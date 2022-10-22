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Россияне нанесли ракетные удары по Волынской и Ривненской областям (обновлено)

ракета,рф,ракети

Утром 22 октября российские войска нанесли ракетные удары по западным областям Украины. В частности, взрывы прогремели в Луцке и Ровно. Города частично без света.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на корреспондентов издания "Суспільне".

Так, по информации очевидцев, в Луцке во время масштабной утренней тревоги раздалось несколько взрывов.

Между тем, мэр Луцка в Telegram оставил такое сообщение: "Внимание. Находитесь в укрытиях. Детали - позже".

"Прилеты в объекты энергетики. Отсутствует электроэнергия в части города. Сделайте запасы воды. На месте работают спасатели. Детали впоследствии", – написал у себя на странице позже городской голова Луцкий Игорь Полищук.

В сети сообщают, что над городом поднимается столб дыма.

Читайте: В Хмельницкой области раздались взрывы

Также о густом дыме сообщают и в Ровно.

Местные телеграм-каналы сообщают о поражении инфраструктурного объекта на Волыни – в городе Ковель.

Луцк (583) обстрел (27057) Ровно (529) Волынская область (995) Ровенская область (1232)


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Топ комментарии
+29
Нажаль черговий і точно не останній масований ракетний обстріл країни. Надійне ППО це лише одна половина того, що треба для захисту від таких ударів. Друга половина це наявність засобів для більш-менш симетричних відповідей. Якби після ударів по інфраструктурі Рівного, Вінниці чи Дніпра тогож дня прилітало по інфраструктурі Воронежа, Курська чи Ростова, спокуси стріляти у кацапа було би значно менше.
Нажаль західні союзники ще досі чагось бояться і досі не передають всього того, що дійсно потрібне.
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22.10.2022 09:41
+25
Якби свої мали, то і не питали би. Зате поржали три роки.
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22.10.2022 09:51
+12
У них все спокійно, а війна десь там, за обрієм.
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22.10.2022 09:45
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Досі димить.
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22.10.2022 09:40 Ответить
Терористи в дії. А хтось їх вважав асвабадітєлями?
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22.10.2022 09:41 Ответить
Один малорос педофіл та його самка які нахвалють терористичну росію та виступають проти НАТО з Іспанії так вважають
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22.10.2022 09:53 Ответить
Нажаль черговий і точно не останній масований ракетний обстріл країни. Надійне ППО це лише одна половина того, що треба для захисту від таких ударів. Друга половина це наявність засобів для більш-менш симетричних відповідей. Якби після ударів по інфраструктурі Рівного, Вінниці чи Дніпра тогож дня прилітало по інфраструктурі Воронежа, Курська чи Ростова, спокуси стріляти у кацапа було би значно менше.
Нажаль західні союзники ще досі чагось бояться і досі не передають всього того, що дійсно потрібне.
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22.10.2022 09:41 Ответить
У них все спокійно, а війна десь там, за обрієм.
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22.10.2022 09:45 Ответить
Багато українців перееймалося геноцидом чеченців в Ічкерії чи війною в Грузії?
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22.10.2022 09:54 Ответить
Багато. Навіть воювали там.
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22.10.2022 10:29 Ответить
Так і у Європі багато з нас переживають. Дехто навіть з них воює за нас
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22.10.2022 10:36 Ответить
Перемогли?
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22.10.2022 12:38 Ответить
Президент України був у той час в Тбілісі. Тільки Тимошенко істерила, що Ющенко і грузини не праві. Як казав про неї Ляшко, - "московська зозуля".
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22.10.2022 11:36 Ответить
Невже в нас немає ракет з радянських С-300, щоб влупити по Бєлгороду?
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22.10.2022 10:16 Ответить
Ракети с-300 це ракети земля-повітря, тобто ППО. Для того, щоби вони стали ракетами земля-земля їх потрібно суттєво модифікувати. Росія такою модифікацією займалася, бо мала велитенський залишок цих ракет від срср. В Українї їх не модифікували і їх кількість загрозливо зменшується, після 8 місяців активної роботи нашої ППО.
До Белгорода вже можна без проблем добивати Хаймарсами, які в нас є. І туди періодично щось прилітає. Але масшаби збитків не співставні. Вочевидь існують якісь політичні перестороги із боку союзників на тему ударів по территорії агресора. Нажаль.
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22.10.2022 10:38 Ответить
Не хочеться розводити паніку й зраду,але я сьогодні у відчаї: дайте Україні ППО!!!!!
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22.10.2022 09:44 Ответить
