Советник президента США Салливан с визитом посетил Украину, - ОП

Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан в ходе визита в Украину провел встречу с военными, главой государства Владимиром Зеленским и был проинформирован о ситуации на фронте, выполнении зернового соглашения и ударах россии по критической инфраструктуре.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на совместном с Салливаном брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был очень широкий спектр вопросов. Я очень доволен этой встречей. Рад приветствовать господина Салливана в Украине. Думаю, что это еще один сигнал, очень мощный сигнал, что мы на верном пути и двигаемся к нашей победе", - отметил Ермак.

Он рассказал, что советник Президента США имел возможность пообщаться с украинскими военными, главнокомандующим ВСУ и командующими разных направлений, была также встреча и с Президентом Владимиром Зеленским.

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