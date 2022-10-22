Россияне нанесли ракетные удары по Волынской и Ривненской областям (обновлено)

Утром 22 октября российские войска нанесли ракетные удары по западным областям Украины. В частности, взрывы прогремели в Луцке и Ровно. Города частично без света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондентов издания "Суспільне".

Так, по информации очевидцев, в Луцке во время масштабной утренней тревоги раздалось несколько взрывов.

Между тем, мэр Луцка в Telegram оставил такое сообщение: "Внимание. Находитесь в укрытиях. Детали - позже".

"Прилеты в объекты энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – написал у себя на странице позже городской голова Луцкий Игорь Полищук.

В сети сообщают, что над городом поднимается столб дыма.

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Также о густом дыме сообщают и в Ровно.

Местные телеграм-каналы сообщают о поражении инфраструктурного объекта на Волыни – в городе Ковель.