Росіяни завдали ракетних ударів по Волинській та Рівненській областях (оновлено)

Вранці 22 жовтня російські війська завдали ракетних ударів по західних областях України. Зокрема, вибухи пролунали у Луцьку та Рівному. Міста частково без світла.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на кореспондентів видання "Суспільне".

Так, за інформацією очевидців, у Луцьку під час масштабної ранкової тривоги пролунало кілька вибухів.

Тим часом мер Луцька в Telegram залишив таке повідомлення: "Увага. Знаходьтеся в укриттях. Деталі згодом".

В мережі повідомляють, що над містом здіймається стовп диму.

"Прильоти в об'єкти енергетики. Відсутня електроенергія в частині міста. Зробіть запаси води. На місці працюють рятувальники. Деталі згодом", – написав у себе на сторінці пізніше Луцький міський голова Ігор Поліщук.

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Також про густий дим повідломляють і в Рівному.

Місцеві телеграм-канали повідомляють про ураження інфраструктурного об'єкту на Волині - у місті Ковель.