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Росіяни завдали ракетних ударів по Волинській та Рівненській областях (оновлено)

ракета,рф,ракети

Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по західних областях України. Зокрема, вибухи пролунали у Луцьку та Рівному. Міста частково без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на кореспондентів видання "Суспільне".

Так, за інформацією очевидців, у Луцьку під час масштабної ранкової тривоги пролунало кілька вибухів.

Тим часом мер Луцька в Telegram залишив таке повідомлення: "Увага. Знаходьтеся в укриттях. Деталі згодом".

В мережі повідомляють, що над містом здіймається стовп диму.

 "Прильоти в об'єкти енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі згодом", – написав у себе на сторінці  пізніше Луцький міський голова Ігор Поліщук.

Також читайте: У Хмельницькій області пролунали вибухи

Також про густий дим повідломляють і в Рівному.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про ураження інфраструктурного об'єкту на Волині - у місті Ковель.

Автор: 

Луцьк (414) обстріл (28378) Рівне (573) Волинська область (862) Рівненська область (1174)


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Топ коментарі
+29
Нажаль черговий і точно не останній масований ракетний обстріл країни. Надійне ППО це лише одна половина того, що треба для захисту від таких ударів. Друга половина це наявність засобів для більш-менш симетричних відповідей. Якби після ударів по інфраструктурі Рівного, Вінниці чи Дніпра тогож дня прилітало по інфраструктурі Воронежа, Курська чи Ростова, спокуси стріляти у кацапа було би значно менше.
Нажаль західні союзники ще досі чагось бояться і досі не передають всього того, що дійсно потрібне.
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22.10.2022 09:41
+25
Якби свої мали, то і не питали би. Зате поржали три роки.
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22.10.2022 09:51
+12
У них все спокійно, а війна десь там, за обрієм.
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22.10.2022 09:45
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Досі димить.
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22.10.2022 09:40 Відповісти
Терористи в дії. А хтось їх вважав асвабадітєлями?
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22.10.2022 09:41 Відповісти
Один малорос педофіл та його самка які нахвалють терористичну росію та виступають проти НАТО з Іспанії так вважають
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22.10.2022 09:53 Відповісти
Нажаль черговий і точно не останній масований ракетний обстріл країни. Надійне ППО це лише одна половина того, що треба для захисту від таких ударів. Друга половина це наявність засобів для більш-менш симетричних відповідей. Якби після ударів по інфраструктурі Рівного, Вінниці чи Дніпра тогож дня прилітало по інфраструктурі Воронежа, Курська чи Ростова, спокуси стріляти у кацапа було би значно менше.
Нажаль західні союзники ще досі чагось бояться і досі не передають всього того, що дійсно потрібне.
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22.10.2022 09:41 Відповісти
У них все спокійно, а війна десь там, за обрієм.
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22.10.2022 09:45 Відповісти
Багато українців перееймалося геноцидом чеченців в Ічкерії чи війною в Грузії?
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22.10.2022 09:54 Відповісти
Багато. Навіть воювали там.
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22.10.2022 10:29 Відповісти
Так і у Європі багато з нас переживають. Дехто навіть з них воює за нас
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22.10.2022 10:36 Відповісти
Перемогли?
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22.10.2022 12:38 Відповісти
Президент України був у той час в Тбілісі. Тільки Тимошенко істерила, що Ющенко і грузини не праві. Як казав про неї Ляшко, - "московська зозуля".
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22.10.2022 11:36 Відповісти
Невже в нас немає ракет з радянських С-300, щоб влупити по Бєлгороду?
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22.10.2022 10:16 Відповісти
Ракети с-300 це ракети земля-повітря, тобто ППО. Для того, щоби вони стали ракетами земля-земля їх потрібно суттєво модифікувати. Росія такою модифікацією займалася, бо мала велитенський залишок цих ракет від срср. В Українї їх не модифікували і їх кількість загрозливо зменшується, після 8 місяців активної роботи нашої ППО.
До Белгорода вже можна без проблем добивати Хаймарсами, які в нас є. І туди періодично щось прилітає. Але масшаби збитків не співставні. Вочевидь існують якісь політичні перестороги із боку союзників на тему ударів по территорії агресора. Нажаль.
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22.10.2022 10:38 Відповісти
Не хочеться розводити паніку й зраду,але я сьогодні у відчаї: дайте Україні ППО!!!!!
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22.10.2022 09:44 Відповісти
