В Одесской области раздались взрывы во время тревоги
Утром 22 октября во время масштабной воздушной тревоги в Одесской области раздались взрывы.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Думскую".
Местные Telegram-каналы сообщают, что после взрыва в небо поднимается столб дыма. Также жители отдельных населенных пунктов заявили, что у них пропал свет.
Утром 22 октября по всей Украине объявили воздушную тревогу. В соцсетях пишут о массовых пролетах вражеских ракет над страной.
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neverlok lok
показать весь комментарий22.10.2022 09:06 Ответить Мне нравится 0
Vika Lysenko
показать весь комментарий22.10.2022 09:29 Ответить Мне нравится 1
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