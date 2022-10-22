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В Хмельницкой области раздались взрывы

ракета

Во время воздушной тревоги в Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Гамалий, информирует Цензор.НЕТ.

"В Хмельницкой области слышны взрывы. Берегите себя! Оставайтесь в укрытиях!", - говорится в сообщении.

Читайте: В Одесской области раздались взрывы во время тревоги

крылатые ракеты (879) обстрел (27057) Хмельнитчина (896)


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Сьогодні судячи з усього ще 20% енергосистеми ляже, відповідати чи збивати нічим.
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22.10.2022 09:22 Ответить
Зато є на чому жарити шашлики.
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22.10.2022 09:25 Ответить
Без відповіді, тільки захищаючись діла не буде. Жодне ппо не зіб'є все, навіть щодо крилатих ракет. Сьогодні навіть літаки піднімали, щоб збивати.
Треба шукати можливості отримати засоби враження території русні.
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22.10.2022 09:30 Ответить
Ну так, з перших днів, як кацапи почали нас обстрілювати ракетами, у здоровій голові повинні виникнути питання, чим відповісти. Але я не знаю що там в зеленій голові. За 8 міс вже можна було чогось важкого наклепати.
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22.10.2022 09:40 Ответить
У їх голові сплошний асфальт і банери з великими літерами "велике будівництво Президента". На початку відкритого вторгнення, десь влітку в Миколаєві бачив на машинах "Велике волонтерство", це після того, як наші почали тиснути ворога. До цього вони всі сиділи в Одесі і західній частині України. Зараз таких машин немає, мабуть військові на блокпостах настукали по кукавці.
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22.10.2022 09:50 Ответить
Піздєж, тривоги перед вибухом, все місто блекаут
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22.10.2022 09:35 Ответить
 
 