В Хмельницкой области раздались взрывы

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

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