Громадяни, які причетні до вибуху гранати у Рівному, затримані, - Нацполіція
Патрульні поліцейські затримали громадян, причетних до вибуху гранати у Рівному. Один патрульний дістав осколкове поранення
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляє патрульна поліція Рівненщини.
У повідомлення зазначається: "Сьогодні, близько 21-ї години, поліцейські отримали виклик про конфлікт із ймовірним застосуванням гранати на вулиці Романа Шухевича.
Охоронці порядку миттю вирушили на місце події. На дитячому майданчику у дворі однієї з багатоповерхівок інспектори виявили заявницю, яка вказала на чоловіка з гранатою в руках. Раптом невідомий чоловік кинув гранату, яка здетонувала.
За попередньою інформацією — постраждало п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина та патрульний.
Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Потерпілим лікарі надають необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає".
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і шо у 21-00 там робила дитина ?