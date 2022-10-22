В Одесской области раздались взрывы во время тревоги

Утром 22 октября во время масштабной воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".

Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва в небо поднимается столб дыма. Также жители отдельных населенных пунктов заявили, что у них пропал свет.

Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. В соцсетях пишут о массовых пролетах вражеских ракет над страной.

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