УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11058 відвідувачів онлайн
Новини
7 878 6

Громадяни, які причетні до вибуху гранати у Рівному, затримані, - Нацполіція

рівне

Патрульні поліцейські затримали громадян, причетних до вибуху гранати у Рівному. Один патрульний дістав осколкове поранення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повдомляє патрульна поліція Рівненщини.

У повідомлення зазначається: "Сьогодні, близько 21-ї години, поліцейські отримали виклик про конфлікт із ймовірним застосуванням гранати на вулиці Романа Шухевича.

Охоронці порядку миттю вирушили на місце події. На дитячому майданчику у дворі однієї з багатоповерхівок інспектори виявили заявницю, яка вказала на чоловіка з гранатою в руках. Раптом невідомий чоловік кинув гранату, яка здетонувала.

За попередньою інформацією — постраждало п’ятеро осіб, серед яких малолітня дитина та патрульний.

Наразі на місці події працюють слідчо-оперативна група, медики та рятувальники. Потерпілим лікарі надають необхідну допомогу, загрози їхньому життю немає".

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": На дитячому майданчику в Рівному вибухнула граната, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Автор: 

граната (792) Рівне (574)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Моазота
показати весь коментар
05.11.2022 00:14 Відповісти
Ну куды ж без адидайса.
показати весь коментар
05.11.2022 01:05 Відповісти
вангую - луГАНДОНЄЦ....
показати весь коментар
05.11.2022 01:15 Відповісти
в патруле обычно двое полицейских . почему второй не пристрелил это животное . какую еще надо причину чтобы открыть огонь на поражение
показати весь коментар
05.11.2022 06:35 Відповісти
"серед яких малолітня дитина"
і шо у 21-00 там робила дитина ?
показати весь коментар
05.11.2022 07:36 Відповісти
 
 