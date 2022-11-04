Советник президента США Салливан с визитом посетил Украину, - ОП
Советник Президента США по вопросам национальной безопасности Джейкоб Салливан в ходе визита в Украину провел встречу с военными, главой государства Владимиром Зеленским и был проинформирован о ситуации на фронте, выполнении зернового соглашения и ударах россии по критической инфраструктуре.
Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Андрей Ермак на совместном с Салливаном брифинге, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Был очень широкий спектр вопросов. Я очень доволен этой встречей. Рад приветствовать господина Салливана в Украине. Думаю, что это еще один сигнал, очень мощный сигнал, что мы на верном пути и двигаемся к нашей победе", - отметил Ермак.
Он рассказал, что советник Президента США имел возможность пообщаться с украинскими военными, главнокомандующим ВСУ и командующими разных направлений, была также встреча и с Президентом Владимиром Зеленским.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фото красномовне - поза (в сторону від елдака), погляд, майже стиснута в кулак правиця - не дуже комфортно він себе почуває на мій погляд
був єрмак-полковник тепер єрмак-лейтенант
скоро буде єрмак-фельдмаршал
Крысы Мавзолейные Обезьяны 🦍🦍🦍..вы приплыли в Простоквашино....🔱♥️🖤🔱💙💛🔱Слава ЗСУ 💪👌💯