Вимушений поправити вас, в даному випадку важливіше ПРО і винищувальна авіація
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22.10.2022 11:59 Ответить
Не частково, а повністю... Що робило ППО і де воно, питання риторичне...
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22.10.2022 09:45 Ответить
Ппо - не всемогутній і всеприсутній Бог.
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22.10.2022 10:24 Ответить
Якого *** наші у відповідь не б'ють
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22.10.2022 09:47 Ответить
чим бити?не дають раокет
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22.10.2022 09:50 Ответить
Якби свої мали, то і не питали би. Зате поржали три роки.
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22.10.2022 09:51 Ответить
Асфальтом ?
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22.10.2022 11:22 Ответить
Пуляють з Бульбашії.
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22.10.2022 09:47 Ответить
Ні. Останні ракети летіли з Білорусі 6 жовтня. А до цього наприкінці серпня. Тобто, за два місяці був лише один обстріл із повітрянного простору Білорусі по Хмельниччині. Десь із середени літа регулярність ракетних ударів з Білорусі чомусь кардинально зменшилась. На фоні загальної кількості обстрілів, можна сказати, що з Білорусі ракетні обстріли майже припинилися. Причини не відомі. Але звідти почали літати «шахиди». І це ніяк не впливає на те, що Лукашенко має висіти на сусідній із ху.лом шибениці.
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22.10.2022 10:08 Ответить
Вже на рівні гаража ми можемо зібрати такого Шахеда.
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22.10.2022 09:47 Ответить
за сім місяців війни українських безпілотників можна було наштампувати сотні , якщо не тисячі штук.Мабуть про їх випуск можна було домовитися і з Прибалтійськими країнами і з Польщею ,Чехією, Словаччиною .і т,д.але ж то для захисту України і її народу , а не для "асвальту" ,на котрому можна заробляти "ліві" гроші
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22.10.2022 09:53 Ответить
Ну так, сідячи в США можно і заснути. Тоді почитай це і ще дату новини
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22.10.2022 10:35 Ответить
А казали, що ракети закінчаться. Я вже тоді сміявся над тим. Вся Азія готова постачати рашці будь-яке озброєння в обмін на нафтодолари. От вам і бензоколонка.
Найсмішніше те, що рано ж чи пізно війна закінчиться і тоді ось ці азіати посунуть в Україну як мігранти. Навіть тут на цензорі, деякі коментатори ратують за це
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22.10.2022 09:53 Ответить
Не ******* фуйні, шановний!
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22.10.2022 10:37 Ответить
Поки що ніхто, крім ірану і Білорусі на надав росії прямої військової допомоги. Звичайно не тому, що всі такі порядні, а тому, що всі бояться Заходу. Наразі до списку магіналів може приєднатися Північна Корея. Йдуть чутки ніби ху.ло просить у Ина артснаряди.
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22.10.2022 10:18 Ответить
це прямі..а не прямі...а обхідні?китайці то точно що надають електроніку...війна -це надзвичайно вигідний бізнес,наркотики і проституція відповідно-друге і третє місце.
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22.10.2022 10:34 Ответить
Іран якраз і намагається заперечувати постачання, але як бачимо, в нього це не дуже добре виходить. І він із самого початку це розумів, але і так давно перебуваючи у статусі вигнанця, на чергові санкції може дозволити собі незважати. З білоруссю схожа ситуація. Ії вже мало хто сприймає як щось окреме від росії. А от іншим країнам на західні санкції плювати не так вже і просто. Приховати серйозе постачання навіть товарів подвійного призначення вкрай складно. Адже працює розвідка. Про іранскі шахіди стало відомо ще до того, як перший з них упав в Україні. Тому- ні. Крім вище згаданих, ніхто з країн світу на політичні та іекономічні ризики заради росії поки не пішов.
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22.10.2022 10:56 Ответить
Вже давно першу стрічку займає аптечний бізнес та "медикаменти"... А далі - як у Вашому рейтингу.
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22.10.2022 11:03 Ответить
Якщо так продовжиться й надалі, то життя ленінградських блокадників відчуємо на собі
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22.10.2022 10:20 Ответить
Нам до Ленінградських блокадників як до неба рачки - 200 грам хліба і постійні обстріли з арти і літаків
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22.10.2022 10:40 Ответить
Швидше за все Зеля і компанія не відповідають на удари з кацапстану і білорусі, щоб (якби відповідати то обстріли припинились 👈) змусити українців піти на умови путіна - відмовитися від євроінтеграції, НАТО, і територій.
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22.10.2022 10:39 Ответить
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22.10.2022 12:16 Ответить
 
 