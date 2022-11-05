Граждане, причастные к взрыву гранаты в г. Ривне, задержаны, - Нацполиция

Патрульные полицейские задержали граждан, причастных к взрыву гранаты г. Ривне. Один патрульный получил осколочное ранение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает патрульная полиция Ривненщины.

В сообщении отмечается: "Сегодня, около 21 часов, полицейские получили вызов о конфликте с возможным применением гранаты на улице Романа Шухевича.

Стражи порядка мгновенно отправились на место происшествия. На детской площадке во дворе одной из многоэтажек инспекторы обнаружили заявительницу, указавшую на мужчину с гранатой в руках. Вдруг неизвестный мужчина бросил сдетонировавшую гранату.

По предварительной информации, пострадали пять человек, среди которых малолетний ребенок и патрульный.

В настоящее время на месте происшествия работают следственно-оперативная группа, медики и спасатели. Пострадавшим врачи оказывают необходимую помощь, угрозы их жизни нет.

Смотрите: На детской площадке в Ровно взорвалась граната, - Нацполиция. ФОТОрепортаж