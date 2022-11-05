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Граждане, причастные к взрыву гранаты в г. Ривне, задержаны, - Нацполиция

рівне

Патрульные полицейские задержали граждан, причастных к взрыву гранаты г. Ривне. Один патрульный получил осколочное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Ривненщины.

В сообщении отмечается: "Сегодня, около 21 часов, полицейские получили вызов о конфликте с возможным применением гранаты на улице Романа Шухевича.

Стражи порядка мгновенно отправились на место происшествия. На детской площадке во дворе одной из многоэтажек инспекторы обнаружили заявительницу, указавшую на мужчину с гранатой в руках. Вдруг неизвестный мужчина бросил сдетонировавшую гранату.

По предварительной информации, пострадали пять человек, среди которых малолетний ребенок и патрульный.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, медики и спасатели. Пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

Смотрите: На детской площадке в Ровно взорвалась граната, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

граната (1000) Ровно (530)


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Моазота
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05.11.2022 00:14 Ответить
Ну куды ж без адидайса.
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05.11.2022 01:05 Ответить
вангую - луГАНДОНЄЦ....
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05.11.2022 01:15 Ответить
в патруле обычно двое полицейских . почему второй не пристрелил это животное . какую еще надо причину чтобы открыть огонь на поражение
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05.11.2022 06:35 Ответить
"серед яких малолітня дитина"
і шо у 21-00 там робила дитина ?
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05.11.2022 07:36 Ответить
 
 