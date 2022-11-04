Над Херсонщиною та Миколаївщиною збито дві ракети "Калібр", - ППО
Силами та засобами Протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр".
Як передає Цензор.НЕТ, про це в Фейсбуці повідомляє пресслужба Повітряного командування "Південь".
"4 листопада, близько 16.00 години, силами та засобами Протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" збито дві крилаті ракети типу "Калібр", якими російські окупаційні війська атакували Україну з акваторії Чорного моря. Одну крилату ракету збито над Херсонщиною та одну – над Миколаївщиною", - йдеться в повідомленні.
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@SputnikATONews
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https://twitter.com/SputnikATONews/status/1588486737076314112 7 ч
Уничтожение целой колонны техники орков.
https://twitter.com/i/status/1588486737076314112
Обезьяны путлера...🦍🦍🦍як каже Роман Цимбалюк..вам Капзда...🔥👽
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