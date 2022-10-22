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Новости Война
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В Одесской области раздались взрывы во время тревоги

обстріл_лого

Утром 22 октября во время масштабной воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва в небо поднимается столб дыма. Также жители отдельных населенных пунктов заявили, что у них пропал свет.

Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. В соцсетях пишут о массовых пролетах вражеских ракет над страной.

Читайте: В Киевской области работает ПВО

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прям під заказ ток-шоу скабєєвой щоб дальше бомбили леп і ТЕС ....
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22.10.2022 09:06 Ответить
🆘 🌎,Почему сейчас нельзя уничтожить армию рашистов-террористов, если это возможно , не ожидая ядерного террора⁉️
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22.10.2022 09:29 Ответить
 
 