответить
Слава Богу, и ЗСУ.
показать весь комментарий
05.11.2022 13:28 Ответить
 
 