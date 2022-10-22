В Хмельницкой области раздались взрывы
Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.
"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.
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