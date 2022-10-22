Россияне нанесли ракетные удары по Волынской и Ривненской областям (обновлено)
Утром 22 октября российские войска нанесли ракетные удары по западным областям Украины. В частности, взрывы прогремели в Луцке и Ровно. Города частично без света.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондентов издания "Суспільне".
Так, по информации очевидцев, в Луцке во время масштабной утренней тревоги раздалось несколько взрывов.
Между тем, мэр Луцка в Telegram оставил такое сообщение: "Внимание. Находитесь в укрытиях. Детали - позже".
"Прилеты в объекты энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – написал у себя на странице позже городской голова Луцкий Игорь Полищук.
В сети сообщают, что над городом поднимается столб дыма.
Также о густом дыме сообщают и в Ровно.
Местные телеграм-каналы сообщают о поражении инфраструктурного объекта на Волыни – в городе Ковель.
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Нажаль західні союзники ще досі чагось бояться і досі не передають всього того, що дійсно потрібне.
До Белгорода вже можна без проблем добивати Хаймарсами, які в нас є. І туди періодично щось прилітає. Але масшаби збитків не співставні. Вочевидь існують якісь політичні перестороги із боку союзників на тему ударів по территорії агресора. Нажаль.
Найсмішніше те, що рано ж чи пізно війна закінчиться і тоді ось ці азіати посунуть в Україну як мігранти. Навіть тут на цензорі, деякі коментатори ратують за це