На дитячому майданчику в Рівному вибухнула граната, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

За попередньою інформацією, постраждали четверо осіб, серед яких дитина.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Нацполіція Рівненщини.

У повідомленні зазначається: "Повідомлення про вибух на вулиці Романа Шухевича надійшло до поліції сьогодні, четвертого листопада, близько 21 години.

Поліцейські на місці події попередньо встановили, що здетонував боєприпас, який кинув невідомий чоловік, перебуваючи на дитячому майданчику у дворі багатоповерхівок.

За попередньою інформацією - постраждали четверо осіб, серед яких малолітня дитина.

На місці події працюють керівництво ГУНП та Рівненського РУП, слідчо-оперативна група, вибухотехніки, кінологи, бійці роти поліції особливого призначення, патрульні поліцейські, рятувальники.

Попередньо, на місці події поліцейські виявили двох осіб, які можуть бути причетні до скоєного злочину. Із ними наразі спілкуються правоохоронці".

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