Вимушений поправити вас, в даному випадку важливіше ПРО і винищувальна авіація
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22.10.2022 11:59 Відповісти
Не частково, а повністю... Що робило ППО і де воно, питання риторичне...
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22.10.2022 09:45 Відповісти
Ппо - не всемогутній і всеприсутній Бог.
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22.10.2022 10:24 Відповісти
Якого *** наші у відповідь не б'ють
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22.10.2022 09:47 Відповісти
чим бити?не дають раокет
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22.10.2022 09:50 Відповісти
Якби свої мали, то і не питали би. Зате поржали три роки.
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22.10.2022 09:51 Відповісти
Асфальтом ?
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22.10.2022 11:22 Відповісти
Пуляють з Бульбашії.
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22.10.2022 09:47 Відповісти
Ні. Останні ракети летіли з Білорусі 6 жовтня. А до цього наприкінці серпня. Тобто, за два місяці був лише один обстріл із повітрянного простору Білорусі по Хмельниччині. Десь із середени літа регулярність ракетних ударів з Білорусі чомусь кардинально зменшилась. На фоні загальної кількості обстрілів, можна сказати, що з Білорусі ракетні обстріли майже припинилися. Причини не відомі. Але звідти почали літати «шахиди». І це ніяк не впливає на те, що Лукашенко має висіти на сусідній із ху.лом шибениці.
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22.10.2022 10:08 Відповісти
Вже на рівні гаража ми можемо зібрати такого Шахеда.
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22.10.2022 09:47 Відповісти
за сім місяців війни українських безпілотників можна було наштампувати сотні , якщо не тисячі штук.Мабуть про їх випуск можна було домовитися і з Прибалтійськими країнами і з Польщею ,Чехією, Словаччиною .і т,д.але ж то для захисту України і її народу , а не для "асвальту" ,на котрому можна заробляти "ліві" гроші
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22.10.2022 09:53 Відповісти
Ну так, сідячи в США можно і заснути. Тоді почитай це і ще дату новини
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22.10.2022 10:35 Відповісти
А казали, що ракети закінчаться. Я вже тоді сміявся над тим. Вся Азія готова постачати рашці будь-яке озброєння в обмін на нафтодолари. От вам і бензоколонка.
Найсмішніше те, що рано ж чи пізно війна закінчиться і тоді ось ці азіати посунуть в Україну як мігранти. Навіть тут на цензорі, деякі коментатори ратують за це
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22.10.2022 09:53 Відповісти
Не ******* фуйні, шановний!
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22.10.2022 10:37 Відповісти
Поки що ніхто, крім ірану і Білорусі на надав росії прямої військової допомоги. Звичайно не тому, що всі такі порядні, а тому, що всі бояться Заходу. Наразі до списку магіналів може приєднатися Північна Корея. Йдуть чутки ніби ху.ло просить у Ина артснаряди.
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22.10.2022 10:18 Відповісти
це прямі..а не прямі...а обхідні?китайці то точно що надають електроніку...війна -це надзвичайно вигідний бізнес,наркотики і проституція відповідно-друге і третє місце.
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22.10.2022 10:34 Відповісти
Іран якраз і намагається заперечувати постачання, але як бачимо, в нього це не дуже добре виходить. І він із самого початку це розумів, але і так давно перебуваючи у статусі вигнанця, на чергові санкції може дозволити собі незважати. З білоруссю схожа ситуація. Ії вже мало хто сприймає як щось окреме від росії. А от іншим країнам на західні санкції плювати не так вже і просто. Приховати серйозе постачання навіть товарів подвійного призначення вкрай складно. Адже працює розвідка. Про іранскі шахіди стало відомо ще до того, як перший з них упав в Україні. Тому- ні. Крім вище згаданих, ніхто з країн світу на політичні та іекономічні ризики заради росії поки не пішов.
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22.10.2022 10:56 Відповісти
Вже давно першу стрічку займає аптечний бізнес та "медикаменти"... А далі - як у Вашому рейтингу.
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22.10.2022 11:03 Відповісти
Якщо так продовжиться й надалі, то життя ленінградських блокадників відчуємо на собі
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22.10.2022 10:20 Відповісти
Нам до Ленінградських блокадників як до неба рачки - 200 грам хліба і постійні обстріли з арти і літаків
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22.10.2022 10:40 Відповісти
Швидше за все Зеля і компанія не відповідають на удари з кацапстану і білорусі, щоб (якби відповідати то обстріли припинились 👈) змусити українців піти на умови путіна - відмовитися від євроінтеграції, НАТО, і територій.
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22.10.2022 10:39 Відповісти
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22.10.2022 12:16 Відповісти
 
 