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Новости Агрессия России против Украины Война
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Советник президента США Салливан с визитом посетил Украину, - ОП

Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан в ходе визита в Украину провел встречу с военными, главой государства Владимиром Зеленским и был проинформирован о ситуации на фронте, выполнении зернового соглашения и ударах россии по критической инфраструктуре.

Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на совместном с Салливаном брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Был очень широкий спектр вопросов. Я очень доволен этой встречей. Рад приветствовать господина Салливана в Украине. Думаю, что это еще один сигнал, очень мощный сигнал, что мы на верном пути и двигаемся к нашей победе", - отметил Ермак.

Он рассказал, что советник Президента США имел возможность пообщаться с украинскими военными, главнокомандующим ВСУ и командующими разных направлений, была также встреча и с Президентом Владимиром Зеленским.

Читайте также: США пытаются убедить РФ не рассматривать никакие варианты использования ядерного оружия, - советник Байдена Салливан

Советник президента США Салливан с визитом посетил Украину, - ОП 01

Ермак Андрей (1265) Офис Президента (1798) Салливан Джейк (256)


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Топ комментарии
+14
"Без д'єрмака і жизнь нє така".Як ми раніше без нього жили. Задовбав вже, щодня його пика десь вилізе!
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04.11.2022 20:39
+7
Піонтковський, що мешкає в США, весь час запевняє, що Салліван - це дуже проросійська постать біля вух Байдена (на відміну від Блінкена та Остіна, що є проукраїнські). Можливо, зараз щось змінюється... Сподіваємось!
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04.11.2022 20:38
+7
єрмак - це таке службове звання
був єрмак-полковник тепер єрмак-лейтенант
скоро буде єрмак-фельдмаршал
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04.11.2022 20:57
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Два друга
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04.11.2022 20:33 Ответить
100 відсотків..дрантя
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04.11.2022 20:36 Ответить
У свій час починав секретарем у Клінтонихи, яскравої українофобки. Вона і зараз хоче зробити Україні "погарячее"
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04.11.2022 20:50 Ответить
Але саме Саліван готував доповідь для Білого дому у серпні 2021р. про можливий напад кацапів. Він має дещо «критичний» погляд на події, але порівнювати його з елдаком як мінімум недоречно.
Фото красномовне - поза (в сторону від елдака), погляд, майже стиснута в кулак правиця - не дуже комфортно він себе почуває на мій погляд
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04.11.2022 21:47 Ответить
в Салівана своя фішка...на якусь посаду та мітить і грає свою роль в театрі американської політики.
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04.11.2022 22:02 Ответить
Піонтковський, що мешкає в США, весь час запевняє, що Салліван - це дуже проросійська постать біля вух Байдена (на відміну від Блінкена та Остіна, що є проукраїнські). Можливо, зараз щось змінюється... Сподіваємось!
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04.11.2022 20:38 Ответить
Он всё осознал и исправился.
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04.11.2022 20:43 Ответить
Саліван - кар'єрист і боїться залишитися поза трендом, який сильно помінявся останнім часом на користь України - взяти хоча б Штанмаєра.
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04.11.2022 20:47 Ответить
"Без д'єрмака і жизнь нє така".Як ми раніше без нього жили. Задовбав вже, щодня його пика десь вилізе!
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04.11.2022 20:39 Ответить
В бомбосховище сидів ?
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04.11.2022 20:42 Ответить
Завгосп не встежив, і якась свиня забігла в приміщення і потрапила до кадру ліворуч на світлині.
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04.11.2022 20:43 Ответить
Завтра на усіх кацапських каналах: "Очєрєдноє подтвєрждєніє того, что украінскоє правітєльство являєтся маріонєткой Госдепа"
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04.11.2022 20:44 Ответить
Коли лаптеві зустрічаються з канібалами з Африки, теж потрібно казати, що дух андрофагів пробивається через шерсть.
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04.11.2022 20:52 Ответить
в крємле встрєчалі талибан..До речі на масковії заборонена організація
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04.11.2022 21:27 Ответить
єрмак - це таке службове звання
був єрмак-полковник тепер єрмак-лейтенант
скоро буде єрмак-фельдмаршал
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04.11.2022 20:57 Ответить
Джейк Салливан доложил...Украина получила разрешение на поставки крылатых ракет "Скальп"... Совместного проекта Британии и Франции,с дальностью полета 1 000, км...
Крысы Мавзолейные Обезьяны 🦍🦍🦍..вы приплыли в Простоквашино....🔱♥️🖤🔱💙💛🔱Слава ЗСУ 💪👌💯
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04.11.2022 21:05 Ответить
кончай пургу гнать...!
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04.11.2022 22:48 Ответить
Що до одного зрозуміло. Щодо іншого - не треба видавати бажане за дійсне
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04.11.2022 21:50 Ответить
https://youtu.be/jIReBGmro80
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04.11.2022 21:14 Ответить
Sorry...,не та ссылка выскочила...
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04.11.2022 21:18 Ответить
Два кацапських прип#здка.
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04.11.2022 21:34 Ответить
 
 