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Над Херсонщиною та Миколаївщиною збито дві ракети "Калібр", - ППО

калібр

Силами та засобами Протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр".

Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".

"4 листопада, близько 16.00 години, силами та засобами Протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря. Одну крилату ракету збито над Херсонщиною та одну – над Миколаївщиною", - йдеться в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сили ППО вночі знищили 9 дронів-камікадзе "Shahed-136", - Повітряні сили ЗСУ

Автор: 

крилаті ракети (1073) Миколаївська область (2278) ППО (3206) Херсонська область (5776)


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Топ коментарі
+5
Може з літака над чорним морем здійснили пуск,може з підводного човна
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04.11.2022 20:22
+4
хто там ...хто там вдень говорив? що --"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось Джерело:
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04.11.2022 20:11
+4
Хорошие новости.
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04.11.2022 20:17
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хто там ...хто там вдень говорив? що --"Корабельне угруповання ворожого флоту складається з 7 бойових кораблів, але жодного боєздатного ракетоносія для бойового чергування не знайшлось Джерело:
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04.11.2022 20:11 Відповісти
Може з літака над чорним морем здійснили пуск,може з підводного човна
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04.11.2022 20:22 Відповісти
Погано читав! Сьогодні повідомили - 2 носії 14 "Калібрів"
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04.11.2022 20:25 Відповісти
Підводний човен як раз дві ракети запускає
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04.11.2022 20:35 Відповісти
Хорошие новости.
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04.11.2022 20:17 Відповісти
Надеюсь пуйло от злости лопнет. 😊
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04.11.2022 20:23 Відповісти
Чи навпаки - здується.
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04.11.2022 20:35 Відповісти
Не суть важно, лишь бы сдох.
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05.11.2022 12:00 Відповісти
Спутник News АТО

@SputnikATONews

·

https://twitter.com/SputnikATONews/status/1588486737076314112 7 ч

Уничтожение целой колонны техники орков.

https://twitter.com/i/status/1588486737076314112
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04.11.2022 20:33 Відповісти
Разрешено озвучить не секретную инфу.Укратнп получила разрешение на поставку крылатых ракет Скальп..., совместного проекта Британии и Франции с дальностью 1000 км и более...,эту информацию подтвердили несколько источников в США...
Обезьяны путлера...🦍🦍🦍як каже Роман Цимбалюк..вам Капзда...🔥👽
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04.11.2022 20:51 Відповісти
Слава ЗСУ🔱♥️🖤🔱 Слава Україні 🔱💙💛🔱💪👌👍✊
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04.11.2022 20:53 Відповісти
Якщо це правда,то будем молитись,щоб скоріше поставили💙💛
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04.11.2022 21:02 Відповісти
Сенатор не дури людей - кури сам дурь...!
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04.11.2022 22:46 Відповісти
Дякуємо, рідненькі.
Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
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04.11.2022 21:14 Відповісти
Слава ЗСУ !!
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04.11.2022 21:20 Відповісти
Слава Богу, и ЗСУ.
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05.11.2022 13:28 Відповісти
 
 