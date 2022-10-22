Росіяни завдали ракетних ударів по Волинській та Рівненській областях (оновлено)
Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по західних областях України. Зокрема, вибухи пролунали у Луцьку та Рівному. Міста частково без світла.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на кореспондентів видання "Суспільне".
Так, за інформацією очевидців, у Луцьку під час масштабної ранкової тривоги пролунало кілька вибухів.
Тим часом мер Луцька в Telegram залишив таке повідомлення: "Увага. Знаходьтеся в укриттях. Деталі згодом".
В мережі повідомляють, що над містом здіймається стовп диму.
"Прильоти в об'єкти енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі згодом", – написав у себе на сторінці пізніше Луцький міський голова Ігор Поліщук.
Також про густий дим повідломляють і в Рівному.
Місцеві телеграм-канали повідомляють про ураження інфраструктурного об'єкту на Волині - у місті Ковель.
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Нажаль західні союзники ще досі чагось бояться і досі не передають всього того, що дійсно потрібне.
До Белгорода вже можна без проблем добивати Хаймарсами, які в нас є. І туди періодично щось прилітає. Але масшаби збитків не співставні. Вочевидь існують якісь політичні перестороги із боку союзників на тему ударів по территорії агресора. Нажаль.
Найсмішніше те, що рано ж чи пізно війна закінчиться і тоді ось ці азіати посунуть в Україну як мігранти. Навіть тут на цензорі, деякі коментатори ратують за це